15 реальных событий, многие из которых звучат как бред сумасшедшего

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В истории человечества происходили такие события, которые своей комичностью или нелепостью напоминают сюжет фильма или даже детского мультфильма. Например, в XV–XIX веках европейцы скупали в огромных количествах мумии, чтобы делать из них лекарства. А 150 лет назад инженеры подняли на несколько метров весь город Чикаго. В прямом смысле слова, вместе с домами и тротуарами.

AdMe.ru выяснил, какие исторические случаи звучат как выдумка, но на самом деле являются чистой правдой.

1. Бабуин официально работал на железной дороге

В 1880-х годах в Южной Африке на железнодорожной ветке вместе с сигнальщиком Джеймсом работал его помощник — бабуин Джек. У мужчины были ампутированы обе ноги, поэтому он научил бабуина помогать ему по хозяйству, а также самостоятельно переводить стрелки на ж/д путях и управлять семафором. Однажды пассажиры пожаловались, что на станции семафором управляет обезьяна. Администрация железной дороги провела расследование, но убедилась в компетентности Джека и официально приняла его на работу, назначив жалование в 20 центов в день. За 9 лет работы на железной дороге Джек не допустил ни одной ошибки.

2. В Египте легко можно было купить мумию

Ученый и врач Авиценна в XI веке описал лечение некоторых невзгод с помощью мумиё. При переводе его научных трудов была допущена нелепая ошибка, в результате которой оказалось, будто целебными свойствами обладают мумии. И уже к XV веку в Египте сформировался рынок торговли забальзамированными трупами. Европейцы скупали их в огромных количествах, после чего перемалывали для изготовления лекарственных средств, а также коричневой краски и удобрений. И только в начале XX века, после того как европейская пресса стала раскручивать мифы о проклятии фараонов, «увлечение» мумиями сошло на нет.

3. Сейчас звучит самый долгоиграющий концерт в мире

В 2001 году в немецком городе Хальберштадт в церкви Святого Бурхарда началось исполнение органной версии музыкального произведения Джона Кейджа As Slow as Possible («Так медленно, как только возможно»). В оригинале оно длится 20 минут, но последователи композитора решили растянуть произведение на 639 лет. Аккорды меняются раз в несколько лет, а завершение исполнения, по замыслу, произойдет в 2640 году. ASLSP уже считается самым долгим музыкальным концертом в истории человечества.

4. Японский партизан не сдавался 30 лет, полагая, что идет Вторая мировая война

В 1945 году японскому лейтенанту Хироо Онода, воевавшему в джунглях на филиппинском острове, попалась в руки листовка, в которой говорилось об окончании Второй мировой войны. Онода принял эти сведения за вражескую пропаганду и вместе с тремя своими подчиненными продолжил борьбу против США. Впоследствии двое солдат вернулись домой, третий был убит, а Хироо Онода оставался в джунглях почти 30 лет. В феврале 1974 года его обнаружили и при участии его командира партизан сдался властям. Ему удалось избежать смертной казни за грабежи и убийства филиппинских военных, а позднее он вернулся на родину.

5. Парапланеристка побывала в грозовой туче и выжила

14 февраля 2007 года 35-летняя Эва Висниерска готовилась в Австралии к чемпионату мира по парапланерному спорту. Во время тренировочного полета ее начало заносить все выше, и в итоге она оказалась прямо в грозовой туче на высоте 9 946 м. От низкой температуры и нехватки кислорода девушка потеряла сознание. Через 40 минут от тяжести налипшего льда параплан сложился и начал падать. На высоте 6 900 м параплан раскрылся, и от встряски Эва пришла в себя. Она смогла выйти из грозового облака и затем приземлилась на небольшой ферме. Висниерска осталась жива, но получила серьезные обморожения.

