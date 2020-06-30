15+ скандинавских хитростей, которые помогут сделать нашу жизнь комфортнее

Скандинавский стиль обретает все больше поклонников, в том числе и за пределами северо-западной части Европы. Это нечто большее, чем просто лаконичный интерьер, — это образ мышления, который распространяется не только на обстановку в квартире, но и на стиль в одежде, и на отношение к жизни в целом. Ведь неспроста Дания и Норвегия находятся в топе самых счастливых стран, уступая лишь Финляндии. Так что если кто и разбирается в счастье, то это определенно скандинавы.

Мы в AdMe.ru прочитали множество материалов по скандинавскому образу жизни и выбрали несколько простых хитростей, которые легко перенести и в нашу с вами повседневность.

Интерьер: минимализм и функциональность

Базовые принципы интерьера в скандинавском стиле — это простота и удобство. Ники Брантмарк, автор блога My scandinavian home, советует смешивать винтажные и современные предметы интерьера, а также отдавать предпочтение натуральным материалам. Скандинавский стиль — это о качестве, а не о количестве. Жители Норвегии, Дании и Швеции не стремятся иметь много вещей: пусть в комнате стоит всего одно кресло вместо двух или трех, но зато оно будет удобным, добротным и прослужит вам долгие годы. Не старайтесь заполнить пространство какими-нибудь мелочами. Каждая деталь в комнате должна приносить пользу: скажем, в пуфике может прятаться отсек для хранения книг, а у торшера будет корзинка для зонтиков. Может показаться, что без множества милых безделушек комната станет пустой и угрюмой, но это не так. В качестве украшения скандинавы обычно используют живые зеленые растения и мягкие пледы, а для создания цветового акцента могут положить на диван одну-две яркие подушки.

Зачастую одна комната выполняет несколько функций — допустим, гостиная служит еще и обеденной комнатой, поэтому скандинавы любят прибегать к зонированию при помощи света. Чтобы визуально разграничить пространство, можно использовать несколько разноуровневых источников мягкого света: светильник на потолке, напольные торшеры, бра на стене и, наконец, маленькие настольные лампы или даже свечи. Еще один важный момент — это естественное освещение. Шведы любят, когда в жилище проникает как можно больше дневного света, поэтому занавесок и штор на окнах либо вовсе нет, либо они из прозрачной ткани. Плотные задергивающиеся шторы будут уместны разве что в спальне. Таким образом, днем квартира выглядит просторной и светлой, а вечером — благодаря теплому искусственному освещению — уютной.

Гардероб: главное — это практичность

Скандинавский минимализм в одежде основан на тех же принципах, что и интерьер дома, — это простота, удобство и практичность. Глядя на коллекции, созданные шведскими дизайнерами, сразу обращаешь внимание на лаконичный крой, отсутствие асимметрии и минимум декоративных элементов. В гардеробе каждого жителя Норвегии или Дании обязательно будут базовые вещи: простая футболка, классическая рубашка, кожаная куртка (причем абсолютно любая — от косухи до «пилота») и, конечно, пальто. Пальто смело можно надеть и летом, правда, для этого оно должно быть тонким и легким. Скандинавы выбирают вещи классических или приглушенных, натуральных цветов.

Все элементы скандинавского гардероба легко комбинируются между собой, а с одной вещью можно создать несколько разных образов. Допустим, простое платье, которое можно носить как самостоятельно, так и в виде удлиненной туники, сочетая с узкими брюками или джинсами. А еще датчанка или шведка не станет покупать красивые, но неудобные туфли: комфорт ценится выше, чем мода. Большую часть года в Скандинавских странах холодно, поэтому гардероб предполагает многослойность. Несколько слоев одежды лучше сохраняют тепло, чем один, и для зимних прогулок запросто можно надеть футболку, тонкую рубашку, вязаный свитер и пальто сверху. А чтобы не выглядеть капустой, подсмотрите, как гармонично это делают скандинавы.

