15 редких явлений, которые встречаются лишь одному человеку из миллиона

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Вы когда-нибудь видели пушистый минерал, «золотого тигра», или рождение радуги? В мире полно всяких загадочных штуковин, и здорово, что мы еще не все повидали.

AdMe.ru собрал фотографии пользователей, которым повезло столкнуться со странными, необычными и забавными явлениями.

Редкий «золотой» тигр. Только 30 таких существует во всем мире

Эти пушистые шарики на самом деле минерал под названием окенит

«Отец моего друга вырастил „лаймон“»

Град в Алабаме

Австралийские гусеницы ползут гуськом

«У меня очень длинные пальцы»

Так выглядит яйцо ската

Баобаб, который вырос из спиленного баобаба

Ветер скатал снежные «роллы»

Так рождается радуга

«Вчера летучая рыба приземлилась на мою лодку, и я сделал фото, прежде чем отпустить ее»

Необычное умение

Сотни тысяч птиц мигрируют в небе над Римом

«Мне попалось яйцо необычной формы»

Купюра € 0, выпущенная к 200-летию Карла Маркса ограниченным тиражом в 5 000 экземпляров

А вам случалось видеть что-нибудь необычное и страшно редкое?