15 реальных событий, многие из которых звучат как бред сумасшедшего

1. Бабуин официально работал на железной дороге

2. В Египте легко можно было купить мумию

3. Сейчас звучит самый долгоиграющий концерт в мире

В 2001 году в немецком городе Хальберштадт в церкви Святого Бурхарда началось исполнение органной версии музыкального произведения Джона Кейджа As Slow as Possible («Так медленно, как только возможно»). В оригинале оно длится 20 минут, но последователи композитора решили растянуть произведение на 639 лет. Аккорды меняются раз в несколько лет, а завершение исполнения, по замыслу, произойдет в 2640 году. ASLSP уже считается самым долгим музыкальным концертом в истории человечества.

4. Японский партизан не сдавался 30 лет, полагая, что идет Вторая мировая война

5. Парапланеристка побывала в грозовой туче и выжила

6. Мужчина на спор посадил самолет на улице Нью-Йорка

7. Пингвин влюбился в аниме-фигурку

8. Город Чикаго подняли на несколько метров

9. Почтальон 33 года строил замок из камней, которые собирал во время своей работы

10. Тюлень научился разговаривать

В 1971 году бостонский аквариум принял к себе тюленя, которого еще детенышем нашел и воспитал Скотти Даннинг. Мужчина держал его у себя дома несколько месяцев, дав ему кличку Гувер. Пока тюлень жил со Скотти, он научился имитировать человеческую речь. Хотя словарный запас животного и был ограниченным, все знакомые слова Гувер произносил отчетливо. Он просил подойти к нему и назвать свое имя. Также он мог крикнуть «Убирайся отсюда!» (Get out of there!).

Попав в аквариум, Гувер молчал на протяжении 5 лет. Но со временем он привык к окружению и персоналу и начал произносить такие фразы, как «Привет!» и «Иди сюда!» Благодаря этому Гувер прославился и стал первым в мире говорящим млекопитающим, не являющимся человеком.