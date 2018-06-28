15 профессиональных секретов спасателей, как вести себя на воде, чтобы не угодить в беду

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Мы привыкли думать, что следить за безопасностью на пляжах и в бассейнах — задача спасателей. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, утопление занимает 3-ю строчку в перечне основных причин смерти от непреднамеренных травм в мире. Ежегодно от утопления в мире погибают 360 000 человек. Группа риска — дети, мужчины и лица, проживающие в непосредственной близости с водой.

С открытием купального сезона AdMe.ru решил опубликовать откровения американских спасателей, которые иначе как криком души не назвать. Их рекомендации пригодятся вам на отдыхе в бассейнах и на пляжах по всему миру.

1. Прекратите болтать со спасателями по пустякам, это раздражает и отвлекает

Если вам кажется, что наличие спасательной бригады на пляже или в бассейне — гарант безопасности, вы глубоко заблуждаетесь. Да, спасателям положено быть начеку, однако учтите, что нас часто отвлекают. Не стесняйтесь обращаться за помощью, спрашивайте о том, какой бассейн соответствует возрастной категории, узнавайте, где наиболее безопасный спуск в воду. Но не рассчитывайте на 15-минутную пустую болтовню, это дико бесит и отвлекает от работы.

В многолюдный день упустить ребенка из виду в толпе проще простого. Если такое произошло, незамедлительно позовите на помощь спасателя. Также было бы неплохо, если бы вы накануне посещения пляжа или бассейна провели с ребенком инструктаж и научили его в случае потери обращаться к спасателям, а не искать родителей самостоятельно. А вот жаловаться нам, что чужой ребенок отобрал у вашего игрушку, не стоит.

2. Утопление выглядит иначе, чем нам показывают в фильмах

Спасатели отмечают, что родители, уткнувшиеся в телефон, в то время как ребенок плавает или играет на берегу, — весьма распространенная ситуация. Пока вы делитесь в социальных сетях свежими фотографиями с отдыха, ребенок может не только потеряться, но и утонуть.

Многие родители убеждены, что, если ребенок плавает где-то поблизости и вдруг начнет тонуть, они лично, купающиеся рядом или спасательная бригада обязательно его увидят и услышат. Однако утопление в действительности выглядит совершенно не так, как мы его видим в кино.

Распознать тонущего чрезвычайно сложно . Когда человек тонет, он пытается изо всех сил ловить воздух — его голова с широко открытым ртом может запрокидываться назад. В случае с детьми, напротив, голова падает вперед и ребенок захлебывается. Волосы могут прикрывать лоб и глаза, так что в толпе купающихся найти ребенка, если вы отвлеклись, уже само по себе трудновыполнимо.

. Когда человек тонет, он пытается изо всех сил ловить воздух — его голова с широко открытым ртом может запрокидываться назад. В случае с детьми, напротив, голова падает вперед и ребенок захлебывается. Волосы могут прикрывать лоб и глаза, так что в толпе купающихся найти ребенка, если вы отвлеклись, уже само по себе трудновыполнимо. Человек может не успеть позвать на помощь . Утопление происходит в считанные минуты. Голова уходит под воду, а появляясь на поверхности, тонущий начинает захватывать воздух, чтобы дышать. Времени на крик элементарно не хватает.

. Утопление происходит в считанные минуты. Голова уходит под воду, а появляясь на поверхности, тонущий начинает захватывать воздух, чтобы дышать. Времени на крик элементарно не хватает. Тонущий не всегда машет руками и барахтается. Взрослые, как правило, инстинктивно вытягивают руки в стороны, чтобы отталкиваться и всплывать. Дети же вытягивают руки вперед. Даже брошенный спасательный круг может остаться в такой ситуации незамеченным. Борьба за жизнь длится от 20 до 60 секунд, далее человек уходит под воду.

Мы призываем вас быть более бдительными. Тонущие не выглядят как тонущие. Вам может показаться, что кто-то просто любуется небом или берегом, запрокинув голову. Спросите, все ли в порядке. Отсутствие вразумительного ответа и стекловидные глаза — верные признаки утопления.

3. Некоторые из нас очень молоды

Американский Красный Крест сертифицирует спасателей в возрасте от 15 лет. Паренек, следящий за безопасностью и порядком, может провести утро со своей мамой, уговаривая ее отпустить его на вечеринку, а через час он уже отвечает за жизнь вашего ребенка. Это еще один повод смотреть в бассейне или на пляже за своим чадом во все глаза.

4. Мы делаем больше, чем спасаем людей

Мы также оказываем первую помощь при незначительных порезах и синяках, чистим палубу бассейна, продаем вкусняшки, устанавливаем мебель, санируем мусорные баки и, да, убираем ванные комнаты — все это в среднем за 10 долларов/час.

