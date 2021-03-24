15+ ситуаций, в которых от бытового сексизма страдали мужчины, а не женщины

Мы привыкли считать, что жертвами гендерных предрассудков и дискриминации по половому признаку становятся только женщины. Женщину могут не взять на работу на «мужскую» должность, над дамами за рулем до сих принято шутить и рассказывать анекдоты, а во многих семьях готовка и уборка являются все еще чисто женскими занятиями. Но ведь мужчинам тоже достается: они позже выходят на пенсию, порой тоже не могут устроиться на работу мечты или заняться любимым хобби, потому что оно «девчачье», даже сводить собственного ребенка на прием к врачу или поменять ему подгузник может стать серьезной проблемой.

Мы в AdMe.ru собрали истории, рассказанные мужчинами, которые столкнулись с бытовым сексизмом.

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У нас на работе в госучреждении строгое правило: никаких шорт для мужчин. Охрана даже не пустит в здание. В то время как девушки и женщины могут проходить в чем угодно. Это ж сексизм и неравенство средь бела дня! © flatcher7 / Pikabu

3.

Заболел младший сын (1 год). Решили с женой, что поеду я, так как есть еще старший ребенок (2,5 года), его оставить не с кем, а мне на работу нужен больничный. Положили в инфекционное отделение. Я был единственный взрослый мужик человек на 30. Так самое интересное, что при выписке мне поначалу не хотели выдавать больничный лист, аргументируя тем, что с ребенком должна была лежать мама. На мой резонный вопрос: «А как тогда быть, если заболел один, а второго оставить не с кем?» Мне сказали что-то типа «Берите отпуск за свой счет». © Andyjkee / Pikabu

4.

Когда я был моложе, то искал работу секретарем или администратором. Надо мной обычно смеялись и говорили, что нужно печатать 24 слова в минуту с 95%-й точностью (в те времена печатали еще на машинках). Однажды для меня даже устроили тест. Я напечатал 40 слов с 99%-й точностью. Тогда мне сказали: «Послушай. Это работа для женщин. Им нужны женщины». В итоге мне предложили трудиться разнорабочим — за меньшие деньги. © Antoine Nunano / Quora

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6.

Как-то на Тверской зашел в магазин нижнего белья труселей себе купить. Ходил по магазу — везде вешалки и стойки с женским бельем, все аккуратненько, по размерам. Не могу найти, хотя я помню, что мужское белье они тоже продают. Решил спросить у консультанта. Она мне показала на «тазик» посреди магазина — вот там и лежали все в кучу мужские труселя. Обидно как-то. © tran*** / Pikabu

7.

Я обеими руками за то, чтобы девчонки ходили в юбках. Но я также за то, чтобы в жару на работу можно было ходить в шортах. По этому поводу история. Работал я в школе, мне звонят из администрации, говорят, нужно прийти помочь мебель перетащить, так как мужчин у них нет и в других школах тоже. Ладно, отвечаю, приду после работы. Ну и в +28 °С почапал на помощь, естественно, в шортах, так как дома всегда переодевался. Прихожу, а мне с ходу: «А чего ты пришел в шортах?» Блин, мало того что мебель таскать не будешь в брюках и рубашке, да еще и в жару, так ведь вообще левым людям пришел помогать. Короче, я считаю, что нужно разрешить носить шорты на законодательном уровне. © Enicc / Pikabu

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9.

Я парень, учусь в педагогическом вузе на учителя русского языка. 90 % моих знакомых считают данную профессию для парня немного «бабской», а некоторые люди, когда узнавали, что я будущий учитель, реагировали подобным образом: «Ты прикалываешься? Педагог? Что ты как баба, пошел бы в строители или машинистом». © GorazioNelson / Pikabu

10.

Прошлым летом я работал вожатым в лагере. Родители приходили забрать своих детей в конце дня, и мне приходилось их провожать. Было много мам, которые искоса смотрели на меня, когда их дети обнимали меня на прощанье. Они вели себя так, как будто я представлял угрозу для их ребенка. Хочу обратить внимание, что прошлым летом мне было 15 лет, а выглядел я на 12. © HolyPwnr / Reddit

11.

