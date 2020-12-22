15+ секретов фитнес-клубов, которые стоит знать перед покупкой абонемента
Периодически у многих появляется желание записаться в спортзал. Часто этому способствует приближение пляжного сезона или новогоднее обещание. И конечно же, хочется прийти и поскорее набрать форму, поэтому услуги фитнес-тренеров пользуются спросом. Но не все инструкторы честны с клиентами, и уж точно не каждый сможет действительно помочь. А в некоторых случаях неправильно проведенные занятия могут и навредить.
Мы в AdMe.ru не хотим, чтобы клиенты спортзалов тратили время и деньги впустую. Поэтому разобрались в главных уловках фитнес-инструкторов и знаем способ найти подходящего тренера. А в бонусе представим советы, которые мы узнали у простых посетителей.
Первым делом нужно определиться, для чего вам нужен тренер
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Выбор реалистичной цели даст не забросить тренировки на полпути. Хороший тренер должен при первом знакомстве помочь в этом вопросе. «Многие приходят ко мне и говорят, что какой-то актер набрал феноменальную форму за 3 месяца, и они хотят такого же результата. Но это недостижимо в большинстве случаев», — рассказывает совладелец фитнес-центра Шон Коллинз.
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Нужно понимать, что не для всех задач нужен тренер. Можно заниматься в свое удовольствие и получать пользу. Специалисты утверждают, что психологическая польза от активного образа жизни куда важнее внешних изменений. Физическая активность способствует выделению гормонов, которые поднимают настроение, помогают побороть стресс и снять накопившееся напряжение, а также повышают самооценку и делают сон крепче.
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Худшее решение — это заниматься через силу, с инструктором или без. Если вам надоело ходить по 15 тыс. шагов в день, регулярно делать силовые упражнения, собирать еду в лотки, то стоит поискать другое направление в фитнесе. Потому что занятия спортом должны стать развлечением, и лишь с огромным желанием получится ходить на тренировки регулярно.
Стоит отказаться от стереотипного мышления
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Существует огромное заблуждение, что в спортзале просто необходимо страдать. Якобы если тренировка не довела до изнеможения, то она не удалась. Хотя опытные спортсмены считают, что можно сделать максимум от необходимого и практически не вспотеть.
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Часто люди стесняются своей плохой формы. И это может вызвать негативные последствия — вплоть до отказа от занятий. Но на деле большая часть посетителей хорошо относится к новичкам, а некоторых они, наоборот, вдохновляют.
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Личному тренеру не нужно идеальное тело, чтобы привести вас в форму. Ему достаточно знать то, как улучшить ваш уровень подготовки. Поэтому правильнее выбирать инструктора, основываясь на его опыте и отношении, а не на физическом состоянии.
У фитнес-инструкторов есть типичные уловки
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Если во время тренировки вас прерывает незнакомый инструктор и указывает на ошибки, это значит, что вы показались ему новичком. Но у него нет цели помочь, более того, вы можете все делать правильно. Единственное, чего хочет подошедший тренер, — продать услуги спортзала.
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Многие тренеры лгут о том, что раньше у них тоже был избыточный вес. Ложь может прикрываться попыткой мотивировать, но на деле все это — банальное привлечение новых клиентов благодаря выдуманным заслугам.
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Порой нанятый инструктор может начать заниматься рядом с вами. Как итог вы получаете партнера по тренировкам, но лишаетесь тренера. На самом деле все время, за которое вы платите, должно быть посвящено исключительно вам. И важна каждая мелочь, которую тренер может легко упустить, если будет отвлекаться на другое занятие.
От некоторых специалистов лучше сразу бежать
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Есть критерии, по которым можно без труда определить плохого тренера. Если инструктор не интересуется деталями: травмами, болезнями, опытом клиента и вопросами питания, то лучше от него бежать. Потому что нельзя грамотно составить программу тренировок, не зная всех нюансов. Помимо этого, тренер должен постоянно находиться рядом с клиентом и, не отвлекаясь, следить за техникой выполнения упражнений, подстраховывать и прочее.
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Нужно держаться подальше от тренеров, которые злоупотребляют прикосновениями. И периодически этот вопрос действительно тревожит клиентов. Стоит отметить, что тактильные подсказки могут помочь на раннем этапе, но в них нет постоянной необходимости. «Я определенно не стану пальпировать ягодицы клиентки, так как сомневаюсь, что это одобрит моя жена», — говорит консультант по вопросам здоровья Джеффри Шофилд.
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Самая распространенная ложь — обещание быстрой потери веса и достижение значительного прогресса в короткие сроки. Некоторые тренеры даже выкладывают фальшивые результаты своих подопечных с фотографиями «до» и «после». Но исследования подтверждают, что в первые 6 недель усердных тренировок не бывает никаких визуальных изменений. Кроме того, ни процент жира, ни кислородная эффективность не меняются.
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Инструктор обязан объяснять клиенту, почему тот выполняет именно это упражнение. А программа занятий не должна следовать шаблону, ее нужно подстраивать под нужды отдельных людей.
Но фитнес-тренер — это не панацея
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«Персональный тренер — это роскошь, а не необходимость», — говорит владелец спортклуба Эрик Трой. Индустрия фитнеса умышленно создает спрос на инструкторов, всячески демонстрируя, что без специалиста невозможно добиться результата. Но это не так.
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Не полагайтесь только лишь на инструктора, учитесь сами, чувствуйте мышцы, следите за реакцией своего организма — в этом залог успеха. Консультант по вопросам здоровья Джеффри Шофилд пишет: «Мне действительно важно, чтобы клиент подходил к тренировкам так же серьезно, как и я. Для тренера нет ничего радостнее, чем клиент, который делает заметки и искренне хочет научиться большему».
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Как оказалось, для эффективной тренировки нет необходимости посещать зал. Базовые упражнения, такие как приседания, отжимания и скручивания, легко можно сделать и у себя дома, даже не используя дополнительный инвентарь.
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Не каждый специалист с дипломом является профессионалом. Пользователь Pikabu рассказал такую историю: «Вчера видел, как получают тренерские дипломы. Вокруг преподавателя стоят 15 человек: половина из присутствующих треплется и смотрит в телефоны. Но хуже, что у большинства из них нет отточенной техники выполнения упражнений».
Бонус: советы простых посетителей
- По опыту скажу, мотивация типа «Я за это заплатил» работает один-два месяца. Поэтому брать абонемент на более долгий срок не всегда правильно. © Александр Кулешов / Facebook
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Не стоит начинать занятия с января. Это худшее время из-за огромных толп людей. Буквально через месяц посетителей станет значительно меньше. © anita_caroline / Reddit
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На вопрос тренеру, когда лучше начать заниматься фитнесом, чтобы похудеть к лету, он ответил: «Года за два!» © Yuliya Vigornitskaya / Facebook
А вы как считаете, нужно ли нанимать личного тренера, чтобы добиться результата?