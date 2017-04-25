15 ситуаций, которые поймут девушки с маленькой грудью

Как бы ни менялись эталоны красоты, большая грудь всегда привлекает внимание мужчин. И хотя не всех женщин природа наградила роскошным бюстом, это совсем не повод записываться к пластическому хирургу.

AdMe.ru знает, что размер не так уж важен, главное — уверенность в себе. И немножко самоиронии.

В детстве мы с нетерпением ждали появления груди

В 18 лет этого ждали уже не только мы

Все время представляли, как круто смотрелась бы грудь, будь она хоть немнооожечко больше

Всеми силами пытались перехитрить природу

И получить большую грудь любым способом

Самым сокровенным желанием было это

Потом мы начали принимать себя такими, как есть

И почти не завидуем более «одаренным» подругам

С удовольствием носим платья с глубоким декольте

Но избегаем платьев без бретелек

Родные и близкие всегда готовы нас поддержать

Мы уверены, что парни смотрят нам только в глаза

Конечно, у нас есть несколько проблем с нижним бельем

И если бы фея предложила нам исполнить три желания, одно из них было бы таким

Но на самом деле мы хотим только одного

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