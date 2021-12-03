15 реально существующих зданий, которые словно появились из фильмов про волшебников, эльфов и принцесс

Фантастические фильмы завораживают нас своим антуражем. «Игру престолов» просто невозможно представить без высоких замков с неприступными стенами, а мир Гарри Поттера — без причудливых башенок и драконов. Часто на помощь киноделам приходит компьютерная графика, хотя на планете множество мест, которые и так могут стать декорациями.

Мы в AdMe.ru посмотрели на эту красоту и решили пофантазировать, где и какие фильмы можно было бы снять.

Замок Бутрон

Перед нами испанская средневековая крепость, которая множество раз перестраивалась. Те, кто посещали это место, отмечают сказочный облик замка: сюда так и напрашивается какая-нибудь Злая королева или Принцесса-в-башне. К слову, Кейт Миддлтон мечтала сыграть здесь свадьбу.

Усадьба Ореховно

В прессе усадьбу сравнивают с Версалем, между тем этот сказочный уголок находится в Псковской области. Усадьба Ореховно принадлежит ландшафтному архитектору Александру Гривко, но открыта для публики. Здесь есть маленький замок в нормандском стиле, а в оформлении сада использованы английские, итальянские и французские традиции.

Усадьба внесена в список Great Gardens of the World (Великие сады мира). Действительно, сад чудесен: здесь мог бы быть особняк чистокровных волшебников из «Гарри Поттера» или место, где признаются в любви герои «Гордости и предубеждения».

Дворец мира и гармонии

Эти ажурные крыши напоминают кадры из недавнего диснеевского мультфильма «Мулан». Перед вами китайский храм, называемый «Дворец мира и гармонии» — Юнхэгун. Ему более 300 лет. Сначала здесь жили евнухи, но позже дворец стал резиденцией императора.

Королевские ворота

А вот эта локация не напоминает ли вам городок из «Красавицы и Чудовища», где жила Белль? Знакомьтесь, «La Porte d’Ardon», ворота Ардона. Они же — Королевские ворота в Лане, что на севере Франции. Согласитесь, что это место выглядят как ожившая картинка из учебника истории.

Воронцовский дворец

Может показаться, что это 2 разных замка, но нет. Воронцовский дворец в Алупке — это микс из неоготического и неомавританского стилей. Туристы, гуляющие здесь, попадают то в Турцию, то в тюдоровскую Англию. А то и вообще в Италию: сюда же идеально вписываются мраморные львы скульптора Винченцо Бонанни.

Кстати, в Воронцовском замке снимали «Сердца трех» и музыкальную комедию с Андреем Мироновым «Небесные ласточки». Стоит ли удивляться: море, горы, дворец — это же мечта художника-постановщика.

Деревня Хутуван

Заброшенная китайская деревушка Хутуван так и просится в какое-нибудь фэнтези. Сериал «Хроники Шаннары» с эльфами, гномами и постапокалипсисом сюда бы отлично вписался. Семьи рыбаков оставили этот остров в 90-х и разъехались в поисках лучшей жизни. Как видите, за 20 лет лозы оплели почти все здания. Деревушка находится всего в 60 километрах от Шанхая, и сюда часто наведываются туристы.

Выборгский замок

Выборгский замок был основан в 1293 году. Он стоит на небольшом острове в Финском заливе. К слову, из башни открывается отличный вид на город. Сюда прекрасно впишется средневековое фэнтези, да хоть «Ведьмак». Сейчас здесь находится российский государственный музей, а летом проходят фестивали реконструкции. В эти моменты замок словно оживает, а его гостям кажется, будто бы они попали на съемочную площадку исторического фильма.

Сад Нинфа

Сегодня парк Нинфа является итальянским памятником природы. Во времена Римской империи здесь были город и храм, посвященный водным нимфам. Сейчас от древних построек остались живописные руины. В 1921 году владельцы этого места засадили его растениями со всего света; Нинфу называют «самым романтическим садом в мире». Здесь можно снять что-то в духе романов Джейн Остин.

Замок Гарибальди

Так и не скажешь, что это величественная громадина построена в наши дни. Замок Гарибальди находится в российском селе Хрящёвка. Любители Средневековья будут покорены: у них даже каменные грифоны в парке имеются. Молодожены из Самары устраивают здесь фотосессии.

Кажется, будто это картинка из замка Анны и Эльзы из «Холодного сердца». Идеальная локация для диснеевских принцесс.

Замок Эльц

А вот замок Эльц — «старичок». Он был построен в XII веке и до сих пор принадлежит 33-му поколению семьи Эльц. Если округлить, ему 900 лет! «Здесь просто обязаны жить фамильные привидения», — можете подумать вы и окажетесь правы. Говорят, что в полночь можно увидеть, как по коридорам бродит призрак леди Агнес. По легенде эту девушки сгубил собственный жених. Ну чем не съемочная площадка для «Кентервильского привидения».

Статуя Будды

Статуя Будды в Лешани (Китай) была построена в XVIII–IX веках, точнее, вырезана в скале. Считается самой большой древней статуей в мире: ее высота 71 метр. Просто представьте, что нос каменного Будды имеет 5,5 метров в длину. Неудивительно, что на создание этой громадины ушло 90 лет. Статуя внесена с список культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь мог бы получиться прекрасный кадр для франшизы про Индиану Джонса.

Предъямский замок

Этот замок, словно вросший в скалу, находится в Словении. Скала и правда послужила базовым элементом несущей конструкции. А с другой стороны от входа — гигантская пещера, где живет колония летучих мышей. Замок древний, впервые упоминается в документах XII века. Местечко заприметили киноделы и сняли тут «Доспехи бога» с Джеки Чаном.

Парк Лас-Посас

Безумно богатый поэт Эдвард Джеймс был покровителем сюрреализма. В 40-х годах прошлого века он отправился в Мексику он создал парк, наполненный странными скульптурами. Некоторые из скульптур имеют имена собственные. Сегодня парк открыт для туристов. «Алиса в Стране чудес» чувствовала бы себя здесь как дома.

Замок Оберхофен

Швейцарский замок Оберхофен был построен прямо на берегу озера. Начиная с XIII века место много раз меняло владельцев, здесь даже заседали судебные приставы. В прошлом веке замок купил богатый адвокат, но, несмотря на статус частной собственности, здание открыто для туристов.

Если бы кто-то стал снимать «Холодное сердце», то панорама здесь подходящая — посмотрите на заснеженные шапки гор вдали.

Бродвейская башня

Башня была возведена в XVIII веке на Бродвейском холме в Англии. Эту достопримечательность построила одна благородная дама, чтобы узнать, правдива ли ее догадка. Все началось с того, что графине Барбаре Ковентри стало любопытно: если на этом месте возвести маяк, будет ли его свет виден из дома дворянки, который находится в 35 км от холма? Графиня спонсировала строительство этого безумия. В итоге выяснилось: да, маяк был хорошо виден. А сейчас в ясный день с башни просматривается территория 13 графств. Неплохая локация для спин-оффа «Игры престолов».