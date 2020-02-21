15 слов русского языка, которые когда-то были фамилиями

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Общеизвестно, что гильотина названа в честь французского врача Жозефа Гильотена. Хотя на самом деле он и не изобретал этот самый механизм для обезглавливания (он выступал за использование гильотины как более гуманного орудия казни). Любопытно, но в русском языке полно и других слов, которые сначала были фамилиями. Например, "бойкот", "ловелас", "силуэт".

Мы в AdMe.ru узнали историю происхождения еще 15 подобных слов-фамилий.

Кардиган

Разновидность вязаной кофты с большим V–образным вырезом и пуговицами появилась в гардеробе рыбаков северных морей в IX веке. Эту одежду носили простые жители Великобритании и Франции, и так было вплоть до середины XIX века. Тогда генерал Джеймс Томас Браднелл, он же граф Кардиган, приказал всем своим подчиненным в морозы надевать под военную форму те самые вязаные жакеты. Во-первых, они хорошо согревали, во-вторых, из-за отсутствия воротника их не было видно под формой. Спустя некоторые время солдаты стали называть свитер с большим вырезом и пуговицами в честь графа – кардиганом.

Бойкот

Слово "бойкот" сейчас означает вид протеста, который проявляется добровольным отказом от пользования чем-либо, от покупок, а также от любых взаимоотношений с каким-либо человеком, организацией или страной. Слово вошло в английский язык (а затем и в русский) от фамилии капитана британской армии Чарльза Бойкотта. В 1880 году Бойкотт, будучи уже земельным управляющим, решил позвать на сбор урожая работников из соседнего графства по объявлениям. Местным жителям, которые ранее устроили забастовку и отказались убирать урожай, это очень не понравилось, и они решили подвергнуть его гонениям и полному игнору. То есть с ним перестали иметь всякое дело абсолютно все жители: с Чарльзом даже перестали здороваться и старались не пересекаться с ним как на улице, так и в разных заведениях. Об этом случае написала британская газета The Times, журналисты которой и придумали глагол "бойкотировать" от фамилии Бойкотт.

Ловелас

Роберт Ловелас уговаривает Клариссу сбежать.

Сэр Роберт Ловела́с - это персонаж романа «Кларисса, или История молодой леди», написанного в 1748 году Сэмюэлом Ричардсоном. По его сюжету, красавец-аристократ коварно соблазняет 16-летнюю главную героиню Клариссу Харлоу. Фамилия выдуманного литературного героя стала именем нарицательным. Сейчас оно означает соблазнителя и искателя любовных побед и приключений. Кстати, правильная транскрипция фамилии Robert Lovelace – Ла́влейс, но в русском языке укоренилось "ловелас".

Фуксия

В 1696 году французский ученый Шарль Плюмье во время одной из своих экспедиций в Вест-Индию оказался на территории нынешней Доминиканской Республики. Там он обнаружил новое растение - вечнозеленый кустарник. Плюмье назвал его в честь немецкого ботаника и медика Леонарта фон Фукса (1501–1566), одного из отцов ботаники.

Гобелен

Дети-садовники. Шпалера. Мануфактура Гобеленов. Конец XVIII в., музей изящных искусств Гробе-Лабади. Марсель.

Тканый ковер в различные времена назывался по-разному. Слово "гобелен" появилось во Франции в XVII веке, когда там открылась королевская мануфактура Гобеленов. Ее основатели - фламандские красильщики шерсти и ткачи – открыли производство в парижском округе Фобур-Сен-Марсель, где изначально и размещалась мануфактура, по адресу: авеню Гобеленов, дом 42. Продукция мануфактуры была очень популярна, поэтому в некоторых странах гобеленом называли и то, что было изготовлено в технике шпалерного ткачества. Этот термин используется в широком обиходе и сейчас.

Силуэт

Силуэты Джейн Остин и Людвига ван Бетховена.

Этьен де Силуэт меньше года проработал контролером финансов при короле Франции Людовике XV. Он должен был придумать, как обуздать бюджетный дефицит Франции. Предлагаемые им меры были подвергнуты критике со стороны знати. А его стремление избегать всяческих трат, расходов и его скупость стали причиной рождения выражения à la Silhouette, что означало "дешевые и низкокачественные вещи". В тот период было популярным искусство создания теневых профилей, вырезанных из черной бумаги. Эти портреты стали простой и недорогой альтернативой для тех, кто не мог позволить себе более качественные и дорогие формы портрета. Те, кто считал это дешевым, прикрепляли к нему слово à la Silhouette («силуэт»). Кстати, сам Этьен де Силуэт тоже любил изготавливать подобные портреты. Он обожал развлекаться, обводя своих гостей на стене.

