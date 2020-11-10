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15+ ранних фото звезд, на которых их почти не узнать

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Все мы родом из детства, и знаменитости в том числе. Это сейчас они выглядят соответственно своему статусу, а что же было тогда, в подростковом возрасте и не только? Глядя на эти эксклюзивные фотографии, понимаешь, что у всех нас есть шанс выглядеть потрясающе, было бы желание и возможности.

Мы в AdMe.ru засучив рукава основательно покопались в инстаграмах звезд, чтобы найти их ранние снимки.

Адель

Мэрилин Мэнсон

Натали Портман

Николь Кидман

Уилл Смит

Ким Кардашьян

Кристина Агилера

Мадонна

Селена Гомес

Вин Дизель

Пинк

Роберт Дауни — младший

Иэн Сомерхолдер

Шэрон Стоун

Джаред Лето

Билли Айлиш

Шарлиз Терон

Джерард Батлер

Никки Рид

Лили Коллинз

© lilyjcollins / instagram

Галь Гадот

Кэти Перри

Джеймс Макэвой

Гвен Стефани

Энн Хэтэуэй

© annehathaway / instagram

А вы сильно изменились по сравнению с подростковым возрастом? Отважитесь показать нам свои снимки?

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