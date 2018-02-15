15 фантастических скульптур, которые ломают законы физики

Современные скульптуры и инсталляции нисколько не уступают античным. Они ломают стереотипы, обманывают гравитацию, завораживают и вдохновляют нас на смелые решения. Мастера, создающие эти шедевры, — настоящие виртуозы, ведь они превращают неподатливые материалы в произведения искусства. И смотреть на это — одно удовольствие.

AdMe.ru собрал фотографии скульптур со всего мира, фантазия у авторов которых на высоте.

Балансирующая скульптура. Национальный гольф-клуб, Новая Зеландия

Скульптура Николя Лаваренна, Франция

Голова лошади. Мраморная арка, Лондон

«Лестница в небо», Австралия

«Рука гармонии», Южная Корея

«Девушка из Джерси», Нормандские острова

Балансирующая скульптура в Швейцарии

«Таяние куба», скульптура на ежегодной выставке в Австралии, 2015

Скульптура в музее университета Мичигана,США

Скульптура в Швеции

«Пыль». Скульптура на ежегодной выставке в Австралии, 2015

Скульптура в центре искусств в США

«Тонущее» здание у Государственной библиотеки, Австралия

«Парящая девушка», Филиппины

Балансирующая скульптура в ОАЭ

Добавляйте в комментариях фотографии скульптур вашего города, чтобы о них узнал весь мир!

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