6. Мужчина на спор посадил самолет на улице Нью-Йорка

Американский пилот Томас Фицпатрик дважды на спор приземлялся на легкомоторном самолете на улицах Нью-Йорка. Первый раз он это сделал 30 сентября 1956 года после заключения пари в одном из баров, заявив, что сможет добраться из штата Нью-Джерси в Нью-Йорк за 15 минут. Для этого он угнал самолет из школы, долетел до Нью-Йорка и приземлился недалеко от бара, где заключил пари. Фицпатрик отделался штрафом в $ 100. Через 2 года бармен другого заведения, в котором отдыхал Томас, не поверил в подлинность рассказанной Фицпатриком истории. Пилот повторил «подвиг», угнав самолет все из той же школы. В этот раз пилота приговорили к 6 месяцам тюрьмы.

7. Пингвин влюбился в аниме-фигурку

В 2007 году японский зоопарк Tobu Zoo приобрел 11-летнего пингвина Гумбольдта по кличке Грейп-кун и его спутницу по кличке Мидори. Они жили вместе более 10 лет, пока самка не ушла к более молодому пингвину. Из-за этого Грейп-кун замкнулся в себе. Но в апреле 2017 года он начал проявлять внимание к аниме-фигурке по имени Хулулу, которую установили для привлечения посетителей. Хулулу — это антропоморфная самка пингвина из детского аниме Kemono Friends. Грейп-кун мог часами смотреть на нее, пытаясь добраться до фигурки. Когда об этом написали СМИ, он обрел мировую славу, особенно в соцсетях. Правда, здоровье 20-летнего пингвина стало ухудшаться и в октябре того же года его не стало.

8. Город Чикаго подняли на несколько метров

Чикаго расположен в низинной болотистой местности, поэтому в былые годы улицы города превращались после дождей в труднопроходимые участки. В 1856 году местные власти захотели положить этому конец и решили поднять весь город на несколько метров, а на месте существующих улиц проложить новую канализацию. В течение 1860-х годов инженеры при помощи винтовых домкратов подняли и положили на новые фундаменты не только огромные каменные строения, но и целые кварталы и даже некоторые тротуары. Забавно, что во время всех работ повседневная жизнь не прекращалась ни на улице, ни внутри зданий. То есть, когда поднимали какой-то магазин, посетители продолжали спокойно совершать покупки, будто ничего необычного не происходило.

9. Почтальон 33 года строил замок из камней, которые собирал во время своей работы

Француз Жозеф Фердинан Шеваль всю жизнь провел в должности сельского почтальона в Отриве. Разнося почту, он собирал и складывал в свою тачку камни необычной формы. С 1879 года, в течение 33 лет, он в свободное от работы время строил дворец из найденных им камней. Закончив свой труд к 1912 году, почтальон попросил похоронить его в этом замке. Получив от местных властей отказ, Жозеф еще 8 лет строил для себя склеп на местом кладбище. Талантливый мастер умер в 1924 году, через год после постройки склепа, где и был похоронен. Кстати, незадолго до смерти Шеваль получил признание от Андре Бретона и Пабло Пикассо. А позднее оба его творения были признаны памятниками истории и культуры.

10. Тюлень научился разговаривать

В 1971 году бостонский аквариум принял к себе тюленя, которого еще детенышем нашел и воспитал Скотти Даннинг. Мужчина держал его у себя дома несколько месяцев, дав ему кличку Гувер. Пока тюлень жил со Скотти, он научился имитировать человеческую речь. Хотя словарный запас животного и был ограниченным, все знакомые слова Гувер произносил отчетливо. Он просил подойти к нему и назвать свое имя. Также он мог крикнуть «Убирайся отсюда!» (Get out of there!). Попав в аквариум, Гувер молчал на протяжении 5 лет. Но со временем он привык к окружению и персоналу и начал произносить такие фразы, как «Привет!» и «Иди сюда!» Благодаря этому Гувер прославился и стал первым в мире говорящим млекопитающим, не являющимся человеком.

