15 самых сложных вопросов из игры «Кто хочет стать миллионером?» (Игроки осилили только 4)

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«Кто хочет стать миллионером?» — пожалуй, самая известная в России телевикторина после «Поля чудес». И, кстати, тоже скопированная — с британского Who wants to be a millionaire?. Россиянам она полюбилась так крепко, что идет вот уже 20 лет. За это время программа 6 раз переезжала в новую студию, повышала призовые, добавляла подсказки, меняла название и канал, а также ведущего — Дмитрия Диброва на Максима Галкина и обратно.

К юбилею телеигры AdMe.ru вспоминает 15 самых сложных вопросов на 1 млн. Ну, или с 2005 года — на 3 млн.

1. Музыка к Пушкину

Кто из этих философов в 1864 году написал музыку на стихи А.С. Пушкина «Заклинание» и «Зимний вечер»?

Заклинание О, если правда, что в ночи,

Когда покоятся живые,

И с неба лунные лучи

Скользят на камни гробовые,

О, если правда, что тогда

Пустеют тихие могилы, —

Я тень зову, я жду Леилы:

Ко мне, мой друг, сюда, сюда!



Явись, возлюбленная тень,

Как ты была перед разлукой,

Бледна, хладна, как зимний день,

Искажена последней мукой.

Приди, как дальная звезда,

Как легкий звук иль дуновенье,

Иль как ужасное виденье,

Мне все равно, сюда! сюда!.. А.С. Пушкин, 1830

A: Юнг B: Гегель C: Ницше D: Шопенгауэр За без малого 3 года на НТВ вопрос на 1 млн звучал всего 1 раз, и то игрок предпочел забрать деньги. После переезда на Первый канал доходить до 15-го вопроса стали намного чаще. В 1-й раз — 10 декабря 2001 года. Москвич Константин Федченко склонялся к Гегелю, но в итоге решил забрать 500 тыс. И правильно, потому что на самом деле автор этой музыки — Ницше.

2. Заводные куранты

Сколько раз в сутки подзаводят куранты Спасской башни Кремля? A: Один B: Два C: Три D: Четыре Это уже январь 2005-го. Страна приходит в себя после первых в истории 10-дневных новогодних каникул. А Максим Галкин спрашивает Леонида Агутина и Анжелику Варум про подзавод курантов, под которые совсем недавно выступал президент. И опять отказ от ответа, а правильный вариант — В.

3. Первый литературный Нобель

Кто 1-м получил Нобелевскую премию по литературе? A: Романист B: Драматург C: Поэт D: Эссеист Всего 2 недели спустя жительница столицы Галина Семенова оказалась смелее Анжелики Варум. Смелее, но не удачливее. Первым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал француз Сюлли Прюдом, и, вопреки ответу Семеновой, он оказался поэтом. Все-таки правильно говорили современники по всей Европе: лучше бы премию дали Толстому!

4. 16-й том БСЭ

С какой буквы начинаются слова, опубликованные в 16-м томе последнего издания Большой советской энциклопедии? A: М B: Н C: О D: П У актера Валентина Смирнитского Большая советская энциклопедия дома не завалялась, и он не стал отвечать на вопрос. На самом деле 16-й том это «Мезия» — «Моршанск». А купить все 30 томов в интернете сейчас можно тысяч за пять.

5. Екатерининские пажи

Кто из перечисленных был пажом во времена Екатерины II? A: Д.И. Фонвизин B: Г.Р. Державин C: А.Н. Радищев D: Н.М. Карамзин Вопрос с явным подвохом. Все фамилии более-менее на слуху. Все жили во времена Екатерины. Про Радищева единственное, что помнят после школы, — его отправили в ссылку за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Ну, вряд ли такой ярый критик самодержавия будет пажом, правда? Методом исключения этот вариант отбросят первым. И зря — на заре своей бурной карьеры философ и директор Петербургской таможни Радищев успел побыть как раз пажом. Светлана Ярославцева из Подмосковья, кстати, с этим вопросом справилась. Пусть и не без подсказок.

6. Фольклорный элемент

Какой химический элемент назван в честь злого подземного гнома? A: Гафний B: Кобальт C: Бериллий D: Теллур Да, это вам не калифорний, эйнштейний, менделевий. И все же персонаж немецкого фольклора Кобальд принес 3 млн руб. Тимуру Будаеву из Пятигорска.

7. История советского метростроя

В какой из этих столиц бывших союзных республик раньше появилось метро? A: Тбилиси B: Ереван C: Баку D: Минск Знойная осень 2012-го. Уроженец Костромы Леонид Панюков не знал, что четвертый в СССР метрополитен после Московского, Ленинградского и Киевского — Тбилисский (1966). И забрал 1,5 млн. На эти деньги можно съездить и в Грузию, и в Армению, и в Беларусь, и в Азербайджан. И не по одному разу.

