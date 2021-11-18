15 путешественников рассказали, какие популярные достопримечательности лучше обходить десятой дорогой
Умение радоваться малому и находить красоту в окружающих вещах — отличная черта, но все же каждому хочется, чтобы их ожидания от путешествий оправдались. Как показывает опыт, на фотографиях блогеров и в рекламных буклетах достопримечательности могут выглядеть гораздо более эффектно и живописно, нежели в реальности. Иногда у людей просто оказывается ошибочное представление о памятных местах, которые впоследствии разочаровывают иностранных гостей своими масштабами, цветовой гаммой, а порой и запахом.
Мы в AdMe.ru наткнулись на занятный тред, где пользователи сети рассказали, посещение каких популярных достопримечательностей не стоит потраченного времени и денег, а также подсказали, что стоит посмотреть вместо этого.
- В Пизе, кроме маленькой площади с башней, где куча людей пытаются сделать одинаковые фото, а уличные торговцы — продать вам всякую ерунду, ловить больше нечего. Если вы путешествуете по Тоскане, езжайте в любой другой город, и он понравится вам гораздо больше. © patch173 / Reddit
- Пляж Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле из фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Да, там красиво, но туристов в этой крошечной бухте немыслимо много. Там невозможно даже сделать фото, чтобы в кадре не оказалось человек 50. Из-за наплыва туристов пляжу грозит экологическая катастрофа, поэтому сейчас туда не попасть. Закрылся он, кстати, где-то через месяц после того, как я там побывал. © B***rJ***ky / Reddit
- Увы, но Стоунхендж. Помимо покупки билета мне пришлось заплатить $ 40 за экскурсионный автобус, потому что у меня не было машины, а иначе туда не добраться. Когда мы прибыли на место, там оказалось много людей, прямо за сооружением проходило шоссе, что очень отвлекало, а трава была так идеально подстрижена, что камни на ее фоне выглядели как пластиковые макеты. Я бы не заметила разницы, если б так и было. © madame-de-merteuil / Reddit
- Однажды в канун Нового года я был в Нью-Йорке, и моя подруга слезно уговаривала меня поехать с ней на Таймс-сквер. Даже деньги мне предлагала! Но я наотрез отказался, и ей пришлось искать другую компанию. В итоге они вернулись еще до полуночи, потому что не нашли на площади ни одного туалета. Ха-ха! © Bangbangsmashsmash / Reddit
- Радужные горы в Перу. В жизни цвета гор вовсе не такие насыщенные, как на фото в Instagram, поэтому все, что вы почувствуете, посетив это место, — запах ослиного навоза и полнейшее разочарование. © flofficial / Reddit
- Венеция. Разумеется, там есть очень живописные места и несколько хороших кафе, но вода в каналах воняет. В Италии есть что посмотреть, я бы без раздумий отказался от поездки в Венецию в пользу чего-то более стоящего. © nexusofthoughts / Reddit
Кстати, в местных кафе и ресторанах вам придется доплачивать за то, чтобы поесть за их столиком, так что выгоднее брать еду навынос. © cashewmoney / Reddit
- Вы прождете целую вечность, прежде чем сядете на переполненный паром, который доставит вас к статуе Свободы. Как только вы высадитесь на острове, вам откроется прекрасный вид на ее спину. Спереди слишком мало места, чтобы сделать приличный снимок, не говоря уже о том, чтобы самому на него попасть. Обратный путь на паром проходит через закрытый загон, где людей — словно сардин в банке, все толкаются, как на рок-концерте у самой сцены. Лучше отправьтесь на бесплатном пароме на Статен-Айленд, оттуда открывается отличный вид на статую Свободы. © awerm / Reddit
- Когда-то я жил в 20 минутах от Голливуда. Недавно мы с женой вернулись в Калифорнию навестить мою семью, и она захотела туда поехать. Я пытался убедить ее, что оно того не стоит, но жена была непреклонна. Мы все же поехали в Голливуд, и ее разочарованию не было предела. Там очень грязно и воняет, а «Аллея звезд» просто усыпана мусором. © LasagnaFarts92 / Reddit
- Сейшелы. Да, там есть потрясающие пляжи, но оно того не стоит. Поездка влетит вам в копеечку, цены в отелях заоблачные, еда отвратительная, а подводное плавание не впечатлит так, как вы того ожидаете. А если вы девушка и путешествуете одна, будьте готовы к тому, что местные мужчины вам проходу не будут давать. © revital9 / Reddit
- Не суйтесь в Дубай, если только вы не хотите весь день провести в помещении с кондиционером, затем спуститься на кондиционируемый цокольный этаж, сесть в машину с кондиционером, чтобы отправиться на кондиционируемый цокольный этаж другого кондиционируемого здания. © tehrmuk / Reddit
- Что меня больше всего поразило в Лувре, так это то, насколько большими оказались произведения искусства! Когда вы смотрите на фото картин в интернете, вы думаете, что они обычного размера, ну, знаете, такие, которые можно повесить у себя дома на стену. Но некоторые из них больше, чем автомобиль. Аж дух захватывает! А потом вы заходите в зал с «Моной Лизой», и она кажется крошечным клочком бумаги по сравнению с другими полотнами. © Ginnigan / Reddit
- Египет. Красоту и благоговение перед древней цивилизацией затмевает отвратительная современная инфраструктура и архитектура. Словно вы попали в неблагополучные районы Индии, усыпанные песком. © PublicOccasion / Reddit
- Тадж-Махал. Да, он красив, но туристов там просто тьма, что разрушает атмосферу и безмятежность этого места. Все, что вы там увидите, вы уже тысячу раз видели на фото. Внутри Тадж-Махала темно и не так просторно, как можно подумать. Лучше посетите Агра-форт. Он не менее величественный, впечатляющий и с богатой историей, к тому же с него открывается прекрасный вид на Тадж-Махал. © misringuette / Reddit
- Несколько недель назад я отдыхал на Бали, и осадок от поездки остался не самый приятный. Ощущение, будто ты живешь в Instagram какой-то цыпочки-инфлюэнсера. Вообще не было чувства, что побывал в Индонезии. © unknown author / Reddit
- Статуя Русалочки в Копенгагене вообще ни о чем. И находится слишком далеко от центра города. В холодное время года поездка к ней точно того не стоит. Лучше купите себе сувенир или открытку с Русалочкой. А вот сам Копенгаген неимоверно красив. © I_hate_traveling / Reddit
А какие достопримечательности в свое время разочаровали вас? На что вы бы посоветовали другим путешественникам не тратить время и деньги?