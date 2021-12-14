15 привычных ситуаций, в которых женщины до сих пор не могут избежать неодобрительных взглядов
Хотя сейчас почти не осталось сфер жизни, в которых женщины не могут участвовать наравне с мужчинами, девушки продолжают замечать, что в некоторых ситуациях общество относится к ним строже, чем к парням. Такими наблюдениями поделились пользовательницы сайта Reddit. Каждая из них рассказала о вещах, которые считаются нормальными для мужчин, но все еще не совсем приемлемыми для женщин.
Мы в AdMe.ru взглянули на эти пункты и захотели показать их вам.
- Мужчина может запросто снять рубашку на публике. © laurelcook / Reddit
- Парни могут шутить в компании друг друга как угодно. Они называют друг друга толстыми, низкими, слабыми. В компании девушек это невозможно. Ведь после таких эпитетов девушка будет шокирована и обижена. © Unknown author / Reddit
- Если женщина надевает одну и ту же одежду несколько раз подряд, то это обязательно заметят и прокомментируют. С мужчинами это не работает. Пару лет назад мы с бывшим парнем были на 3 свадьбах за одно лето. Он надевал одни и те же костюм, рубашку и галстук. Никому не было до этого дела! Но стоило только мне появиться в одном платье 2 раза подряд, несколько человек обратили на это внимание. © DisloyalMouse / Reddit
- Я тоже думала об этом! К примеру, если Меган Маркл появится на публике в одном и том же платье, об этом сразу напишут. Я уверена, принц Гарри постоянно носит один и тот же синий костюм, но никому нет до этого дела. © aquilajo / Reddit
- Никто не смотрит на мужчин с волосатыми ногами. Хотелось бы, чтобы это касалось и женщин. Но как только я вижу фото девушки с растительностью на теле, то уверена, что 99 % комментариев под снимком будут о том, как отвратительно она выглядит. © SeaWerewolf / Reddit
- Парни могут шутить об отношениях с мамой их друзей. Но если бы такую шутку себе позволила девушка, это было бы недопустимо. © carlieweasley / Reddit
- Мужчину не станут судить, если у него на ребенка достаточно времени только по выходным. © Bmoreisapunkrocktown / Reddit
- Парень может надеть рубашку с изображением женщины в стиле пинап. Или наклеить такую наклейку на грузовик. Но как бы выглядела девушка, на одежде которой был бы изображен мужчина, которого нарисовали в таком же стиле? © peanutbutterandxanax / Reddit
- Парень может пригласить девушку на свидание и расплатиться за двоих. © ImmodestPolitician / Reddit
- Мужчина, к которому девушки несколько лет не проявляют романтического интереса, воспринимается иначе, чем женщина в аналогичной ситуации. © tim_67 / Reddit
- Я работала волонтером в приюте. Пожилая женщина попросила помочь ей донести 23-килограммовый мешок с наполнителем для кошачьего туалета. Никогда не забуду лицо парня, когда он увидел, как я поднимаю мешок. Он смотрел на меня так, как будто я была Халком. Чувак, я поднимала вещи и потяжелее. © NuclearHubris / Reddit
- Для мужчины приемлемо встречаться с кем-то, кто гораздо моложе его. © HeyYouFoundMe / Reddit
Кэтрин Зета-Джонс (52 года) и Майкл Дуглас (77 лет).
- Если женщины отправляются в поход в одиночку, то сразу возникают вопросы. Их спрашивают, нужна ли помощь с палаткой, заботятся об их безопасности и говорят, какие они храбрые. © Appreciative-Viewer / Reddit
- Сегодня забыла свой обед дома, поэтому пошла поесть в китайское заведение. Один мужчина сразу же обратил внимание на то, что я решила поесть в одиночестве. Ситуация повторилась и в мексиканском ресторане: официант поинтересовался, почему я пришла без мужчины. Не думаю, что к парням, которые сидят в одиночестве в кафе, возникают такие вопросы. © blorgden99 / Reddit
- Здесь в основном говорят об ущемлении прав женщин. Но, например, мужчин призывают в армию. Общество заставляет парней смириться с этим. © pencilwithnoeraser / Reddit
В каких еще ситуациях женщины рискуют получить неодобрение в свой адрес? А мужчины?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью East News, AP / Associated Press / East News
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