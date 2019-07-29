15 российских знаменитостей, которые женились один раз и, кажется, на всю жизнь

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Герои нашей статьи — знаменитые мужчины, которые на собственном примере доказали, что крепкие пары бывают и в мире шоу-бизнеса. Они остаются верными своим первым и единственным женам, вместе с которыми прошли свой путь к славе.

AdMe.ru расскажет о звездах, которые встретили свою любовь много лет назад и смогли не растерять своих чувств. К примеру, вы узнаете, что Валентин Юдашкин женат уже более 30 лет, а Александр Ревва, который и не планировал жениться до 40 лет, уже давно счастлив в браке.

Александр и Анжелика Ревва: в браке 12 лет

Знаменитый шоумен встретил свою жену в ночном клубе города Сочи. На тот момент Ревва был уже довольно известен и привык к повышенному женскому вниманию. Как потом признался сам Александр, девушка зацепила его тем, что совершенно не знала, кто он такой. Спутя 3 месяца знакомства он попросил ее руки.

Василий Вакуленко (Баста) и Елена Пинская: в браке 10 лет

Елена Пинская, выпускница французской школы и будущая жена Басты, рассказала, что впервые увидела музыканта в баре и он сразу же ей понравился. Она подошла к Василию первой: хотела сделать комплимент по поводу одной из его песен. С той поры они были неразлучны. Почти сразу же стали вместе жить, сейчас у них две дочери.

Дмитрий Дюжев и Татьяна Зайцева: в браке 11 лет

Подробности встречи с Татьяной Дмитрий не скрывает: он разглядел ее среди тысячи лиц на концерте Мадонны и сразу понял, что это судьба. Татьяна оказалась поклонницей актера, но вот заводить с ним отношения не спешила. Прежде чем пожениться, они долгое время встречались.

Роман Билык и Марина Королева: в браке 15 лет

Роман старается скрывать свою личную жизнь, поэтому о том, как и где он познакомился со своей женой, до сих пор не известно ничего, кроме слухов. Многие поклонники впервые увидели ее только в клипе «Прогулки», вышедшем в 2015 году. В одном из интервью певец признался, что Марина — кстати, бывшая модель — очень скромная и не любит тусовки, поэтому они так редко появляются на публике.

Даниил Страхов и Мария Леонова: в браке 19 лет

Даниил и Мария начали встречаться еще в Щукинском училище, но студенческий роман ничем не закончился: пара рассталась. Через год после разрыва они оба попали на работу в один театр и поняли — судьба дает им второй шанс. Влюбленные поженились через несколько лет, причем, как признался сам актер, свадьбы как таковой у них не было: они пришли в ЗАГС, обменялись кольцами, а потом каждый поехал по своим делам.

Гарик Мартиросян и Жанна Левина: в браке 21 год

Даже спустя столько лет Гарик помнит день встречи с Жанной: 3 января 1997 года. Девушка тогда приехала в свой родной город Сочи повидать маму. Подруга пригласила ее на фестиваль КВН, где молодые люди впервые и встретились. В следующий раз они увиделись только через год. Начался головокружительный роман, который закончился свадьбой на Кипре. Сейчас у пары двое детей.

Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова: в браке 24 года

Будущие супруги впервые встретились на ступеньках Дома кино. Оксана, молодая удачливая актриса, недавно сыгравшая главную роль в фильме «Авария — дочь мента», поднималась по лестнице, а Иван шел к выходу. Он так засмотрелся на девушку, что даже врезался в дверь, но это не помешало ему тут же пригласить Оксану на свидание. Этим же вечером они увиделись снова и уже не расставались. Сейчас у них 6 детей.

Филипп Янковский и Оксана Фандера: в браке 29 лет

Филипп встретил Оксану, когда она только-только стала финалисткой первого конкурса красоты в СССР, а сам он был еще студентом школы-студии МХАТ. Несмотря на юный возраст, Янковский уже через месяц после знакомства сделал предложение, на что девушка ответила отказом, предложив сначала вместе пожить. Они поженились через 4 года, а вскоре у них родился первенец — сын Иван.

