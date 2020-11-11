15+ слов, произношение которых может с головой выдать безграмотного человека

С детства мы на 100 % уверены, что пушкинский кот ученый «все ходит пО цепи кругом», а ветер «нА море гуляет и кораблик подгоняет». По какой-то причине и в известной сказке «муха пО полю пошла», а не «по пОлю». Так нам читали эти стихи наши мамы и бабушки, а теперь и мы сами точно так же читаем эти строки уже своим детям. Даже учителя русского языка не смогут объяснить вам, по какому правилу ударение вдруг переходит на предлог, а не на существительное. Можно лишь предположить, что поэты переносили ударение на предлог для сохранения ритма, понимая при этом, что нарушают нормы литературного языка.

Мы в AdMe.ru решили проверить, в каких простых словах чаще всего можно перепутать ударение, отчего порой может измениться даже смысл фраз.

1.

В известном мультфильме Карлсон говорит популярные фразы «Это я шалю, то есть бАлуюсь» и «А мы тут плюшками бАлуемся». Конечно, не стоит брать пример с отпетого шалуна в самом расцвете сил, так как правильное ударение всегда должно стоять только за корнем слова: «балУюсь» и «балУемся».

2.

По орфоэпической норме, следует ставить ударение на гласную букву «о» последнего слога: «мусоропровОд», так как слово образовано не от слова «провод» (шнур, проволока), а от слова «проводит».

3.

Ударение в этом слове всегда падает на гласную букву «е» первого слога.

4.

В этом слове ударение падает на слог с последней буквой «и» — «ассиметрИя».

5.

В русском языке около двух десятков существительных с суффиксом «-изн-», и почте все они имеют ударение как раз на последнем слоге: «новизнА», «белизнА». Исключениями в этом ряду являются как раз слова «дешевИзна» и «дороговИзна».

6.

В этом слове допускается ударение только на слог с буквой «е» — «щавЕль».

7.

В существительном «сосредотОчение» сохраняется ударение на третью «о», которое принято в однокоренных словах: «сосредотОчиться», «сосредотОченный».

8.

Бутылки и другие закрытые емкости можно только откУпоривать (с ударением на «у»).

9.

В этом французском слове, которое давно перекочевало в русский язык, многие пытаются поставить ударение на первый слог, хотя необходимо ставить на последний.

10.

Ударение падает на слог с буквой «у», так как в производящем глаголе «нУдить» ударение падает на гласную букву «у».

11.

Слово произносится с ударной буквой «о» последнего, третьего слога, так как оно было заимствовано из французского языка, в котором ударение всегда падает на последний слог во всех словах.

12.

Правильное произношение этого слова, наверное, может многих удивить, но, с точки зрения литературного языка, ударение действительно падает на букву «е», хотя в разговорной речи чаще можно услышать ударение на последний слог.

13.

Бытует мнение, что это слово имеет разное значение при разных ударениях: «зАговор» — тайное соглашение, «заговОр» — заклинание. На самом деле это не так. В слове «зАговор» ударение должно падать на первый слог в любых значениях. Это полный омоним, в котором написание и произношение совпадают, причем не только в именительном падеже, но и во всех формах слова.

14.

В слове «погрузимся» ударение может падать на разные слоги в зависимости от значения слова. Если имеется в виду процесс опускания в жидкость, то ударение ставят на слог с буквой «и». Если речь идет о том, что необходимо произвести погрузку, то ударение следует ставить на слог с буквой «у». Например, «мы погрузИмся в атмосферу праздника», но «мы погрУзимся в машину».

15.

В значении «беспорядок и путаница» ударение будет падать на слог с буквой «о» — «хаОс», но если слово употребляется в значении «стихия», то ударение следует ставить на слог с буквой «а» — «хАос».

16.

Если слово образовано от слова «завитой», то ударение должно быть поставлено на слог с буквой «ы» — «завитЫе», а если оно образовано от слова «завить», то ударение ставят на слог с буквой «и» — «завИтые». Например, «завИтые локоны», но «завитЫе узоры».