11. Мужчина пугает прохожих почти 40 лет

В Сан-Франциско живет парень по имени Дэвид Джонсон, известный по прозвищу Бушмен (от англ. bush — «куст»). В 1980 году он решил начать зарабатывать на жизнь неординарным способом. На одном из тротуаров он прячется за ветвями эвкалипта и пугает приближающихся прохожих, выскакивая из засады и восклицая страшным голосом что-то вроде «Уга-буга!». Таким образом Бушмен развлекает людей почти 40 лет, зарабатывая при этом примерно $ 60 тыс. в год. Кому интересно, вот видео с Бушменом.

12. Бревно плавает в озере больше 120 лет

В штате Орегон, США, в кратере потухшего вулкана находится озеро Крейтер, в котором уже более 120 лет плавает бревно. Оно путешествует по озеру как минимум с 1896 года, с тех пор как его обнаружил геолог Джозеф С. Диллер. 9-метровый обрубок дерева все эти десятилетия перемещается по озеру, находясь в вертикальном положении. Над водой виднеется почти полутораметровая часть бревна шириной 61 см. Оно достаточно плавучее и способно выдержать вес человека. Скорее всего, кусок дерева оказался в озере из-за сошедшего со склонов вулкана оползня, а ледяная вода «законсервировала» его, не давая древесине возможности разрушиться. Кстати, радиоуглеродный анализ показал, что знаменитому «Озерному старику» примерно 450 лет.

13. Мужчина случайно взлетел на шарах на высоту 4 800 м

В 1982 году житель Калифорнии Ларри Уолтерс решил полетать и привязал к креслу 45 заполненных гелием метеозондов. В полет мужчина взял рацию, пиво, бутерброды и пневматическое ружье (спускаться он планировал, выстреливая в шары). Уолтерс хотел подняться лишь на 10 м, однако взлетел на... 4 800 м. Испугавшись, он не стал стрелять по шарам и в итоге провел в воздухе 14 часов, попав при этом в воздушный коридор. Спустя время Ларри все же выстрелил в несколько шаров и медленно опустился, запутавшись в линиях электропередачи, что вызвало короткое замыкание. Однако мужчина, к счастью, выжил. Ему выписали штраф в размере $ 1 500. А еще он получил премию Дарвина.

14. Кот Дасти стал клептоманом

В 2011 году 5-летний домашний кот из Калифорнии по кличке Дасти обрел популярность благодаря своей клептомании. Он получил свое прозвище Клепто Китти после того, как принес домой более 600 предметов, найденных на соседских участках. Среди них были рукавицы для мытья машины, губки, полотенца, туфли, носки, перчатки, фартуки, нижнее белье, ошейник, игрушки, защитные маски, штаны, купальники и др. Как правило, кот совершал свои «преступления» под покровом ночи. Владельцы кота вместе с командой передачи Must Love Cats телеканала Animal Planet установили камеру и зафиксировали проделки Дасти.

15. Девушка заявила, что рожает кроликов, и врачи поверили ей

В 1726 году 25-летняя англичанка Мэри Тофт смогла убедить врачей в том, что родила кроликов. На самом деле Тофт была беременна, но у нее случился выкидыш. После этого она заявила о рождении фрагментов кроликов и заинтересовала местного хирурга Джона Ховарда, который стал расследовать данный случай. Принимая последующие роды, Ховард обнаружил не младенца, а части животных организмов, которые якобы принадлежали кроликам. Он сообщил об этом ряду известных докторов, и те поверили. Когда слухи о Мэри дошли до короля, он направил своих лучших врачей, чтобы те изучили редчайшее явление. Не будем вдаваться в подробности (а их много), скажем только, что спустя множество исследований, наблюдений и последующих «рождений» фрагментов тел кроликов девушка призналась в мошенничестве, а также в том, что подкупила Джона Ховарда. А «рожала» она кроликов, которых покупал ее муж.

Какая история удивила вас больше всего? Знаете ли вы о других подобных событиях?