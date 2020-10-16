15 развлечений из нашего детства, которые покажутся новому поколению слегка сумасшедшими

Если спросить человека, чье детство пришлось на 80–90-е годы, как он проводил тогда досуг, он расскажет о таких вещах, которые новому поколению могут показаться странными по своей изобретательности. Но все эти детские забавы в период, когда не было ни гаджетов, ни интернета, принято вспоминать со словами: «Эх, хорошее было время».

Мы в AdMe.ru предлагаем присоединиться к нашей ностальгии по детским развлечениям прошлого и признать, что они были довольно оригинальны.

Мы щеголяли в потрясных серьгах из клеящихся лепестков мальвы

Делали кулек из кленового листа, насыпали в него песок и выдавали за мороженое

Брали у бабушки пакет с фасолью и сортировали ее по цветам. Правда, потом все равно сгребали все в один пакет

Пытались сделать «звездочку» из спичек во дворе. Редко кому удавалось это с первого раза

Уже тогда у нас был самый оригинальный маникюр. Но недолго. Потому что прищепки на пальцах — это не очень приятно

Кто-то: «Боже, вы видели ногти Билли Айлиш? Такие длинные! Вот это мода! ТАКОГО еще не было!» Я в детстве: нацепила прищепки на пальцы. © jokewithmint / twitter

Парикмахерское искусство оттачивали на початках кукурузы

Поедая вафли, отделяли слои, потому что так намного вкуснее

Делали кукол из использованных спичек, вырезая по принципу снежинки одежки из разноцветных конфетных оберток

Лего нашего детства — дедушкины дрова, из которых мы строили колодец. А потом получали нагоняй, если не складывали дрова на место

Делали стружку из мыла, добавляли воду — и надували впечатляющие пузыри. За неимением соломинки брали корпус от шариковой ручки

Находили на кухне самый крупный кабачок, рисовали на нем лицо, а потом играли как с младенцем

Срывали стебли мятлика, проводили по ним ногтями и доставали окружающих странным вопросом

Была такая игра: срываешь пучок травы и спрашиваешь: «Петух или курица?» Внимание, вопрос! В чем смысл игры? У нас это обычно заканчивалось тем, что независимо от ответа кричишь: «А вот и не угадал!» © ressium / twitter

Косились на заброшенный дом взглядом Индианы Джонса

Делали кукол из одуванчиков с невероятными завивками

Я помню, мы еще в «Санта-Барбару» ими играли. © lyubadenisenko / vk

Катались на крутейшем аттракционе, дожидаясь своей очереди среди детворы