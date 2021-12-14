15 привычных ситуаций, в которых женщины до сих пор не могут избежать неодобрительных взглядов

Хотя сейчас почти не осталось сфер жизни, в которых женщины не могут участвовать наравне с мужчинами, девушки продолжают замечать, что в некоторых ситуациях общество относится к ним строже, чем к парням. Такими наблюдениями поделились пользовательницы сайта Reddit. Каждая из них рассказала о вещах, которые считаются нормальными для мужчин, но все еще не совсем приемлемыми для женщин.