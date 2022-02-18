15+ человек, которым в другой стране довелось покраснеть до ушей

Влипнуть в неловкую ситуацию проще простого, даже когда мы находимся дома. А уж за границей или во время поездки в другой город вероятность этого, пожалуй, возрастает в несколько раз. Ведь мы часто не знаем местных традиций или просто волнуемся в непривычной обстановке.