5. Когда мы просим не бегать, мы действительно имеем в виду именно это

Традиционно считается, что дети нарушают правила и безобразничают. Но мы-то знаем, как много нарушителей среди взрослых. Пожалуйста, уважайте правила пребывания в бассейне и на пляже, как и все остальные. Многие из травм, с которыми мы имеем дело, получены людьми, которые, несмотря на просьбы, бегают и дурачатся. Босые ноги в сочетании со скользким полом приводят к падению и травмам, это же очевидно.

6. Запрет на выкапывание глубоких ям в песке появился не просто так

На многих пляжах вы можете встретить запрет на выкапывание глубоких ям в песке, который появился в своде правил после ряда трагических случаев. Взрослые и дети могут задохнуться, если туннель, вырытый в песке, обрушится. Такое случалось не единожды, вот почему игры в песчаных дюнах и выкапывание глубоких ям теперь пресекаются на корню.

7. Игра с задержкой дыхания — это не игра

Кто может задержать дыхание дольше? Спасатели видят эти «состязания» каждый день. Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали отчет, в котором сообщалось, что задержка дыхания под водой приводит к смертельному исходу из-за того, что люди переутомляются и попросту теряют сознание под водой. В период с 1988 по 2011 год произошло 16 случаев потери сознания на мелководье из-за задержки дыхания, из которых 4 закончились трагедией.

8. Плавайте, только будучи трезвыми

Алкоголь даже в небольшом количестве негативно влияет на нашу способность оценивать ситуацию. Нам может казаться, что мы отлично плаваем, тут не так глубоко, мы уплыли совсем недалеко от берега, а задержка дыхания лишь шутка. Спасатели настоятельно призывают не купаться в нетрезвом состоянии, будь то бассейн или пляж. В случае возникновения опасности вы можете ее проигнорировать и даже не осознать, что ваша жизнь под угрозой.

9. Берегитесь морских обитателей

Встреча с акулой на пляже а-ля «Челюсти» — редкое явление, чего нельзя сказать о медузах и скатах. Не прикасайтесь к ним, если заприметили их в воде. Даже мертвые медузы могут все еще ужалить вас. Если кто-то во время купания вас укусил или ужалил, в обязательном порядке сообщите об этом спасателю для получения квалифицированной медицинской помощи.

10. Не покидайте поле зрения спасателя — если вы не видите нас, то и мы не увидим вас

Риск утонуть на пляже, где присутствуют сотрудники спасательной ассоциации, составляет 1 к 18 миллионам — это в 5 раз ниже, чем на неблагоустроенном пляже. Задумайтесь об этом и, купаясь, придерживайтесь зоны между флагами, за которой наблюдает спасатель.

11. Держитесь подальше от пирсов

Возьмите за правило не подплывать к причалам и пристаням ближе чем на 30 метров. Это самый лучший способ избежать опасности быть унесенным течением прочь.

12. Плывите параллельно пляжу, если вы попали в отбойную волну

Разрывное течение (рип) — наиболее опасное среди прибрежных. Посмотрите, как оно выглядит с высоты птичьего полета.

Попав в отбойную волну, неопытные пловцы в панике изо всех сил гребут против течения. Они быстро расходуют силы, при этом оставаясь на месте. Запомните: не следует сопротивляться рип-течению. По мере удаления от берега оно ослабевает и вскоре сходит на нет. Поэтому успокойтесь и плывите параллельно пляжу, а не по направлению к нему.

13. Молния — это реальная опасность

Очень часто во время грозы спасателям приходится уговаривать людей выйти из воды. Многие искренне недоумевают, почему они настаивают на том, чтобы отдыхающие прекратили купание. И это при том, что астрапофобия, боязнь получить удар молнии, — 3-я по распространенности фобия в США после страха высоты и животных. Шансы быть пораженным молнией — 1 к 12 000.

Спасатели перекрывают доступ к воде минимум на полчаса — так долго Национальный институт безопасности молнии рекомендует не заходить в воду после того, как послышался гром. «Гром» может оказаться всего лишь навсего проехавшим вдали грузовиком. Это тот самый случай, когда лучше перестраховаться.

14. Мы не любим надувные матрасы, круги и нарукавники

Мало того, что надувные приспособления для купания могут соскользнуть в одно мгновение, также они могут дать детям ложное чувство уверенности в своих плавательных способностях. Для маленьких детей или неопытных пловцов более безопасным является спасательный жилет. Лучше, чтобы он был одобрен береговой охраной США. Жилет, грамотно подобранный по размеру и весу ребенка, будет надежно удерживать его на плаву, не позволяя голове опуститься под воду.

15. Расхаживать босиком — так себе идея

Вирус, который вызывает подошвенные бородавки, процветает во влажной среде. Всегда надевайте обувь, когда идете в раздевалку и душевую, если не хотите познакомиться с ним. А чтобы минимизировать травмы в открытой воде, рекомендуем приобрести специальную прорезиненную обувь.