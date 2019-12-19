15 редких исторических снимков, которые показывают прошлое с неожиданной стороны

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Многие детали прошлого помнят только историки и библиотечные архивы. Но некоторые подробности жизни и быта людей, живших в XX веке, так занимательны, что мы решили познакомить вас с ними: чего стоит одна только мода фотографироваться на фоне ядерных взрывов, детская защитная маска для газовой атаки, созданная самим Уолтом Диснеем, и трогательное фото морского пехотинца, который выкармливает крошечного котенка на передовой во время войны.

Мы в AdMe.ru отряхнули от пыли настолько любопытные исторические снимки, что удивимся, если вы скажете, что видели их прежде.

1. Танцовщица на фоне атомного взрыва, Лас-Вегас, 1957

2. Защитная маска для детей, которую Уолт Дисней создал, чтобы они не боялись надевать ее во время газовой атаки, 1942

3. Конкурс на лучшую фигуру: чтобы судей не отвлекала внешность участниц, они надели маски из папье-маше, 1952

4. Найденные археологами «любовники Хасанлу»: поцелуй длиной в 2 800 лет

5. Строительство Эйфелевой башни, 1888

6. Вождь черноногих индейцев записывает военную песнь своего племени на граммофон, 1916

7. Автомойка в Чикаго: автомобили ездят по кругу в бетонном бассейне, счищая пыль и грязь с колес, 1920

8. Будильщик — человек, который по утрам стучится в окна и двери и будит людей на работу, Англия, 1929

9. Молочник обходит дома с санками, чтобы собрать пустые бутылки, 1940

10. Грузовик с фальшивыми досками для контрабандной перевозки алкоголя во времена сухого закона в США, 1926

11. Чтобы спасти древнеегипетский храм Абу-Симбел от затопления, его распилили, перенесли в другое место и собрали заново, 1967

12. Девушка позирует в одноколесном автомобиле под названием «динасфера», 1932

13. Машина для завивки волос, 1930

14. Финалистка конкурса «Идеальная спина» делает рентгеновский снимок грудной клетки для оценки жюри, 1930

15. Традиционная голландская женская прическа, 1943

Бонус: парикмахеры учатся бритью на воздушных шариках, 1950-е

А в вашем семейном архиве есть необычные фотографии?