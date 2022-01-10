15 случаев, когда знаменитости и венценосные особы выбрали похожие наряды, но выглядели абсолютно по-разному

Когда звезды и особы королевских кровей выходят в свет в похожих нарядах — это всегда повод их сравнить. Но следует учесть, что венценосные особы при выборе платья вынуждены соблюдать непростые правила дресс-кода. К примеру, не носить одежду из мнущейся ткани. Тем нам любопытнее посмотреть, как им и обычным знаменитостям удалось по-своему обыграть одинаковые или очень похожие наряды.