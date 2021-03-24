15+ ситуаций, в которых от бытового сексизма страдали мужчины, а не женщины
Мы привыкли считать, что жертвами гендерных предрассудков и дискриминации по половому признаку становятся только женщины. Женщину могут не взять на работу на «мужскую» должность, над дамами за рулем до сих принято шутить и рассказывать анекдоты, а во многих семьях готовка и уборка являются все еще чисто женскими занятиями. Но ведь мужчинам тоже достается: они позже выходят на пенсию, порой тоже не могут устроиться на работу мечты или заняться любимым хобби, потому что оно «девчачье», даже сводить собственного ребенка на прием к врачу или поменять ему подгузник может стать серьезной проблемой.
Мы в AdMe.ru собрали истории, рассказанные мужчинами, которые столкнулись с бытовым сексизмом.
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У нас на работе в госучреждении строгое правило: никаких шорт для мужчин. Охрана даже не пустит в здание. В то время как девушки и женщины могут проходить в чем угодно. Это ж сексизм и неравенство средь бела дня! © flatcher7 / Pikabu
3.
Заболел младший сын (1 год). Решили с женой, что поеду я, так как есть еще старший ребенок (2,5 года), его оставить не с кем, а мне на работу нужен больничный. Положили в инфекционное отделение. Я был единственный взрослый мужик человек на 30. Так самое интересное, что при выписке мне поначалу не хотели выдавать больничный лист, аргументируя тем, что с ребенком должна была лежать мама. На мой резонный вопрос: «А как тогда быть, если заболел один, а второго оставить не с кем?» Мне сказали что-то типа «Берите отпуск за свой счет». © Andyjkee / Pikabu
4.
Когда я был моложе, то искал работу секретарем или администратором. Надо мной обычно смеялись и говорили, что нужно печатать 24 слова в минуту с 95%-й точностью (в те времена печатали еще на машинках). Однажды для меня даже устроили тест. Я напечатал 40 слов с 99%-й точностью. Тогда мне сказали: «Послушай. Это работа для женщин. Им нужны женщины». В итоге мне предложили трудиться разнорабочим — за меньшие деньги. © Antoine Nunano / Quora
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Как-то на Тверской зашел в магазин нижнего белья труселей себе купить. Ходил по магазу — везде вешалки и стойки с женским бельем, все аккуратненько, по размерам. Не могу найти, хотя я помню, что мужское белье они тоже продают. Решил спросить у консультанта. Она мне показала на «тазик» посреди магазина — вот там и лежали все в кучу мужские труселя. Обидно как-то. © tran*** / Pikabu
7.
Я обеими руками за то, чтобы девчонки ходили в юбках. Но я также за то, чтобы в жару на работу можно было ходить в шортах. По этому поводу история. Работал я в школе, мне звонят из администрации, говорят, нужно прийти помочь мебель перетащить, так как мужчин у них нет и в других школах тоже. Ладно, отвечаю, приду после работы. Ну и в +28 °С почапал на помощь, естественно, в шортах, так как дома всегда переодевался. Прихожу, а мне с ходу: «А чего ты пришел в шортах?» Блин, мало того что мебель таскать не будешь в брюках и рубашке, да еще и в жару, так ведь вообще левым людям пришел помогать. Короче, я считаю, что нужно разрешить носить шорты на законодательном уровне. © Enicc / Pikabu
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Я парень, учусь в педагогическом вузе на учителя русского языка. 90 % моих знакомых считают данную профессию для парня немного «бабской», а некоторые люди, когда узнавали, что я будущий учитель, реагировали подобным образом: «Ты прикалываешься? Педагог? Что ты как баба, пошел бы в строители или машинистом». © GorazioNelson / Pikabu
10.
Прошлым летом я работал вожатым в лагере. Родители приходили забрать своих детей в конце дня, и мне приходилось их провожать. Было много мам, которые искоса смотрели на меня, когда их дети обнимали меня на прощанье. Они вели себя так, как будто я представлял угрозу для их ребенка. Хочу обратить внимание, что прошлым летом мне было 15 лет, а выглядел я на 12. © HolyPwnr / Reddit
11.
Однажды мой старый босс был в магазине в начале смены. Он с кем-то говорил о футболе. Через некоторое время он поворачивается ко мне и спрашивает, за какую команду я болею. Я сказал, что ни за какую. Тогда он спросил, что насчет бейсбола. Я сказал, что бейсболом тоже не интересуюсь. Я вообще не очень люблю спорт. «Совсем никакой?» — спросил он меня. Никакой.
