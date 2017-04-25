15 ситуаций, которые поймут девушки с маленькой грудью
Как бы ни менялись эталоны красоты, большая грудь всегда привлекает внимание мужчин. И хотя не всех женщин природа наградила роскошным бюстом, это совсем не повод записываться к пластическому хирургу.
AdMe.ru знает, что размер не так уж важен, главное — уверенность в себе. И немножко самоиронии.
В детстве мы с нетерпением ждали появления груди
В 18 лет этого ждали уже не только мы
Все время представляли, как круто смотрелась бы грудь, будь она хоть немнооожечко больше
Всеми силами пытались перехитрить природу
И получить большую грудь любым способом
Самым сокровенным желанием было это
Потом мы начали принимать себя такими, как есть
И почти не завидуем более «одаренным» подругам
С удовольствием носим платья с глубоким декольте
Но избегаем платьев без бретелек
Родные и близкие всегда готовы нас поддержать
Мы уверены, что парни смотрят нам только в глаза
Конечно, у нас есть несколько проблем с нижним бельем
И если бы фея предложила нам исполнить три желания, одно из них было бы таким
Но на самом деле мы хотим только одного