8. Моря вокруг Балкан

Сколько морей омывают Балканский полуостров? A: 3 B: 4 C: 5 D: 6 Во-первых, давайте честно: не все знают, где эти Балканы в принципе находятся. А те, кто знает, часто путают их с Пелопоннесом. Но на самом деле Греция с Македонией и Албанией — это только южная оконечность большого Балканского полуострова. А сам он омывается не только Средиземным морем с юга, Эгейским с юго-востока и Ионическим с юго-запада. Но еще и Адриатикой, Черным и крохотным Мраморным морем близ Стамбула. Продюсеру Бари Алибасову и Александру «Данко» Фадееву эти 6 морей принесли на двоих 3 млн.

9. Широка страна моя родная!

Реки с каким названием нет на территории России? A: Шея B: Уста C: Спина D: Палец Через 9 лет после вопроса про Большую советскую энциклопедию все тот же Валентин Смирнитский вернулся в компании Михаила Боярского. Но и со второй попытки на штурм не решился. А мы благодаря им знаем, что на территории России нет Спины.

10. Забытые народные промыслы

Что такое лобогрейка? A: Жнейка B: Шапка C: Болезнь D: Печка 1 апреля 2017-го телеведущей Екатерине Андреевой и ее мужу Душану Перовичу было не до смеха. Им достался, пожалуй, самый загадочный вопрос за всю историю викторины. Они ответили неправильно и забрали 400 тыс. Лобогрейкой оказалась старинная машина для уборки зерновых, или, как ее еще называют, жнейка (от слов «жать», «жатва»). Лобогрейкой она называлась потому, что приводилась в движение вручную, что требовало немалых сил, поэтому лоб быстро покрывался потом.

11. Литератор-спорщик

Какой роман Фенимор Купер написал на спор с женой? A: «Предосторожность» B: «Пионеры» C: «Последний из могикан» D: «Зверобой» Не самый популярный в русскоязычном мире, у нас этот автор известен скорее по «Зверобою» и «Последнему из могикан». А на спор с женой написал «Предосторожность». Если бы предосторожностью отличались актеры Андрей Бурковский и Виктор Вержбицкий, они бы ушли из студии с 1,5 млн рублей, а так — всего с 200 тыс.

12. Вопрос для реконструкторов

Какой вид кавалерии предназначался для боевых действий как в конном, так и в пешем строю? A: Кирасиры B: Уланы C: Драгуны D: Гусары Уланы и гусары — это легкая кавалерия, кирасиры — тяжелая. И только драгуны могли драться и так и так. Может, поэтому, появившись в России еще в середине XVI века, драгунские полки с переменным успехом просуществовали до самой Первой мировой. А в декабре 2017-го принесли телеведущим Тимуру Соловьеву и Юлианне Карауловой 3 млн рублей.

13. Занимательное религиоведение

Какое имя не принимал ни один папа римский? A: Валентин B: Евгений C: Георгий D: Виктор Вопрос, достойный Джуда Лоу. Один Валентин, четыре Евгения и пять Викторов, двоих из которых считают «антипапами» (то есть нелегитимными папами, самозванцами). Но все это было очень давно, в IX–XIV веках. А вот Георгиев не было вовсе — ни среди молодых пап, ни среди древних. Телеведущих Дану Борисову и Александра Гудкова долго одолевали сомнения, и они решили забрать 1,5 млн.

14. Малая родина великой императрицы

В каком немецком городе родилась будущая императрица России Екатерина II? A: Висбаден B: Цербст C: Штеттин D: Дармштадт Если вдруг кто-то помнит из уроков истории, что в девичестве ее имя было София Августа Фредерика Доротея Анхальт-Цербстская, то вас ждет горькое разочарование. В жизни все намного сложнее: титул — одно, а место рождения — другое. Величайшая русская императрица (и, судя по статистике вопросов, любимица редакторов этой телеигры) родилась в восточнопрусском Штеттине — сейчас это польский Щецин. Режиссер Юрий Грымов и актриса Анна Каменкова с Екатериной решили не связываться и ушли с программы с 1,5 млн рублей.

15. Этикет наследников Петра Первого

Что запрещал указ, который в 1726 году подписала Екатерина I? A: Точить лясы B: Бить баклуши C: Пускать пыль в глаза D: Переливать из пустого в порожнее Последний на момент публикации вопрос на 3 млн — 23 марта 2019-го. На него не стали отвечать и забрали деньги фигуристы Роман Костомаров и Илья Авербух. А в курьезном указе речь шла о пускании пыли в глаза. Впрочем, это нам из 2019-го он кажется курьезным, а в XVIII веке императоры и императрицы могли регулировать что угодно в зависимости от личных интересов. Елизавета Петровна, например, каждый сезон императорскими указами регулировала длину обшлагов на мужских камзолах, цвета дамских юбок и тому подобное. А Екатерина I вообще позволяла фактически править от своего имени одному из главных приближенных покойного мужа Александру Меншикову. Периодически выступая с такими вот назидательными указами по этикету.

А на какие из этих вопросов знали ответы вы?