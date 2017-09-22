15 растений из ваших ночных кошмаров, которые существуют на самом деле

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Пока ученые исследуют космос и ищут новых животных в океане, прямо рядом с нами растут цветы и грибы, которые похожи на инопланетные организмы. AdMe.ru нашел для вас 15 самых жутких растений мира. Осторожно, перед сном не смотреть!

1. Гиднора африканская (Hydnora africana)

Большая часть этого растения обычно находится под землей. Гиднора паразитирует на других растениях и может забирать у них нужные вещества при помощи присосок (отличный сюжет для нового фильма про инопланетян). Цветки, которые напоминают огромные клешни, появляются редко. Испугать вас они смогут только в Южной Африке.

2. Решеточник красный (Clathrus ruber)

Мало того, что этот гриб похож на яйцо, из которого вылупился какой-то монстр, он еще и испускает запах гниющей плоти. Встречается он очень редко, поэтому точно не напугает вас на прогулке в лесу.

3. Кровоточащий зуб (Hydnellum peckii)

Гриб полностью оправдывает свое название — кажется, что великан очень неудачно сходил к стоматологу. Но красные капельки — это не кровь, а лишняя жидкость, которую он выделяет во время роста. Несмотря на множество легенд, которые породил этот гриб, он не ядовит и не имеет запаха. Но несъедобен из-за горького привкуса.

4. Китайский мышецвет (Tacca chantrieri)

Это выглядит, скорее, как зубастое чудище с длинной бородой, а не безобидное растение, которое можно найти в Юго-Восточной Азии. А свое интересное прозвище цветы получили за то, что их бутоны вблизи похожи на спящих вверх ногами летучих мышей.

5. Непентес (Pitcher Plant)

Несмотря на то что эти ужасающие «челюсти» — действительно хищные растения, питаются они только насекомыми. Интересно, что растения используют для ночлега летучие мыши, которым внутри этих небольших мешочков не страшны паразиты и ночные животные.

6. Поркупинский томат (Porcupine Tomato)

Кажется, что иголки этого растения вбирают всю кровь тех, кто когда-то о них укололся. И в иглах, и во фруктах содержатся опасные для людей токсические вещества. Распространен поркупинский томат на Мадагаскаре и островах Индийского океана.

7. Ржавое кедровое яблоко (Cedar-Apple Rust Fungus)

Этот нарост, похожий на сотню желейных щупалец, — последствия влияния патогенного гриба. Он появляется на деревьях (яблонях, кедрах и некоторых видах можжевельника) и вырастает в оранжевую бесформенную массу прямо из их листьев.

8. Мозгокактус (Mammillaria elongata cristata)

На фото — всего лишь кактус, подвид маммилярии удлиненной. Все растения похожи на человеческий мозг, за что и получили свое название.

9. Кукольные глазки (Actaea alba)

Растение также известно под названием «волчьи ягоды». Вблизи кажется, что на ветке не плоды, а жуткие глазные яблоки, нанизанные на стебли. Несмотря на страшный вид, они не смертельны для человека, но если их съесть, могут вызвать рвоту и сильные боли в животе.

10. Орхидея Дракулы (Dracula chimaera)

Вам тоже кажется, что вы видите лицо? Иногда орхидею называют еще «обезьяньей мордочкой» за такое сходство. Интересно, что цветы не любят солнце, их нужно выращивать в тени (еще один плюс к вампирскому прозвищу).

11. Аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum)

Аморфофаллус имеет одно из самых больших соцветий в мире. Иногда растение называют «трупным цветком» из-за характерного запаха, которым оно привлекает насекомых. В странах Индокитая клубни растения даже употребляют в пищу.

12. Аннато (Bixa orellana)

Раскрывшийся плод аннато похож на челюсть, в которую чудовище «заточило» семена. Интересно, что из этих семян делают натуральный пищевой краситель, который часто используют для улучшения вида молочных продуктов. Так что, покупая йогурт или сыр в супермаркете, вы, возможно, выбираете продукт с экстрактом аннато.

13. Раффлезия (Rafflesia)

Раффлезия — самый крупный цветок в мире, он весит до 11 кг, а диаметр достигает 1 м. Он цветет недолго, 3–4 дня, и все это время пахнет гниющим мясом. Это привлекает мух, которые нужны цветкам раффлезии для опыления.

14. Рука Будды (Buddha’s Hand)

Кажется, что эти фрукты так и хотят схватить вас. Хотя это обычные цитроны, из-за генетических особенностей в них почти нет мякоти. Из плодов готовят цукаты, мякоть часто добавляют в салаты и блюда из рыбы. В Восточной Азии они часто используются как оберег, ими украшают дома и алтари.

15. Лотос (Nelumbo)

Похоже на многоглазое существо из древнегреческих мифов? На самом деле это всего лишь семена лотоса, которые сначала формируются в таких «горшочках» и лишь потом превращаются в прекрасные бутоны.