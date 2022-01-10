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15 случаев, когда знаменитости и венценосные особы выбрали похожие наряды, но выглядели абсолютно по-разному

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Когда звезды и особы королевских кровей выходят в свет в похожих нарядах — это всегда повод их сравнить. Но следует учесть, что венценосные особы при выборе платья вынуждены соблюдать непростые правила дресс-кода. К примеру, не носить одежду из мнущейся ткани. Тем нам любопытнее посмотреть, как им и обычным знаменитостям удалось по-своему обыграть одинаковые или очень похожие наряды.

Мы в AdMe.ru лишний раз убедились, что не одежда красит человека, и подтверждение тому — героини сегодняшней подборки.

Ким Кардашьян и герцогиня Кембриджская Кейт

Мадонна и принцесса Беатрис

Анджелина Джоли и герцогиня Кембриджская

Розамунд Пайк и принцесса Монако Шарлен

Анджелина Джоли и королева Испании Летиция

Сиара и королева Испании Летиция

Анджелина Джоли и принцесса Монако Шарлен

Карли Клосс и королева Испании Летиция

Кэри Маллиган и герцогиня Кембриджская

Жизель Бюндхен и королева Испании Летиция

Розамунд Пайк и королева Иордании Рания

Розамунд Пайк и герцогиня Кембриджская

Сара Джессика Паркер и герцогиня Кембриджская

Приянка Чопра и королева Испании Летиция

Эмили Блант и герцогиня Кембриджская

А как по-вашему, всегда ли особам королевского двора удается затмить простолюдинок? Или последние тоже могут выигрышно себя подать?

Фото на превью Ian West / PA Images / Getty Images, Jon Kopaloff / FilmMagic / Getty Images
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