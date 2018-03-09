15 секретных приемов, которыми пользуется каждый полицейский

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Полицейские — это порядок любой страны. В фильмах они гоняются за самыми отпетыми преступниками, ведут допросы с пристрастием и, конечно, спасают людей. Но правда ли все это? И как все происходит на самом деле?

AdMe.ru собрал для вас самые интересные нюансы в опасной работе полицейских, о которых большинство даже не догадывается, а если и догадывается, то не знает наверняка.





1. Полицейские все о вас знают

При получении биометрического паспорта или в ситуациях, когда приходится оставлять отпечатки пальцев, мы попадаем в полицейскую базу данных. Конечно, она помогает в расследованиях, но порой стражи закона используют ее в личных целях. Если у вас есть друг в полиции, будьте уверены, он о вас знает все, что вы ему рассказываете. И, возможно, еще чуть-чуть больше. А в некоторых штатах США полицейские машины оборудованы так, что считывают информацию по спутниковой антенне, и узнать данные о необходимых людях полиции в этом случае значительно проще.

2. Пояса для суперменов

Пояса полицейских могут составить достойную конкуренцию любым гаджетам супергероев из Marvel. В них есть практически все, что необходимо настоящему герою: рация, наручники, фонари, мощные электрошокеры, перцовый балончик или нож (в зависимости от страны), огнестрельное оружие и боеприпасы, складная дубинка, ручка, карандаш, ключи.

3. Большая часть работы — рутина

Благодаря фильмам многие считают, что работа в полиции — это яркие и экстремальные погони за преступниками, нестандартное их задержание и жаркие перестрелки. Но не стоит забывать, что полицейским также приходится заполнять огромное количество документов, таких как отчеты или прием заявлений от бабушек, у которых пропал кот. А это бывает очень скучно даже для самых больших фанатов бюрократии.

4. Свое «братство»

Существует так называемое братство полиции. Суть в том, что они могут найти друг друга даже среди толпы людей, одетых в гражданскую одежду. Цель этого тайного сообщества — поддержка правопорядка среди населения и помощь друг другу в трудную минуту. Также у них есть своя эмблема и тайные правила, о которых известно только избранным.

5. Прикрывают друг друга

Бытует мнение, что полицейские прикрывают друг друга при незначительных нарушениях закона или превышении полномочий. И это мнение частично является правдой. Репутация полицейских всегда находится под прицелом всей страны и даже мира. Ведь полицейский — это образец чести и справедливости для народа. Но случается так, что правда у всех своя и необоснованные обвинения одного из представителей порядка могут стоить репутации для всех остальных.

6. Почему они любят пончики?

Пончики — это лишь предлог. Все дело в кофе. Смена полицейского обычно длится 12 часов, а то и больше. А где можно купить кофе или отдохнуть в 3 утра после работы? В магазине пончиков. Это единственное место, которое открыто 24 часа в сутки.

7. Хитрость на допросе

Полицейские сталкиваются с самыми искусными лгунами среди преступников, которых можно привлечь к ответственности, только действуя их же методами. Вот тут-то и пускают полицейские в ход свою хитрость. Преступника убеждают в том, что уже есть реальные факты и улики против него. И это работает.

8. Разные сирены для разных ситуаций

Все слышали звук полицейской сирены? Так вот, звук сирены можно изменить. Но полицейские пользуются только одним режимом. Это связано с тем, что всем известно, как эта сирена звучит. Однако бывают случаи, когда используют и другие режимы для разных ситуаций.

9. Сначала убить, потом — проверить

Существует в США термин «swatting», который означает ложный вызов в службу спасения 911. На возможное место преступления приезжает американский спецназ, который выносит двери и, не разбираясь, вваливается в помещение. Полиция США работает по принципу «сначала работаем, потом разбираемся». К сожалению, некоторые подобные случаи слишком жесткие и больше напоминают пранк. Так, некий обиженный на своего друга по компьютерной игре совершил ложный вызов на дом, в результате которого был убит невинный человек.

10. Рука на багажнике

Полицейские таким образом ускоряют ход дела, связанного с этим транспортным средством. В случае, если водитель данного автомобиля станет участником какого-либо преступления или ДТП, отпечатки, которые оставил на багажнике или фаре страж закона, будут являться весомой уликой. Плюс ко всему разыскать это транспортное средство будет гораздо проще. Еще одной причиной касания пальцем или рукой багажника является проверка на наличие в нем человека.

11. Самооборона на первом месте

Полицейский — одна из самых опасных профессий, ведь вероятность возвращения домой со смены у сотрудника полиции значительно ниже, чем у обычных людей. Именно поэтому стрелять в целях самообороны при существующей опасности — это обычное явление в американской полиции. Причем уровень угрозы определяет сам офицер.

12. Приятные разговоры обманчивы

Приятный разговор с полицейским может обратиться против вас или ваших знакомых. Останавливая машину, представитель порядка старается узнать как можно больше информации о вас: «Откуда вы едете?», «Чем там занимались?» Безобидные на первый взгляд вопросы могут оказаться провокацией. Эти вопросы наводящие. Таким образом полицейские выведывают информацию о возможных проишествиях там, где вы были. Например, вы идете/ едете с какой-то вечеринки (или на нее), там точно есть люди в алкогольном опьянении, которые могут уехать на своем авто в нетрезвом состоянии, и полицейский в данном случае выведывает, где это хлебное местечко. Будьте аккуратнее, общаясь с сотрудником полиции.

13. Обвинение неизбежно

Всем известно понятие «презумпция невиновности»? В некоторых странах это понятие фактически отсутствует. И полицейский убежден в вашей виновности, пока не доказано обратное. Сохраняйте бдительность при общении с полицейскими в чужих странах: возможно, вы уже виновны.

14. «Вы имеете право молчать», или Когда полицейский обязан зачитать ваши права

Фильмы нас научили тому, что офицер обязан зачитать наши права при аресте. Это миф. На самом деле вам обязаны зачитать ваши права и обязанности при условии, что это допрос, в ином случае достаточно ордера на арест.

15. Циничность — приобретенное качество

Некоторые люди считают, что полицейские — это жестокие нелюди, которые не умеют сопереживать и чувствовать боль других людей. На самом деле служба обязывает их быть беспристрастными, а порой даже циничными. Они видят насилие, убийства, боль родственников погибших, и при всем этом им необходимо продолжать работать дальше.

Какие факты стали для вас настоящей неожиданностью?