Уборка: не бойтесь выбрасывать лишнее

В Швеции весьма популярна книга Маргареты Магнуссон «The Gentle Art of Swedish Death Cleaning». Ее концепция предлагает задуматься о том, что вы оставите после себя: дом, полный ненужных вещей, или пространство, где каждая деталь будет наполнена смыслом и воспоминаниями? Руководство Маргареты подходит для всех, кто хочет по максимуму освободить жилье от ненужного. Эта уборка не просто вытирание пыли и расстановка вещей по местам, это переосмысление образа жизни. Рекомендуется начать такую уборку с гардероба, ведь расстаться с одеждой будет проще, чем с какой-то памятной вещью, и на полках наверняка найдется то, что вы уже не носите. Магнуссон советует рассортировать всю одежду в две стопки: в одну сложите то, что вы носите регулярно, а от всего остального следует избавиться. Дорогие сердцу вещи — детские рисунки, памятные безделушки и прочие мелочи, с которыми невозможно расстаться, — лучше сложить в одном месте. Можно приобрести для них специальную коробку. После того как вы завершите эту, возможно, самую глобальную уборку в вашей жизни, Маргарета Магнуссон советует наградить себя. Конечно, не покупкой новых вещей взамен старых — лучше будет сходить в кино на хороший фильм или устроить небольшой праздничный ужин. В целом шведы стараются придерживаться экологичного образа жизни и сдавать на переработку все, что можно сдать. Подумайте об этом, когда будете расхламлять квартиру: вещи в хорошем состоянии можно отдать на благотворительность, а остальное пусть отправится в переработку.

Натуральные материалы и здоровая еда

Скандинавы очень ценят все натуральное, и это относится не только к интерьеру дома, но и к гардеробу, и к пище. Дома у скандинавской семьи непременно деревянные полы, в обеденной комнате будет стоять дубовый стол из цельной доски, в гардеробе преобладают льняные, шерстяные и кожаные вещи, а на ужин скорее подадут запеченную рыбу и овощи, чем закажут пиццу. Опять-таки популярное понятие «датского счастья» — хюгге — это точно не про заказанную на дом готовую еду, а про что-то домашнее, приготовленное своими руками. В повседневной жизни мы используем множество синтетических вещей, например кожзаменитель вместо натуральной кожи, пластиковые разделочные доски вместо деревянных, керамические ножи вместо добротной стали и много чего еще. Будет нелегко радикально поменять образ жизни, но, если очень хочется, начать можно с малого, например понемногу менять дешевые кухонные принадлежности на качественные, которые прослужат дольше.

Образ жизни: получайте удовольствие от простых радостей

В Скандинавии существует несколько понятий, каждое из которых означает определенный стиль жизни. Вы наверняка слышали про лагом или хюгге, а еще датчане придумали философию жизни под названием «люкке». Между ними есть разница, но вместе с тем у них немало общего. В любом из этих течений вы найдете один и тот же посыл: нужно уметь радоваться простым мелочам. Вечер в кругу близких, пара часов наедине с хорошей книгой, кружка горячего шоколада после прогулки по морозу, запах свежести после дождя — просто найдите то, что приносит вам радость. Чтобы приблизиться к скандинавскому образу жизни, окружите себя уютом, где бы вы ни были. Любое место, где вы находитесь достаточно долго — рабочий стол или кабинет в офисе, например, — стоит сделать таким, чтобы там было приятно проводить время. Принесите туда живые растения, распечатайте и поставьте в рамки красивые фотографии, организуйте порядок на столе. А вот что думают о своем образе жизни сами скандинавы: Хюгге — это то, что вы чувствуете, когда хорошо проводите время с семьей, друзьями, возлюбленным или наедине с собой. Это не какая-то конкретная вещь или вид деятельности. Это ощущение, когда вы просто отдыхаете на диване, читаете любимую книгу или сидите у костра. © Thomas Hansen / Quora

«Лагом» означает «достаточно». Это странное слово, и шведы часто его используют, когда говорят о правильном, умеренном количестве чего-либо. Можно сказать, что кофе достаточно lagom, чтобы его пить, или ты съел уже lagom печенья. Однако это вовсе не будет означать, что ты наелся до отвала, потому что lagom — это про умеренность во всем. © Leo Ryberg / Quora

Главное — это баланс. Скандинавы не любят жить в избытке. Им не нравится как излишнее богатство, так и бедность. Им хочется, чтобы все было правильно: не слишком много, не слишком мало. Не слишком жарко, не слишком холодно. © Erik Engheim / Quora

Это нельзя объяснить, только почувствовать. Это просто такой датский ритуал — мы наслаждаемся простыми удовольствиями жизни: друзья, семья, любые хорошие и приятные чувства, теплый свет в доме. © Arnis Prokopovics / Quora