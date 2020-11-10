15+ ранних фото звезд, на которых их почти не узнать
Все мы родом из детства, и знаменитости в том числе. Это сейчас они выглядят соответственно своему статусу, а что же было тогда, в подростковом возрасте и не только? Глядя на эти эксклюзивные фотографии, понимаешь, что у всех нас есть шанс выглядеть потрясающе, было бы желание и возможности.
Мы в AdMe.ru засучив рукава основательно покопались в инстаграмах звезд, чтобы найти их ранние снимки.
Адель
Мэрилин Мэнсон
Натали Портман
Николь Кидман
Уилл Смит
Ким Кардашьян
Кристина Агилера
Мадонна
Селена Гомес
Вин Дизель
Пинк
Роберт Дауни — младший
Иэн Сомерхолдер
Шэрон Стоун
Джаред Лето
Билли Айлиш
Шарлиз Терон
Джерард Батлер
Никки Рид
Лили Коллинз
Галь Гадот
Кэти Перри
Джеймс Макэвой
Гвен Стефани
Энн Хэтэуэй
А вы сильно изменились по сравнению с подростковым возрастом? Отважитесь показать нам свои снимки?