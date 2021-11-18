15 путешественников рассказали, какие популярные достопримечательности лучше обходить десятой дорогой

Умение радоваться малому и находить красоту в окружающих вещах — отличная черта, но все же каждому хочется, чтобы их ожидания от путешествий оправдались. Как показывает опыт, на фотографиях блогеров и в рекламных буклетах достопримечательности могут выглядеть гораздо более эффектно и живописно, нежели в реальности. Иногда у людей просто оказывается ошибочное представление о памятных местах, которые впоследствии разочаровывают иностранных гостей своими масштабами, цветовой гаммой, а порой и запахом.