Валентин и Марина Юдашкины: в браке 31 год

С будущей женой Валентин познакомился на работе. Сейчас подобное место, наверное, назвали бы салоном красоты, тогда же, в далекие 80-е, оно значилось как Центральное проектно-конструкторское и технологическое бюро при Министерстве бытового обслуживания. Марина была известным парикмахером-стилистом, а Валентин — художником по макияжу. К тому моменту он уже начал придумывать дизайн одежды. Девушка не только поверила в талант модельера, но и пожертвовала своей карьерой ради дела мужа, которое позднее превратилось в семейное: сейчас Марина руководит домом моды Юдашкина.

Гарик и Ольга Сукачевы: в браке 36 лет

Гарик Сукачев — один из немногих героев рок-н-ролла, кто всю жизнь провел с одной-единственной женщиной. Будущую супругу он встретил, когда ему было 16 лет, а ей — 14. Они долго встречались, пока родственники не спросили: «А не пора ли вам пожениться?» Влюбленные так и сделали. За 30 лет семейной жизни пара, конечно, через многое прошла, но Ольга всегда поддерживала Гарика и его творчество. Например, чтобы он смог снять фильм «Праздник», она продала свой ресторан. А сам певец все свои пенси до сих пор посвящает любимой жене.

Сергей и Елена Маковецкие: в браке 36 лет

История любви Сергея и Елены, которая началась с шутки, кажется почти невероятной. Однажды, пробегая по киностудии, актер услышал обращенный к нему вопрос: «Молодой человек, вы на мне женитесь?» Сергей тогда был в отличном настроении — он только что получил роль в фильме — и ответил в таком же шутливом тоне, что да, женится, и убежал. В этот же день он пошел отыскивать свою «супругу», которой оказалась Елена, дочь адмирала и актриса по образованию. Через полгода они действительно поженились.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан: в браке 42 года

Михаил с Ларисой долго не замечали друг друга, хотя учились в одном институте. Познакомились они на сцене театра, где играли влюбленных, и не сразу заметили, как чувства их героев передались им самим. Примерно полгода им приходилось ото всех прятаться: отношения внутри труппы были запрещены. Почти сразу влюбленные начали вместе жить, а после 4 лет отношений, в 1977 году, поженились.

Владимир Винокур и Тамара Первакова: в браке 45 лет

Будущие супруги познакомились на детском спектакле. Владимир играл двоечника, а балерина Тамара — заводную куклу. Сначала они хотели оформить фиктивный брак: Винокуру нужна была прописка. Но с каждым днем молодые люди все больше влюблялись друг в друга и в конце концов решили все сделать «по-настоящему». В одном из интервью артист признался, что будущая жена до самой свадьбы была с ним на «вы», не разрешала покупать цветы и провожать до дома.

Борис Щербаков и Татьяна Бронзова: в браке 47 лет

Борис и Татьяна, будучи студентами МХАТа, познакомились благодаря ошибке коменданта, который заселил их в одну комнату в общежитии. Татьяна, хотя и была уже на тот момент замужем, не смогла устоять перед обаянием юного актера. Как только она стала свободной, они с Борисом начали вместе жить, через 4 года поженились, а вскоре у них родился сын Василий.

Владимир Меньшов и Вера Алентова: в браке 55 лет

Роман Владимира Меньшова и Веры Алентовой разгорелся, когда они оба учились в школе-студии МХАТ. Со свадьбой тянуть не стали — поженились почти сразу же, а отпраздновали прямо в общежитии. Несмотря на сильные чувства, семейная жизнь давалась молодым людям непросто. Через несколько лет после рождения дочери они стали жить раздельно, но продолжали писать друг другу письма, как делали это прежде. Им понадобилось 4 года, чтобы понять, что любовь никуда не исчезла, и снова воссоединиться — уже навсегда.

А среди ваших друзей или родственников есть те, кто уже давно счастлив в браке?