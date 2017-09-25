15 уловок маркетологов, из-за которых мы покупаем больше еды

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Нам необходимо есть, чтобы жить. Правда, часто мы покупаем гораздо больше пищи, чем нам требуется на самом деле. Приходим в супермаркет за одним, а уходим с полным пакетом еды, которая потом портится в холодильнике. То акция была, то скидка, то вдруг захотелось съесть что-то прямо сейчас. Мы в AdMe.ru выясняли, благодаря каким уловкам производителей и маркетологов мы тратим в несколько раз больше, чем планировали.

1. Знаменитости в рекламе

«Он тоже это ест», — думаем мы, глядя на баннер, с которого нам улыбается спортсмен, певец или актер. С гамбургером, колой или пачкой чипсов в руках. Неосознанно мы хотим приобщиться к его образу жизни, добавляя в корзину пару упаковок продукта, который на самом деле нам не нужен.

2. Расслабляющая музыка

Как вы думаете, почему в ресторанах играет классика? Ученые выяснили, что она «помогает» отдыхающему в ресторане потратить на 10 % больше денег на еду, чем если бы обедать пришлось в тишине. В супермаркетах тоже «подогревают» эмоции покупателей с помощью навязчивых мелодий. Напеваешь знакомую песню и между делом наполняешь корзину всем подряд.

3. Ложная выгода

При входе в супермаркет в глаза бросаются яркие ценники со скидками и акциями. Но часто экономия, указанная на ценнике, на самом деле таковой не является. Например, на одной полке может стоять товар с ярким ценником и надписью «Акция», а на соседней полке — такой же товар с обычным ценником, но большего или меньшего размера. А в перерасчете он оказывается дешевле акционного.

4. Здоровая пища

Мода на здоровый образ жизни сказывается на брендах продуктов питания. Производители понимают: если покупатель будет думать, что перед ним органическая еда, он купит больше. Увы, кричащие надписи на упаковке о пользе и натуральности продукта не всегда соответствуют действительности. А надпись «Без ГМО» или «100 % натурально» сразу делает товар дороже таких же по качеству, но с этикеткой без указания «органичности».

5. Товары на уровне глаз

Маркетологи знают: для привлечения внимания товары нужно разложить специальным образом. Чтобы определить «горячие точки», на которых останавливается взгляд покупателя, используется программа записи движения глаз. В этих точках выкладываются самые привлекательные и дорогие продукты на полках.

6. Вкусный запах

Данные об ароматах поступают сразу в мозг, вызывая эмоции и откладываясь в памяти. Маркетологи пользуются этим, вызывая у нас стойкую связь между образом продукта и специальным запахом. По утверждению американских ученых, лучше всего настраивает на покупку «теплый» запах, «холодный» же даст противоположный эффект. Многие маленькие магазины ставят в зале микроволновку, в которой разогревают что-то аппетитно пахнущее (курицу гриль, например), и распространяют вкусный аромат на весь магазин.

7. Добавки, вызывающие привыкание

Не секрет, что сахар вызывает привыкание. Но помимо сахара есть и другие «таинственные» вещества, к которым мы можем пристраститься, сами того не зная. В списке добавок, провоцирующих зависимость: — Глутамат натрия. О его влиянии на организм было много научных споров, нет точных фактов о вреде добавки, но она усиливает вкус продукта. И благодаря этому мы съедаем больше. — Сахарозаменители и подсластители: аспартам, сахарин, неотам, сукралоза, сахарные спирты и т. д. Они слаще простого сахара и не содержат калорий. Вот только исследования показали, что подобные добавки увеличивают тягу к углеводам и стимулируют аппетит. — Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Он подстегивает нас есть тяжелую пищу и приводит к увеличению жира в области живота.

8. Изменение размера

Интересно, что за последние 40 лет стандартная порция картошки фри выросла в 2 раза. Производители других продуктов тоже незаметно увеличивают размер порции и ее цену. А значит, мы с вами тоже потребляем больше, хоть и не догадываемся об этом. А бывает и наоборот: вес товара сокращают, а цену оставляют прежней. Пакет молока уменьшился с 1 литра до 800 мл, пачка масла — с 200 граммов до 180.

9. Иностранный язык

Исследование, проведенное среди билингвов, говорящих на хинди и английском, показало: надписи на своем языке напоминали о доме, друзьях, а на иностранном, хоть и знакомом, — об атмосфере города. Иностранное воспринимается как элитное, и нам кажется справедливым, что оно стоит дороже.

10. Выкладка готовых товаров

Маркетологи любят использовать такой прием, как «коммерческая театрализация» — выкладка на витрине раскрытых, готовых к употреблению товаров. При этом в подсознании покупателя нажимается кнопка доверия: «Тут ничего не скрывают, все на виду». Значит, надо брать.

11. Низкая цена

По законам психологии, нам всегда приятнее ощущать, что мы покупаем дешевле, чем оно есть на самом деле. Но часто скидки делают на товар, который залежался на полках, и его срочно надо продать. Небольшие цены выделяют крупно: смотрите, здесь цены ниже, чем в других магазинах. Но рядом обязательно стоят товары по слегка завышенным ценам, которые купят попутно. В итоге супермаркет получает больший товарооборот. Удачно срабатывают ценники, на которых крупными цифрами указывается дисконтная или оптовая цена, а внизу мелко — реальная розничная. Не каждый рассмотрит, а на кассе уже поздно будет.

12. География зала

Это только с виду может показаться, что товары расположены хаотично. Обычно в торговом зале самые ходовые товары находятся не вначале, а в середине витрин. Но пока доберешься до главного, что-то да и положишь в корзину. В итоге покупок становится больше. Поскольку основная часть покупателей — правши, на полках справа всегда находятся товары импульсивного спроса. Их мы покупаем по ходу, не глядя, а магазин получает дополнительные продажи.

13. Еда с картинки

На запечатанные товары клеят картинки, представляющие их с самой выгодной стороны. Чтобы покупатель недолго раздумывал, соответствует ли содержание упаковки изображению, над ним трудятся необычные профессионалы — фуд-стилисты. Ведь фото должно быть не просто красивым, а и знакомым, приятным, чтобы покупатель вспомнил, как это вкусно, и захотел еще. И мы часто ведемся, не обращая внимания на подпись мелким шрифтом внизу: «На фото лишь один из вариантов сервировки».

14. Делают товар привлекательнее

Психологи заметили, что изображение капелек воды, брызг вызывает у покупателей желание освежиться. Благодаря составу, напечатанному крупным шрифтом на упаковке, и картинке с водой товар выглядит более полезным, и его хочется купить.

15. Положительные эмоции

Современные маркетологи продают не товары, а настроение, образ жизни. Выкладывают красивые кондитерские изделия, которые создают атмосферу праздника. Формируют ощущение безопасности: светлое закрытое пространство, аппетитные запахи, дружелюбные продавцы, приятные мелодии, яркие и блестящие упаковки.