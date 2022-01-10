15 случаев, когда знаменитости и венценосные особы выбрали похожие наряды, но выглядели абсолютно по-разному
Когда звезды и особы королевских кровей выходят в свет в похожих нарядах — это всегда повод их сравнить. Но следует учесть, что венценосные особы при выборе платья вынуждены соблюдать непростые правила дресс-кода. К примеру, не носить одежду из мнущейся ткани. Тем нам любопытнее посмотреть, как им и обычным знаменитостям удалось по-своему обыграть одинаковые или очень похожие наряды.
Мы в AdMe.ru лишний раз убедились, что не одежда красит человека, и подтверждение тому — героини сегодняшней подборки.
Ким Кардашьян и герцогиня Кембриджская Кейт
Мадонна и принцесса Беатрис
Анджелина Джоли и герцогиня Кембриджская
Розамунд Пайк и принцесса Монако Шарлен
Анджелина Джоли и королева Испании Летиция
Сиара и королева Испании Летиция
Анджелина Джоли и принцесса Монако Шарлен
Карли Клосс и королева Испании Летиция
Кэри Маллиган и герцогиня Кембриджская
Жизель Бюндхен и королева Испании Летиция
Розамунд Пайк и королева Иордании Рания
Розамунд Пайк и герцогиня Кембриджская
Сара Джессика Паркер и герцогиня Кембриджская
Приянка Чопра и королева Испании Летиция
Эмили Блант и герцогиня Кембриджская
А как по-вашему, всегда ли особам королевского двора удается затмить простолюдинок? Или последние тоже могут выигрышно себя подать?
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