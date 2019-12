15 самых сложных вопросов из игры «Кто хочет стать миллионером?» (Игроки осилили только 4)

«Кто хочет стать миллионером?» — пожалуй, самая известная в России телевикторина после «Поля чудес». И, кстати, тоже скопированная — с британского Who wants to be a millionaire?. Россиянам она полюбилась так крепко, что идет вот уже 20 лет. За это время программа 6 раз переезжала в новую студию, повышала призовые, добавляла подсказки, меняла название и канал, а также ведущего — Дмитрия Диброва на Максима Галкина и обратно.