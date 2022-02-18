15+ человек, которым в другой стране довелось покраснеть до ушей
Влипнуть в неловкую ситуацию проще простого, даже когда мы находимся дома. А уж за границей или во время поездки в другой город вероятность этого, пожалуй, возрастает в несколько раз. Ведь мы часто не знаем местных традиций или просто волнуемся в непривычной обстановке.
Мы в AdMe.ru понимаем, что никто не застрахован от подобных ситуаций, и посылаем лучики поддержки героям этих историй.
- В первый день отдыха в отеле я пошла осваивать местную кофемашину. Нажала на кнопку «Кофе» — налилось примерно 2/3 чашки. Тогда я решила нажать на «Молоко» — подумала, дольют мне сейчас молока в кофе. В итоге ушла к столику красная и под укоризненные взгляды, потому что оно как хлынуло, залило мою кружку и еще долго текло сверху. Был такой приличный молочный потоп и тихая паника с моей стороны. © Ntaa / Pikabu
- Когда мне было 9, мы переехали в Великобританию. Родители послали меня купить творог. Я долго пыталась объяснить продавцу в магазине, что мне нужно, и наконец сказала: «Представьте, что вы поставили молоко в холодильник на ночь, а утром оно стало густым». Продавец сделал удивленное лицо, а я засмущалась и убежала домой. Позже папа объяснил, что здесь надо просить йогурт. А я после этого целый месяц стеснялась ходить в магазин. © Latika Sharma / Quora
- На вершине собора Святого Павла я вдруг обнаружила, что боюсь высоты. Рядом оказалась норвежская туристка с той же проблемой. В итоге мы вцепились друг в друга и аккуратно сползли вниз по винтовой лестнице. Внизу мы даже не посмотрели друг на друга и тихонько разошлись в разные стороны. © cfcnotbummer / Reddit
- В Сингапуре я поселился в отеле, который был далековато от метро. Мне посоветовали доехать до ближайшей станции на автобусе. И вот стою я на остановке. Возле меня тормозит автобус, водитель открывает центральную дверь и выпускает людей. Я понимаю, что дверь вот-вот закроется, запрыгиваю внутрь и сразу же вижу недоуменные взгляды пассажиров. А потом водитель подозвал меня и сказал, что я должен был дождаться, пока он откроет переднюю дверь. Он даже заставил меня выйти и правильно войти в автобус. В общем, следующие несколько дней я добирался до метро исключительно на своих двоих. © Varun Deshpande / Quora
- Приехали с подругами на учебу в Китай и сняли квартиру. А в том доме нет горячей воды, все пользуются бойлерами. У нас он не работал. Что-то подкручивали, стучали по нему, но все было тщетно. В итоге забили и 2 месяца мылись в тазике, подогревая воду в кастрюлях. Потом все-таки надоело, вызвали мастера. Он пришел, нажал на какой-то рычаг, и бойлер заработал — оказывается, мы его просто не включили. До сих пор помню укоризненный взгляд мастера. Никогда еще не было так стыдно. © Подслушано / Ideer
- Любой, кто бывал в Лондоне и ездил на метро, знает о строгом «подземном этикете». На эскалаторе полагается стоять только справа, чтобы пропускать тех, кто торопится. Но я-то об этом не знала. Я приехала с багажом и расположилась посреди ступенек, загораживая сумками левую сторону. И некоторые из местных жителей бросали на меня испепеляющие взгляды. Мне было неловко, но тогда я даже не понимала, в чем причина. Хорошо, что коллеги меня просветили. © Akanksha Jain / Quora
- Первый раз с мужем поехали на отдых в турецкий отель 5*, когда нам было по 24 года. Помимо «шведского стола» там был огромный термопот с чаем. Мы еще удивлялись, какой крепкий и вкусный чай, кряхтели от наслаждения и пили по 2 чашки за заход. А рядом с этим термопотом стоял еще один с надписью Hot water. Я думала: «Зачем тут обычная горячая вода? Пакетиков-то нет». Ну а спустя неделю до нас дошло, что все туристы наливают чай себе как заварку и разбавляют кипятком из второго термопота. © zweiblumen / Pikabu
- Один из самых неловких моментов за время моих путешествий произошел со мной в Таиланде. Мы с друзьями привезли еду и игрушки для детей из приюта. В какой-то момент я поддалась эмоциям и погладила одного из малышей по голове. В ту же секунду мой парень оттащил меня в угол комнаты и нервно прошептал: «Никогда не прикасайся к голове ребенка в Таиланде». Так я узнала об одной из местных традиций. К счастью для меня, местные жители не заметили этого. © Kate Rutkovskaya / Quora