Секвойя

Одни из самых высоких деревьев на земле, которые достигают высоты более 110 м, названы в честь Секвойи - вождя индейского племени чероки, изобретателя слоговой азбуки чероки. Новый вид деревьев был открыт шотландским ботаником Дэвидом Доном, который в 1824 году описал красное дерево как вечнозеленый таксодиум (Taxodium sempervirens). А уже в 1847 году австрийский ботаник Штефан Эндлихер дал название секвойя.

Папарацци

Этим словом сейчас называют фоторепортеров, которые снимают сцены из личной жизни знаменитостей без их согласия и ведома. Слово стало использоваться в 1960 году после выхода сатирической трагикомедии Федерико Феллини "Сладкая жизнь". В фильме у главного героя есть друг, новостной фотограф по фамилии Папараццо, от нее и произошло слово "папарацци".

Стразы

Стеклышки, имитирующие драгоценные камни, были известны еще в Средневековье. Но название "стразы" они получили в конце XVIII века, когда эльзасский ювелир и стекловар Георг Штрасс получил калиевое стекло с большим содержанием свинца. Он использовал полученное стекло при производстве бижутерии, имитирующей бриллианты.

Пилатес

Этим словом сейчас обозначают систему физических упражнений, которые были разработаны немецко-американским спортивным специалистом Йозефом Пилатесом. Он изобрел ее в начале XX века для реабилитации людей, получивших какие-либо травмы. Интересно, что с младых лет Йозеф был очень болезненным мальчиком: он страдал от астмы, рахита и ревматизма. Поэтому все детство он посвятил укреплению своего здоровья и тела. К 14 годам Пилатес уже обладал хорошей физической формой, а спустя время стал профессиональным спортсменом и преподавателем физкультуры.

Пралине

Пралине – это паста, которая состоит из жареных перетертых орехов (миндаль или фундук), сахара, ванили, какао-масла. Главным образом она используется при производстве конфет. Эту вкуснятину в 1671 году придумал повар герцога Плесси-Пралин, французского посланника в Испанских Нидерландах. Хотя словом "пралине" такой десерт стали называть много лет спустя.

Сэндвич

Английский аристократ Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич, живший в XVIII веке, до беспамятства любил карточные игры, особенно криббедж. Он мог сидеть за ними многие часы подряд, а чтобы не отвлекаться на прием пищи, он перекусывал ломтиками мяса, помещенными между двумя кусочками хлеба. Таким образом Джон Монтегю и голод утолял, и пальцы о мясо не пачкал. Такую пищевую комбинацию, которую ранее называли просто бутербродом, со временем стали называть сэндвичем.

Меценат

Джованни Баттиста Тьеполо. «Меценат представляет императору Августу свободные искусства».

Сейчас меценатами называют состоятельных людей, которые материально помогают различным деятелям культуры (художникам, писателям, актерам) и способствуют развитию их творчества. Слово "меценат" произошло от имени знатного римлянина Гая Цильния Мецената. Он был доверенным лицом императора Октавиана Августа. Пользуясь его покровительством, Меценат направлял немалые финансы на поддержку творческих людей.

Панталоны

Панталоне, рисунок Мориса Санда, 1860 год.

В XVI веке в Италии были популярны странствующие актеры. В представлениях, которые они давали, были постоянные персонажи, которые выступали в масках и костюмах. Среди них был любимейший персонаж зрителей - престарелый богатый венецианский купец по имени Панталоне. Зрители всегда сразу его узнавали по его "фирменной" одежде - длинным красным штанам. Их спустя годы и стали называть панталонами.

Мансарда

«Бедный поэт», Карл Шпицвег, 1839.

Слово "мансарда" произошло от имени французского архитектора XVII века Франсуа Мансара. Хотя в высоких крышах домов обустраивали жилые помещения и до него, но именно Мансар наиболее часто превращал чердаки в апартаменты. И он был одним из первых, кто снабжал крышу окнами. В те времена в Париже стало модно иметь мансарду, так как она не облагалась налогами (власти собирали налоги с владельцев домов в зависимости от количества этажей).

А вы знаете другие слова, которые произошли от имен и фамилий?