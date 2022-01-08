15 слов, которые мы считаем родными, а они пришли к нам из-за рубежа

Многие искренне не любят, когда иностранная лексика переполняет речь. Чилаут, кейс, стартап, митболы, панкейки — все эти англицизмы проникли в русский язык совсем недавно, но заняли в нем прочное место. Некоторых это сильно раздражает, но, если разобраться, даже привычные слова, которые мы считаем родными, на самом деле заимствованные. Даже хлеб, который, казалось бы, всегда был исконно славянским.

Мы в AdMe.ru решили узнать, откуда к нам пришли названия вещей, которыми мы пользуемся каждый день.

Хлеб

Многие ученые считают, что слово «хлеб», которое мы привыкли считать исконно славянским, пришло к нам из германского языка (hleib). Однако древние германцы, в свою очередь, заимствовали его у греков, которые глиняную посуду для выпечки называли klibanos.

Сахар

Слово «сахар» происходит от индийского sakhara, что означает «гравий, песок». Можно было подумать, что название Сахара имеет то же происхождение, но оно пришло из арабского языка и, по одной версии, переводится как «пустыня», а по другой — «красно-коричневая».

Тарелка

В русском языке сначала появилось слово «тарель», и означало оно плоскую круглую посудину. С XVII в. слово употребляется с уменьшительным суффиксом -ка. Кто-то считает, что название для этого предмета быта пришло из польского языка, кто-то — из немецкого. Но первоисточником была латынь, а именно слово taliare, которое означает «резать».

Капуста

Слова «капуста» и «капитан» могут быть родственными, потому что, по одной из версий, оба происходят от латинского caput — «голова». По другой версии, в основе названия популярного овоща лежит латинское слово composita («составной», «сложный»). По третьей — оба слова повлияли на становление «капусты».

Шуба

Звучит странно, но у предмета одежды, необходимого на севере, южное происхождение. Оно пришло к нам через немецкий язык от арабского jubba — «верхняя одежда с длинными рукавами».

Свекла

Название овоща, которым румянили щеки Марфушеньки в фильме «Морозко», пришло к нам из греческого языка. Греки то, без чего сейчас не обходится ни один борщ, называли seuklon.

Кукла

Это любимое детьми слово пришло к нам из новогреческого языка, где koukia так и переводится — кукла. А греки позаимствовали его у древних римлян. В переводе с латыни cuccula означает «игрушечная фигурка», «человечек».

Кровать

Еще одно слово, которые мы позаимствовали из греческого языка. Жители Византии называли ложе для сна κραββάτιον (кравватион). И это слово однокоренное с grabion, которое переводится как «древесина определенной породы дуба». То есть кровать изначально делалась именно из дуба.

Фонарь

В славянские языки буква «Ф» попала из латыни и греческого. Поэтому если она встречается в каком-либо слове, то оно, скорее всего, зарубежного происхождения — пример тому фонарь. Древнегреческое «фа́нoc» означало «свет», «факел», затем оно трансформировалось в «фанарин» или «фанарион», что переводится как «светоч», а в современном греческом появилось слово «фанари».

Барабан

Если в слове часто повторяется один и тот же звук, то это тоже может говорить о его иностранном происхождении. Например, слово барабан, вероятнее всего, заимствовано из тюркских языков. Например, в татарском есть дарабан, а в турецком — balaban. Кстати, слово «барабанщик» тоже, вероятно, пришло напрямую из тюркского языка. Там есть «дарабанчы́» — «тот, кто играет на барабане»; оно-то и было превращено в «барабанщик».

Ваза

Это слово пришло к нам от немцев и французов. А в их языки ваза проникла от древних римлян: латинское vas означает «сосуд».

Галоши

Это пришло к нам из французского языка. Происхождение французских galoche, в свою очередь, до конца неизвестно. По одной из версий, оно возникло из древнегреческого слова καλόπους («сапожная колодка»); по другой — из латинского caliga («сапог»), по третьей — из латинского же gallica («галльская сандалия»).

Майка

Этимология этого слова покрыта тайной. Некоторые считают, что оно образовано от слова «май» (кстати, тоже заимствованного) и означает одежду, которую начинают носить в последний день весны. Другие предполагают, что майкой мы обязаны итальянскому maglia или французскому maillot — оба этих слова образованы от фамилии трикотажников Парижской оперы Maillot. Кто-то считает, что у названия этой легкой одежды нидерландские корни и происходит оно от слова maat («матрос»).

Редька

Редька, как и редиска, имеет латинские корни. Об слова восходят к латинскому radix, которое означает «корень».

Компот

Компот — этимологический родственник капусты. Слово, обозначающие вкусный напиток, пришло к нам из Франции и восходит к латинскому compositus («сложный», «составной»). Compote до сих пор можно найти во французских магазинах, но это будет не отвар сухофруктов, а фруктовое пюре.

А как вы относитесь к заимствованным словам? Они обогащают язык или, наоборот, делают его беднее?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.