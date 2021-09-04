15 слов, значение которых знают лишь те, чей лексикон не уместить даже в словарь Даля
Большой толковый словарь русского языка содержит около 130 тысяч слов. Может показаться обидным, но значительную их часть люди практически не используют, а значения некоторых и не знают вовсе. Так, известно, что для повседневного общения и чтения нам хватает всего около 6 тысяч слов. Однако, согласитесь, всегда приятно осознавать, что знаешь больше других, и именно поэтому нужно периодически проверять себя.
Мы в AdMe.ru выбрали ряд редких слов, и если вы знаете хотя бы половину из них, то у вас широкий словарный запас.
Маклер
Маклер — профессиональный посредник при заключении торговых и биржевых сделок.
Сублимация
Сублимация — способ консервирования продуктов путем быстрого и полного удаления влаги. Тоже сублимация — защитный механизм, благодаря которому человек преобразует социально неприемлемые импульсы во что-то полезное для себя или общества.
Паноптикум
Паноптикум — коллекция разнообразных необычайных предметов. В переносном же смысле — сборище чего-то невероятного или даже неприятного.
На фото выше — Музей лапши быстрого приготовления в Японии.
Эрзац
Эрзац — неполноценный заменитель чего-либо.
Митенка
Митенка, митенки — перчатки без пальцев.
Сибарит
Сибарит — избалованный и живущий в роскоши человек.
Пороша
Пороша — свежий слой выпавшего с вечера или ночью снега.
Куверт
Куверт — полный набор предметов для одного человека на накрытом столе.
Гипюр
Гипюр — вид кружев с выпуклым узорным рисунком.
Ланиты
Ланиты — боковые части лица человека от скулы до нижней челюсти; щеки.
Мезальянс
Мезальянс — брак лиц с неравным имущественным или социальным положением либо с большой разницей в возрасте.
Шпалера
Шпалера — безворсовый настенный ковер с сюжетным или пейзажным изображением.
Тоже шпалера — решетка, служащая опорой для растений.
Фосфен
Фосфен — зрительное ощущение, возникающее у человека без воздействия света на глаз. Представляет собой светящиеся точки, фигуры, появляющиеся самостоятельно в темноте.
Зандр
Зандр — пологая волнистая равнина, расположенная близ окраин древних и современных ледников.
Пержня
Пержня — мелочь, ерунда.
Как вы считаете, насколько важен хороший словарный запас в повседневной жизни?