16 фото, которые за пару секунд расширят ваши представления о мире
Если бы все мы могли посмотреть своими глазами на скалы-киты или странную рыбу из неизведанных морских глубин, или самый большой в мире геоглиф, в создании которого так никто и не признался, или, чем черт не шутит, сделать селфи в открытом космосе, как космонавт Джессика Маир, мы бы точно стали счастливее. Ведь пока мы готовы удивляться, жизнь не разочарует нас.
Мы в AdMe.ru всегда ищем повод восхититься диковинным и взглянуть на невиданное, а потом и вам показать. И вот вам новая подборка удивительных штук. А в конце статьи вас ждет бонус с ракурсом, который меняет все.
1. Броненосец в режиме сна
2. Моряк из Мурманска Роман Федорцов поделился снимком странной рыбы и спросил фолловеров, как она называется. Оказалось, это рыба-триггер
3. Кактус изнутри
4. Скалы-киты, Таиланд
5. Человек Марри, или Гигант Стюарта, — самый большой геоглиф на Земле: его длина — 2,7 км. Был обнаружен в Австралии в 1998 году. Кто и зачем его создал, неизвестно
6. Гайка, которая крепит главный винт к вертолету, называется «гайкой Иисуса», потому что если она не выдержит, то остается надеяться только на Иисуса
7. Аул Куруш в Дагестане находится на высоте 2 560 м над уровнем моря. Поэтому вместо моря там облака
8. Клубничная кукуруза
9. "Амеба, которую я увидел через микроскоп"
10. Если бы это дерево было человеком, оно могло бы рассказать очень интересную историю своей жизни
11. Пустой салон "Боинга-787"
12. Стручок какао с бобами внутри: так выглядит будущий шоколад
13. Скорая помощь в Тикси, Якутия
14. Кусок стены, на которую много раз наносили граффити
15. Лед тает под другим слоем льда
16. Астронавт Джессика Меир опубликовала селфи в открытом космосе
Бонус: когда смотришь на нашу планету со стороны Тихого океана, кажется, что никаких людей на Земле-то и нет...
А вы можете блеснуть в разговоре интересными фактами, о которых обычно никто не знает? Какими именно?
Фото на превью mrobry / Pikabu