- Мамина подруга живет в Токио. Она натуральная блондинка, такая милашка, на нее там все обращают внимание. Едет она как-то в метро, рядом сидит маленькая японочка, смотрит на нее внимательно, а потом выдает: «Мама, гляди, это что, бабушка Барби?» © Подслушано / Ideer
- Я был в Малайзии и как-то выбрался в местный ресторан на обед, заказал еду и пошел в туалет. В самый нужный момент выяснилось, что там не работает смыв. После нескольких неудачных попыток я решил сообщить персоналу о поломке, но из-за языкового барьера у меня ничего не вышло. Тогда я отвел сотрудника ресторана в туалет, показал на унитаз и нажал на смыв. И тут все сработало. Бедный парень посмотрел на меня как на чудака. В общем, я быстро пообедал, оплатил счет и сразу сбежал оттуда. © Krishna Vedavyas / Quora
- В аэропорту Парижа со мной приключилась неловкая ситуация во время досмотра. Сотрудник службы безопасности отвел меня в сторону, чтобы проверить, почему при моем проходе рамка продолжает издавать звуковой сигнал. А я смеялся и отталкивал его руки, повторяя: «Потише, мне же щекотно». © OneFirefly_ / Reddit
- Когда мне было 11, мы поехали в Лондон. Родители повели нас в музей восковых фигур со знаменитостями и супергероями. Мы завершили осмотр первой комнаты, и перед входом в следующую я увидел еще 2 скульптуры. Мне показалось, что они выглядели более реалистично, чем остальные, а одна и вовсе широко улыбалась. Мне так захотелось потрогать ее зубы, что я потянулся к ним. И тут «скульптура» взяла и поздоровалась со мной. Выяснилось, что это местные шутники, которые разыгрывают доверчивых туристов. А я до сих по чувствую себя неловко. © laurcrv / Reddit
- Мы с женой отдыхали на греческом острове и как-то пошли гулять. Поднимаемся на гору, а там чудная такая маленькая часовенка притулилась, и венчает ее колокол с веревкой до земли. Подходим поближе, я любуюсь окрестностями и думаю: «Здорово, что мы одни, а не с экскурсией гуляем. Там же обязательно найдется балбес, который может в колокол уда...» «Бом-м-м», — раздается раскатисто над городом. Я ошалело оглядываюсь и вижу круглые глаза супруги и веревку у нее в руке. © mitroniks / Pikabu
- Когда мы были на острове Родос, гид туриста за удар в колокол долго костерил на греческом. Оказалось, что у них звоном в колокола заброшенных церквей оповещают соседние деревни о пожаре, и это «бом-м-м» ставит на уши на всю округу. © OsSaf / Pikabu
- Мы с семьей проводили отпуск на Гавайях, и все вместе пошли в кафе. Я повернулся, чтобы поговорить с младшим братом, но он куда-то пропал. Я оглядел комнату и понял, что он зачем-то встал в очередь далеко от нас. Я подошел, взял его за плечо и вытащил из очереди. Вот только это был не он. Это оказался какой-то ребенок, который по чистой случайности выглядел почти так же, как мой брат. Я долго извинялся перед отцом чужого мальчика и чуть не провалился под землю от стыда. © ShadowHunter1123 / Reddit
- Как-то приехали в Египет отдыхать, заселились в отель с бассейном. Пошла с мужем поплавать. Вроде все нормально, водичка освежает. И вдруг вижу, плывет палка. Думаю: «Странно, ведь ни одного дерева поблизости». Подплываю к ней, а у нее вырастают усы, потом лапки, а потом она как рванет от меня. По словам мужа, я выбегала из бассейна прямо по воде. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 12 лет, мы отправились в Диснейленд. Я тогда отчаянно пыталась привлечь внимание симпатичного паренька, который был в парке со своим отцом. И вот мы оказались с ним рядом на одном из аттракционов. Как только он заработал, я испугалась и ухватила маму за руку. И только потом я поняла, что мама сидела с другой стороны, а я все это время держалась за отца того парня. Как же они все надо мной смеялись. © sallyapple7 / Reddit
- Была в Париже на экскурсии от туристического агентства. Последний день, все готовятся к отъезду. Женщина подходит к гиду и спрашивает: «А как же кривая башня?»
Гид: «Так это же в Пизе».
Туристка выпадает в осадок и выдает: «Ну а мы где?!» © Подслушано / Ideer
Интересно, а как вы ведете себя в неловких ситуациях? Начинаете краснеть и оправдываться или делаете вид, что ничего особенного не стряслось?
Поделиться этой статьёй