Он был сбит с толку. Как будто я сказал ему, что мои штаны сделаны из сыра. Он спросил, что тогда я вообще смотрю. Я сказал, что давно отказался от кабельного телевидения и больше читаю и играю в игры, чем смотрю телевизор. Но я смотрю телевидение онлайн.
Он спросил, какие спортивные каналы я смотрю онлайн. © Zediac / Reddit
12.
Ну о каком равноправии может идти речь, когда, приходя в бассейн, в МУЖСКОЙ раздевалке встречаю ЖЕНЩИНУ, с невозмутимым видом выдающую ключи от шкафов. Просто представьте себе на миг аналогичную ситуацию с особью мужского пола в женской раздевалке... © Vadim74 / Pikabu
13.
Дочке было 3 года, педиатр отправил нас к детскому гинекологу. Здороваемся, заходим, садимся. Мадам лет 50 как-то странно на меня смотрит:
— Мне нужно будет осмотреть вашего ребенка и взять мазок.
— Ну, — недоумеваю, — ок.
— Где мама?
— На работе.
— Пусть приходит с мамой.
— Зачем?
— Я не могу так делать осмотр, вы мужчина. Мне неудобно. Записывайтесь, и пусть ребенка приведет мама.
— У мамы нет возможности этим заниматься. Свободное время есть только у меня.
— Бабушки?
— Бабушек нет.
— Так, все, значит, с соседкой пусть приходит, — категорично заявляет доктор. — Я так не могу.
— Вы серьезно?!
— Да.
— Соседка? Да я ей и папа, и мама с самого ее рождения.
— Мужчина! Я все сказала! © nomats / Pikabu
14.
Проходили медосмотр в платной клинике. После приема каждый врач заполняет электронную карту, а копию того, что заполнил, дает мне. Так вот, лор-врач протокол осмотра начал с жирной надписи «РЕБЕНОК НА ПРИЕМЕ С ПАПОЙ»! © Mixailo / Pikabu
15.
Ехала сегодня в метро. Рядом со мной было 1 свободное место. На одной из станций в вагон зашел мужчина с 2 детьми: девочкой лет 4 и совсем маленьким ребенком в кенгурушнике. В руках у него была большая и, судя по виду, тяжелая сумка. Мужчина сажает девочку, сам становится рядом. Я встаю и уступаю ему место, просто потому что мне будет гораздо легче стоять, чем ему, с мелким ребенком на груди и большой сумкой в руках. Он искренне благодарит и садится. И знаете, тут началось что-то странное. Рядом с нами сидела какая-то женщина. И она начала громко возмущаться, дескать, где такое видано, чтобы девушка мужику уступала место, как так можно, мол, мужик должен немедленно встать и усадить меня, ко-ко-ко, ко-ко-ко. И еще кто-то рядом согласно ей поддакивал. © Shirhen / Pikabu
16.
Мы с сыном приземлились в Мюнхене для пересадки. На паспортном контроле немецкий пограничник по фамилии Швед спросил, есть ли у меня разрешение от мамы ребенка на его вывоз. Я сказал, что нет, а зачем?
— Ну вдруг вы увозите его без разрешения мамы, — сказал он.
— Мама ребенка в курсе нашей поездки! Мне что, ей по скайпу звонить? — рассмеялся я.
— Звоните, — приказал Швед.
Но мама читала в этот момент лекцию и была недоступна. Обстановка накалялась. Очередь за мной достигла нескольких сотен человек, стоявших змейкой. Прошло более 45 минут, и оставалось 15 минут до посадки. Швед устал, решил нас не пропускать. Я почувствовал, что все плохо, и закричал на весь зал: «I’m against sexual discrimination!» («Я против дискриминации по половому признаку» — пер. AdMe.ru)
— Какая такая дискриминация? — испуганно спросил Швед.
— Вы кроме меня еще других мужчин с детьми останавливали?
— Да, сотни! — обрадовался Швед.
— А скольких женщин с детьми без разрешений отцов вы задержали?!
И тут Швед оказался в неприятной ситуации.
— Я просто хочу обезопасить вашу дочь, — тихо сказал он.
— Вы за час даже не посмотрели в паспорт, чтобы понять, что со мной летит сын, а не дочь!
Эта фраза окончательно добила Шведа, и после короткой паузы он потянулся за штампом. Мы с сыном побежали через весь аэропорт и успели вскочить в свой самолет. Но с тех пор перед поездкой мы пишем видеосогласие с участием Ильи, его мамы и демонстрацией их паспортов. © driventure / Instagram
Вы когда-нибудь попадали в подобные ситуации? Как вы считаете, кто чаще страдает от бытового сексизма?