15 слов, значение которых знают лишь те, чей лексикон не уместить даже в словарь Даля

Большой толковый словарь русского языка содержит около 130 тысяч слов. Может показаться обидным, но значительную их часть люди практически не используют, а значения некоторых и не знают вовсе. Так, известно, что для повседневного общения и чтения нам хватает всего около 6 тысяч слов. Однако, согласитесь, всегда приятно осознавать, что знаешь больше других, и именно поэтому нужно периодически проверять себя.

Мы в AdMe.ru выбрали ряд редких слов, и если вы знаете хотя бы половину из них, то у вас широкий словарный запас.

Маклер

Маклер — профессиональный посредник при заключении торговых и биржевых сделок.

Сублимация

Сублимация — способ консервирования продуктов путем быстрого и полного удаления влаги. Тоже сублимация — защитный механизм, благодаря которому человек преобразует социально неприемлемые импульсы во что-то полезное для себя или общества.

Паноптикум

Паноптикум — коллекция разнообразных необычайных предметов. В переносном же смысле — сборище чего-то невероятного или даже неприятного. На фото выше — Музей лапши быстрого приготовления в Японии.

Эрзац

Эрзац — неполноценный заменитель чего-либо.

Митенка

Митенка, митенки — перчатки без пальцев.

Сибарит

Сибарит — избалованный и живущий в роскоши человек.

Пороша

Пороша — свежий слой выпавшего с вечера или ночью снега.

Куверт

Куверт — полный набор предметов для одного человека на накрытом столе.

Гипюр

Гипюр — вид кружев с выпуклым узорным рисунком.

Ланиты

Ланиты — боковые части лица человека от скулы до нижней челюсти; щеки.

Мезальянс

Мезальянс — брак лиц с неравным имущественным или социальным положением либо с большой разницей в возрасте.

Шпалера

Шпалера — безворсовый настенный ковер с сюжетным или пейзажным изображением.

Тоже шпалера — решетка, служащая опорой для растений.

Фосфен

Фосфен — зрительное ощущение, возникающее у человека без воздействия света на глаз. Представляет собой светящиеся точки, фигуры, появляющиеся самостоятельно в темноте.

Зандр

Зандр — пологая волнистая равнина, расположенная близ окраин древних и современных ледников.

Пержня

Пержня — мелочь, ерунда.