Однажды мой старый босс был в магазине в начале смены. Он с кем-то говорил о футболе. Через некоторое время он поворачивается ко мне и спрашивает, за какую команду я болею. Я сказал, что ни за какую. Тогда он спросил, что насчет бейсбола. Я сказал, что бейсболом тоже не интересуюсь. Я вообще не очень люблю спорт. «Совсем никакой?» — спросил он меня. Никакой. Он был сбит с толку. Как будто я сказал ему, что мои штаны сделаны из сыра. Он спросил, что тогда я вообще смотрю. Я сказал, что давно отказался от кабельного телевидения и больше читаю и играю в игры, чем смотрю телевизор. Но я смотрю телевидение онлайн. Он спросил, какие спортивные каналы я смотрю онлайн. © Zediac / Reddit

12.

Ну о каком равноправии может идти речь, когда, приходя в бассейн, в МУЖСКОЙ раздевалке встречаю ЖЕНЩИНУ, с невозмутимым видом выдающую ключи от шкафов. Просто представьте себе на миг аналогичную ситуацию с особью мужского пола в женской раздевалке... © Vadim74 / Pikabu

13.

Дочке было 3 года, педиатр отправил нас к детскому гинекологу. Здороваемся, заходим, садимся. Мадам лет 50 как-то странно на меня смотрит:

— Мне нужно будет осмотреть вашего ребенка и взять мазок.

— Ну, — недоумеваю, — ок.

— Где мама?

— На работе.

— Пусть приходит с мамой.

— Зачем?

— Я не могу так делать осмотр, вы мужчина. Мне неудобно. Записывайтесь, и пусть ребенка приведет мама.

— У мамы нет возможности этим заниматься. Свободное время есть только у меня.

— Бабушки?

— Бабушек нет.

— Так, все, значит, с соседкой пусть приходит, — категорично заявляет доктор. — Я так не могу.

— Вы серьезно?!

— Да.

— Соседка? Да я ей и папа, и мама с самого ее рождения.

— Мужчина! Я все сказала! © nomats / Pikabu

14.

Проходили медосмотр в платной клинике. После приема каждый врач заполняет электронную карту, а копию того, что заполнил, дает мне. Так вот, лор-врач протокол осмотра начал с жирной надписи «РЕБЕНОК НА ПРИЕМЕ С ПАПОЙ»! © Mixailo / Pikabu

15.

Ехала сегодня в метро. Рядом со мной было 1 свободное место. На одной из станций в вагон зашел мужчина с 2 детьми: девочкой лет 4 и совсем маленьким ребенком в кенгурушнике. В руках у него была большая и, судя по виду, тяжелая сумка. Мужчина сажает девочку, сам становится рядом. Я встаю и уступаю ему место, просто потому что мне будет гораздо легче стоять, чем ему, с мелким ребенком на груди и большой сумкой в руках. Он искренне благодарит и садится. И знаете, тут началось что-то странное. Рядом с нами сидела какая-то женщина. И она начала громко возмущаться, дескать, где такое видано, чтобы девушка мужику уступала место, как так можно, мол, мужик должен немедленно встать и усадить меня, ко-ко-ко, ко-ко-ко. И еще кто-то рядом согласно ей поддакивал. © Shirhen / Pikabu

16.

Мы с сыном приземлились в Мюнхене для пересадки. На паспортном контроле немецкий пограничник по фамилии Швед спросил, есть ли у меня разрешение от мамы ребенка на его вывоз. Я сказал, что нет, а зачем? — Ну вдруг вы увозите его без разрешения мамы, — сказал он. — Мама ребенка в курсе нашей поездки! Мне что, ей по скайпу звонить? — рассмеялся я. — Звоните, — приказал Швед. Но мама читала в этот момент лекцию и была недоступна. Обстановка накалялась. Очередь за мной достигла нескольких сотен человек, стоявших змейкой. Прошло более 45 минут, и оставалось 15 минут до посадки. Швед устал, решил нас не пропускать. Я почувствовал, что все плохо, и закричал на весь зал: «I’m against sexual discrimination!» («Я против дискриминации по половому признаку» — пер. AdMe.ru) — Какая такая дискриминация? — испуганно спросил Швед. — Вы кроме меня еще других мужчин с детьми останавливали? — Да, сотни! — обрадовался Швед. — А скольких женщин с детьми без разрешений отцов вы задержали?! И тут Швед оказался в неприятной ситуации. — Я просто хочу обезопасить вашу дочь, — тихо сказал он. — Вы за час даже не посмотрели в паспорт, чтобы понять, что со мной летит сын, а не дочь! Эта фраза окончательно добила Шведа, и после короткой паузы он потянулся за штампом. Мы с сыном побежали через весь аэропорт и успели вскочить в свой самолет. Но с тех пор перед поездкой мы пишем видеосогласие с участием Ильи, его мамы и демонстрацией их паспортов. © driventure / Instagram