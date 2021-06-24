15 привычных вещей, которые превратят в «бабушкин вариант» квартиру даже с очень крутым ремонтом

В наших домах до сих пор можно встретить вещи и мебель, которые потеряли актуальность еще пару десятков лет назад, но стали привычными и даже выглядят почти как новые. Некоторые из них слишком хлопотно менять, другие дороги как память, но все они постепенно превращают квартиру в «бабушкин вариант».

Мы в AdMe.ru прочитали уйму дизайнерских сайтов и теперь готовы дать несколько советов тем, кто желает оформить свое жилище в соответствии с модными тенденциями и если не избавиться от старых вещей, то сделать так, чтобы они выглядели по-новому.

Корпусная мебель прошлого века

Во многих квартирах до сих пор можно встретить корпусную мебель 70–80-х годов прошлого века. Вроде пора бы и заменить, но она все такая же крепкая, да и с функциями своими справляется на пять с плюсом. Дизайнеры советуют тем, кто хочет перемен в интерьере, но не готов пока избавиться от старой мебели, немного ее обновить. Можно перекрасить фасад и полки, заменить ручки и элементы декора на современные. Интерьер от этого только выиграет.

Старый текстиль

Некоторые текстильные изделия оказались настолько прочными, что успешно сохранились до наших дней и до сих пор служат многим своим обладателям. Увы, свою актуальность они потеряли давным-давно, так что замена старенького покрывала на стильный трендовый вариант доставит исключительно положительные эмоции.

Клеенка на столе

Клеенкой до сих пор пользуются из соображений практичности: ее просто мыть, легко заменить, она скрывает потертости старой столешницы и бережет от царапин новую. А еще почти всегда удешевляет интерьер. Специалисты предлагают большое количество альтернативных покрытий для обеденных столов, которые сделают кухню стильной и современной и в то же время не уступят по практичности проверенным клеенкам.

Мебельные гарнитуры

Мебельные гарнитуры уходят в прошлое. Массивная мягкая мебель, помимо того что занимает значительную площадь, заметно сокращает возможности трансформации пространства. Дизайнеры советуют приобретать мебель, полагаясь не на моду, а на свои предпочтения. Разноплановые диваны и кресла, отражающие индивидуальность хозяина, — лучшее решение для интерьера.

Заставленные мелочью полки

Когда-то считалось модным украшать полки сувенирами и милыми мелочами. Вместе с тем статуэтки и шкатулочки не только дарили приятные воспоминания, но и собирали пыль, усложняли процесс уборки и вносили дисгармонию в интерьер. Гораздо практичнее хранить мелкие вещи в аккуратных корзинах или коробках: так пространство не будет выглядеть захламленным, а памятные безделушки всегда будут под рукой.

Красивый чайный сервиз в серванте

Во времена наших бабушек дорогой чайный сервиз служил символом достатка и хранился в гостиной на самом видном месте. В наши дни уже никого не удивишь расписным фарфором. А это значит, что сервиз давно пора переселить на кухню и использовать по назначению.

Ковровое покрытие от стены до стены

Ковролин, покрывающий всю площадь комнаты, с недавних пор в антитрендах. Тем, кто хочет создать современный интерьер, дизайнеры советуют использовать ковры разного размера и формы, которые могут даже наслаиваться друг на друга.

Фотообои

Фотообои из 90-х годов с городским пейзажем или березовой рощей в наше время навевают тоску, а комнату безапелляционно превращают в тот самый «бабушкин вариант». Стоит присмотреться к современным вариантам обоев, которые удивят как обилием всевозможных текстур, так и многообразием принтов.

Пластиковые вертикальные жалюзи

Вертикальные жалюзи из пластика часто вызывают ассоциацию с офисным помещением. По мнению дизайнеров, таким жалюзи не хватает стиля и характера, а пластиковые бисерные цепочки, соединяющие полосы жалюзи, выглядят устаревшими. Отличной заменой будут римские шторы или горизонтальные жалюзи.

Шторы с ламбрекенами

Современные тенденции в дизайне интерьеров подразумевают простоту и функциональность. Многослойные шторы с кистями и ламбрекенами никак не подходят под эти характеристики. Возможно, пора их заменить на более актуальный вариант.

Накидки на диваны и кресла

Желая сохранить обивку мебели в первоначальном виде как можно дольше, наши мамы и бабушки укрывали ее накидками с бахромой и вычурными узорами. В настоящее время необходимости в таких способах нет: клининговые компании могут быстро вывести пятна любой сложности с любимого дивана. Ну а тем, кто все же хочет приукрасить его либо сменить дизайн, производители предлагают специальные чехлы для мягкой мебели.

Маленькая люстра для освещения целой комнаты

Люстра 20-летней давности, одиноко висящая на потолке, способна добавить ложку дегтя в самый модный интерьер. Среди многообразия современных световых решений можно без проблем выбрать те, которые будут соответствовать не только правилам освещения, но и потребностям и вкусу хозяина жилища.

Арки вместо дверей

Арки были крайне популярными в 90-е годы прошлого века и сейчас не просто выглядят устаревшими, но даже являются своего рода символом дурного вкуса. К тому же арка — это полное отсутствие звукоизоляции, что может доставлять неудобство домочадцам.

Линолеум

Линолеум, несмотря на простоту укладки и ухода, имеет ряд минусов: он выцветает со временем, часто образует неэстетичные «волны», а еще его невозможно отремонтировать. При повреждении этого вида напольного покрытия менять приходится все полотно целиком. Во избежание этих проблем дизайнеры рекомендуют подобрать альтернативные покрытия, например ламинат.

Кухонный уголок

Кухонный уголок, пожалуй, самый «неповоротливый» предмет мебели последних десятилетий. Месторасположение у него всегда одно и то же на долгие годы. Сейчас в моде кухонные стулья и столы самых разнообразных форм и материалов. Они не только займут меньше места, но и позволят при необходимости легко трансформировать обеденную зону.