15 фантастических скульптур, которые ломают законы физики
Современные скульптуры и инсталляции нисколько не уступают античным. Они ломают стереотипы, обманывают гравитацию, завораживают и вдохновляют нас на смелые решения. Мастера, создающие эти шедевры, — настоящие виртуозы, ведь они превращают неподатливые материалы в произведения искусства. И смотреть на это — одно удовольствие.
AdMe.ru собрал фотографии скульптур со всего мира, фантазия у авторов которых на высоте.
Балансирующая скульптура. Национальный гольф-клуб, Новая Зеландия
Скульптура Николя Лаваренна, Франция
Голова лошади. Мраморная арка, Лондон
«Лестница в небо», Австралия
«Рука гармонии», Южная Корея
«Девушка из Джерси», Нормандские острова
Балансирующая скульптура в Швейцарии
«Таяние куба», скульптура на ежегодной выставке в Австралии, 2015
Скульптура в музее университета Мичигана,США
Скульптура в Швеции
«Пыль». Скульптура на ежегодной выставке в Австралии, 2015
Скульптура в центре искусств в США
«Тонущее» здание у Государственной библиотеки, Австралия
«Парящая девушка», Филиппины
UP Diliman finally gets a female Oblation. #UPlift by renowned sculptor, Ferdinand Cacnio.— thysz (@thysz) June 23, 2017
📸: Gus Cerdeña pic.twitter.com/Yum5g8Frxu
Балансирующая скульптура в ОАЭ
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Фото на превью sculptureartpage / instagram, cotton_suh / instagram