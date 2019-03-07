15 привычных слов, которые раньше имели другое значение (Спойлер: «мымра» — это не обидно)

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Наша речь развивается и меняется вместе со временем: появляются новые выражения, привычные слова устаревают или кардинально меняют свое значение. Если бы сейчас от какого-нибудь знакомого мы услышали: «Ух ты, сколько у тебя жира!» — то как минимум бы огорчились, а вот житель Древней Руси от такой фразы пришел бы в восторг.

AdMe.ru решил вспомнить исконное значение привычных слов и углубился в словари. Оказалось, раньше даже смертельно раненный воин мог считаться здоровым, а в позоре еще каких-то 200 лет назад не было ничего постыдного.

Подонки

Подонками сейчас называют аморальных личностей. Но первое, исконное, значение этого слова — «остатки жидкости на дне вместе с осадками». В таком значении слово встречается, например, в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»: «Генерал допил из бутылки последние подонки, встал и пошел из комнаты, ступая очень нетвердо».

Позор

Позором примерно до середины XIX века называли зрелище, то, что выставлено на обозрение. Например, у Е. А. Баратынского в стихотворении «Последняя смерть» встречаем: «Величествен и грустен был позор пустынных вод, лесов, долин и гор». Кстати, А. С. Пушкин был одним из первых, кто стал употреблять это слово в современном значении.

Жир

При слове «жир» современный человек может и поморщиться, а вот житель Древней Руси представил бы себе разные приятности, потому что так раньше называли пищу, избыток, роскошь. Жир же как прослойка в организме обозначалась словом «тукъ» (отсюда «тучный»). Детям часто давали имена с корнем -жир-: Жирослав, Жировит, Нажир, Жирочка, так как это считалось хорошим предзнаменованием. Сейчас следы первостепенного значения остались в поговорке: «Не до жиру (не до роскоши) — быть бы живу» и в устойчивом выражении «с жиру бесится».

Вор

Слово «вор» происходит от глагола «вьрати» («врать»). Так еще в пушкинскую эпоху называли обманщиков и мошенников. Пример можно найти в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина: «Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!»

Дефиле

Что вы представляете себе, когда слышите слово «дефиле»? Наверное, подиум, по которому проходят модели в дизайнерской одежде? А вот раньше (и даже до сих пор) так называли узкий проход между горами, водными преградами или ущелье.

Фактор

Сейчас под словом «фактор» мы понимаем причину, движущую силу какого-либо процесса, которая определяет его характер, а в эпоху Петра I так называли поверенного в делах, исполнителя частных поручений и управляющего технической частью типографии. В своем уже устаревшем значении слово встречается в письме А. С. Пушкина к издателю: «Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу».

Целовать

Наши предки употребляли слово «целовать» чаще всего в значении «приветствовать, преклоняться». В одной из недавно найденных грамот купец обсуждает с компаньоном возможные убытки: «А если испортишь товар, пусть будет ни тебе, ни мне. И целую тебя».

Мымра

Еще лет сто назад слово «мымра» не имело негативной окраски, потому что так называли угрюмых, скучных людей. В таком значении слово можно встретить, например, в очерке Г. И. Успенского «Столичная беднота»: «Он сделался вдруг разговорчивым, даже подсмеивался над швеями, прикрикивая им со двора: „Эй, вы, мымры! Что приуныли?“»

Болван

Сложно сказать, когда именно слово «болван» стало оскорблением. В Древней Руси так называли идолов, изваяния, грубо обтесанный обрубок дерева. Кстати, слово до сих пор используется и в своем первом значении, например, когда про неудачную стрижку мы говорим «оболванили», то есть подстригли неровно, кое-как.

Орать

Что общего у человека, который громко разговаривает, и у того, кто пашет землю? Правильно, они оба орут. Слово образовано от древнерусского «орати» — «пахать, орывать землю». Пример мы найдем в стихотворении Н. А. Некрасова «Коробейники»: «Тит — домой. Поля не ораны, дом растаскан на клочки, продала косули, бороны, и одежу, и станки».

Гость

Слово «гость» когда-то имело совершенно другое значение: так называли чужестранца, приезжего купца. Отсюда и словосочетание «гостиный двор». Пример можно найти в былине «Садко»: «В славном в Нове-граде как был Садко-купец, богатый гость».

Ябеда

Ябедой или ябедником до XVI века называли должностное лицо, судью. Пример можно найти в записках Г. И. Добрынина «Истинное повествование, или жизнь Гавриила Добрынина, им самим написанная»: «А законоискусники-то в провинции кто? Два — в провинциальной канцелярии секретаря, третий — протоколист, а четвертый — отставной губернский секретарь, славный во всей Белогородской и Орловской губерниях ябедник тогдашних времен, Иван Коробов».

Быдло

Сейчас быдлом часто называют невоспитанных, духовно неразвитых людей. Первостепенное же значение слова — «крупный рогатый скот». В этом значении слово встречается еще в Киевской летописи: «В году 1599 и 1600 быдло поголовно мерло».

Похерить

Вполне безобидное семинаристское слово «похерить» означало перечеркнуть, загубить, зачеркнуть крестом. Образовано оно было от названия буквы «х», которая называлась «хер» (сокращение от «херувим»). Фразу можно найти в романе Д. Л. Мордовцева «Царь и гетман»: «Меншиков, взяв перо, похерил слово „области“, да так усердно, что продрал бумагу».

Здоровый

Вы знали, что в Древней Руси даже смертельно раненный воин мог называться здоровым, если выигрывал битву? А все потому, что значение у слова было другим: «из хорошего дерева, благополучный, успешный». Пример можно найти в четвертой Новгородской летописи: «И приидоша вси здорови, но ранени, а Иванъ Клекачевичь привезенъ преставися с тои раны».