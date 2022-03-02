15+ скульптур, которые сделали в далеком прошлом так, что мы в современности до сих пор ахаем

Искусство — это яркий и работающий способ оставить в истории память о себе. В произведениях увековечивается не только мастер, но и тот, кто запечатлен, будь то реальный персонаж или мифологический. И самое важное — не просто сухо и бесчувственно создать изображение, но и добавить толику эмоций, переживаний. Так, чтобы у смотрящего в душе остался след.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на такие работы из разных стран и эпох, чтобы погрузиться в музейную атмосферу.

Этот Анубис прекрасно сохранился, хотя был выполнен в I–II веках нашей эры

Римский император Коммод был известен своей физической силой, и его сравнивали с Геркулесом. Собственно, в этом образе он и просил себя изображать

Скульптура Данте Алигьери с томиком Вергилия в галерее Уффици

Тосканский врач Франческо Реди, в честь которого даже назван один из кратеров на Марсе

А эта прекрасная девушка в ожидании кого-то. Может, любимого?

Муза поэзии ищет, кого бы ей посетить

Передать атмосферу веселья тоже нужно уметь

Древнегреческая богиня Селена, олицетворение Луны, взирает сверху на мир

Бюсты отца и сына Медичи были созданы в XVII веке с натуры. После них последовала серия скульптур остальных членов семьи

«Нидия, слепая цветочница из Помпеи» воспроизводилась около 167 раз и некоторое время была одной из самых популярных скульптур

Мадам де Вайи была женой архитектора Шарля де Вайи, друга скульптора Огюстена Пажу. Ее муж построил по соседству 2 дома: один для себя, второй — для своего друга. А Пажу выполнил бюсты супружеской четы

Деревянные скульптуры тоже были частым явлением. Эта окунает нас в XII век

Сафо решила отложить на время свою лиру и немного отдохнуть

Скульптура 1851 года из бронзы — «Африканская Венера»

Только взгляните, как мастер проработал детали тиары

А взгляд Вольтера? Немного уставший, понимающий

Адель, или Марчелло, создала свою «Улыбающуюся мавританку» в середине XIX века. Она уделила особенное внимание лицу, в выражении которого так легко считывается полная безмятежность

В XVIII веке скульптор Франц Ксавер Мессершмидт создал ряд бюстов, выражающих характеры и эмоции. Среди них он изобразил и раздражение

Когда у меня спросят, что со мной, я тоже теперь буду отвечать, что просто раздражен. © imean___ / Reddit