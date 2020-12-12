15 секретов обо всем на свете, которые сделают ваш кругозор шире, чем у Вассермана

Иногда на самые простые вопросы, которые чаще всего задают любознательные дети, мы не можем найти подходящего объяснения с научной или исторической точки зрения. Ведь многие взрослые до сих пор не знают, что скорость кораблей действительно мерили с помощью веревки с узелками, что рыбы в воде могут нюхать с помощью ноздрей, а первоапрельские шутки появились из-за празднования Нового года.

Мы в AdMe.ru решили найти ответы на самые каверзные вопросы, которые помогут блеснуть эрудицией в любой интеллигентной компании.

1. Почему скорость измеряется в узлах

Узел — это единица измерения скорости воздушного или морского судна, равная одной морской миле в час, то есть 1,852 км/ч. Появление этого термина связано с навигационными задачами, которые пришли еще со времен мореплавателей. До середины XIX века скорость судна в море определяли по быстроте сматывания троса (лаглиня) с вьюшки ручного лага. Трос был разбит на отрезки по 50 футов 8 дюймов (1/120 мили), обозначавшиеся узлами. Скорость сматывания лаглиня определялась за полминуты (1/120 ч). Количество узлов (отрезков), сошедших с вьюшки за полминуты, соответствовало скорости судна в милях в час.

2. По какой причине вьются волосы

Оказывается, форма фолликулов (волосяных луковиц) является основным фактором, определяющим структуру наших волос. Если посмотреть на фолликул прямого волоса, то можно обнаружить, что он идеально круглый. Фолликул вьющегося волоса принимает овальную форму. Чем более плоским будет овал, тем более кудрявым будет волос.

3. Зачем снимать шляпу перед дамой

Как утверждают эксперты по этикету, снятие шляпы в помещении — это давний знак уважения. Вероятно, история этой традиции началась со времен средневековых рыцарей. Рыцари должны были снимать шлем или поднимать забрало, чтобы идентифицировать друг друга (как друга или врага). Рыцари также снимали свои шлемы в церквях и в присутствии женщин и членов королевской семьи, чтобы показать, что они доверяют всем присутствующим и ничего не боятся.

4. Почему одна стопа больше другой

Если вы попробуете измерить ваши ступни, то обнаружите, что одна будет чуть больше другой. Это связано с тем, что наше тело асимметрично, то есть левая и правая половины неодинаковы, а также ваши ноги не равны по силе и ловкости, поэтому они и немного отличаются. Ученые считают легкую асимметрию в человеческом теле нормой.

5. Чему равна скорость мысли

Мысль представляет собой импульс, который проходит по нервным волокнам нашего тела, его скорость составляет от 250 до 430 км/ч. Разные виды сигналов заставляют наше тело реагировать с разной скоростью. Мы быстрее реагируем на звук, чем на свет, на яркий свет, чем на тусклый, на красный цвет, чем на белый, и на что-то неприятное, чем на приятное.

6. Кто придумал дарить обручальные кольца

Впервые традиция обмениваться кольцами появилась еще в Древнем Египте. А европейские мужья начали дарить своим женам перстни с камнями на помолвку лишь в XVI веке. Это были кольца Гиммель, отличительной особенностью которых было то, что пара или тройка таких колец была способна сложиться воедино. Одно кольцо при этом принадлежало мужу, второе — жене, а третье — свидетелю.

7. Как появилась традиция первоапрельских розыгрышей

Существует несколько версий возникновения этого праздника. По одной из гипотез, появление первоапрельской шутки может быть связано с тем, что в Средние века Новый год отмечался 25 марта в большинстве европейских городов, а в некоторых районах Франции, в частности, заканчивался 1 апреля. Поэтому те, кто праздновал Новый год 1 января, высмеивали тех, кто отмечал праздник в первый день апреля, устраивая им различные шутливые розыгрыши.

8. Могут ли рыбы чувствовать запахи

Вероятно, многих это удивит, но рыбы действительно могут обнюхивать предметы. Поток воды поступает в ноздри рыбы, раздражая чувствительные клетки, которые и сообщают ей о запахе.

9. Чем провинились черные кошки

В большинстве западных культур черные кошки обычно рассматривались как символы дурных предзнаменований, в частности, их подозревали в том, что они являются спутниками ведьм. Большая часть жителей Европы считает черную кошку знаком невезения. Хотя, например, в Германии считают, что если кошка перешла перед вами дорогу в определенном направлении, то вас ждут благоприятные времена.

10. Зачем в мячах для гольфа вмятины

Вмятины (их может быть от 250 до 500) нужны для улучшения аэродинамики. Если ударить по двум мячам, гладкому и с углублениями, с одной и той же силой, то последний улетит немного дальше. Когда это было замечено, от гладких мячей в гольфе отказались.

11. Почему птиц не бьет током на проводах

Когда птица садится на контактный провод, то она принимает потенциал этого провода. Образно говоря, она становится небольшим ответвлением провода, подключенным параллельно. Получается, что электрический ток, по существу, игнорирует присутствие птицы и продолжает проходить через провод, а не через тело птицы.

12. Можно ли чихнуть с открытыми глазами

У вас, скорее всего, не получится чихнуть с открытыми глазами. Дело в том, что в момент спазма мышц, отвечающих за чихание, идет одновременный спазм мышц, регулирующих движения глаз, заставляя их закрываться рефлекторно.

13. Что происходит, когда какая-то часть тела немеет

С научной точки зрения, это явление называется парестезией, когда вы ощущаете неприятное покалывание или жжение в конечностях. Происходит оно из-за механического раздражения поверхностно залегающего нерва. Чаще всего это случается при ударе или давлении, или при временном нарушении кровоснабжения конечности, которое приводит к изменению проведения нервных импульсов.

14. Нужно ли удалять зубы мудрости

Зубы мудрости (третьи моляры) обычно не нужно удалять, если они не вызывают никаких проблем. На сегодняшний день нет доказанных преимуществ удаления «восьмерок», если они не причиняют беспокойства пациентам. Хотя многие стоматологи считают их рудиментарным органом, который был необходим древнему человеку для пережевывания жесткой пищи. Эволюционный процесс изменил строение челюсти человека, поэтому иногда зубам мудрости просто не хватает места, и они вырастают неправильно, причиняя дискомфорт, и их рекомендуют удалять.

15. Почему мы плачем, когда режем лук

Лук производит химическое вещество, известное как 1-сульфинилпропан, которое раздражает слизистую глаза. Почему же так недружелюбно устроен лук? Ученые полагают, что это природный механизм защиты от вредителей, ведь стоит им надкусить кожицу, как сработает химическое оружие.