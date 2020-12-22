15+ секретов фитнес-клубов, которые стоит знать перед покупкой абонемента

Если во время тренировки вас прерывает незнакомый инструктор и указывает на ошибки, это значит, что вы показались ему новичком. Но у него нет цели помочь, более того, вы можете все делать правильно. Единственное, чего хочет подошедший тренер, — продать услуги спортзала.

Многие тренеры лгут о том, что раньше у них тоже был избыточный вес. Ложь может прикрываться попыткой мотивировать, но на деле все это — банальное привлечение новых клиентов благодаря выдуманным заслугам.