15+ привычных нам с детства блюд, которые иностранцы так обожают, что и сами готовят их на своих кухнях

Плов, пельмени, борщ, окрошка, медовик — все это для нас обычное дело, но вот иностранцам такая еда в диковинку. Однажды отведав нашу кухню, многие из них приходят от нее в восторг и затем пытаются воссоздать полюбившиеся блюда своими руками. Ну а потом делятся результатами.

Конечно же, нам в AdMe.ru стало любопытно, какие лакомства, привычные нам с детства, особенно полюбились иностранцам.

«Приготовила медовик. Было довольно вкусно, но после одного кусочка я тряслась от такого количества сахара и не могла заснуть»

«Готовлю борщ в первый раз. Вот как он выглядит»

«Голубцы. Я сделал все, что мог»

«На одной из моих работ у меня была русская начальница. Она готовила просто потрясающе и иногда приносила нам свою замечательную еду»

«Этот суп (окрошка. — Прим. AdMe.ru) стал одним из любимых. Я всегда хотела попробовать приготовить его и наконец-то сделала это. Этот суп — настоящее лето: яркий, легкий и свежий, с хрустящими овощами и охлаждающим бульоном».

«Сырники. Недавно я прочитала кулинарную книгу Дарры Голдштейн „За северным ветром“, и мне очень захотелось попробовать это блюдо»

Дарра Голдштейн занимается изучением русской культуры и кухни. — Прим. ред. AdMe.ru.

«Селедка под шубой. Семья моей жены русская, но они редко готовят этот салат, только по особым случаям»

«Утренний борщ и бублик для моей девушки»

Тефтели в томатном соусе

Бутерброды с селедкой и отварной картофель

А вы не экономили на селедке! © Hq3473 / Reddit

«Когда я был маленьким, этот холодный свекольный суп летом всегда был моим любимым. Конечно, у меня получилось не так вкусно, как у моей бабушки»

«Пирожки с говядиной. Приготовить начинку и тесто — это самое простое, а вот сформировать их — сложная задача»

«Посмотрела несколько видеороликов на YouTube о том, как русские бабушки делают эти пирожки, чтобы понять технику. Я все еще учусь, но с каждым разом получается все лучше».

Суп из свежей капусты

«Первая попытка приготовить курицу по-киевски»

«Ем пельмени с соевым соусом и рисовым уксусом вместо сметаны. А еще я всегда уплетаю гречневую кашу с соевым соусом»

«Мой муж сначала был шокирован этим, а потом начал и сам так делать».

«Плов с салатом, яйцами, соленым огурцом и хлебом. Все приготовлено мной. Было очень вкусно. Слишком много для одной маленькой женщины, но я ем за двоих»

«Блины, которые приготовила для меня моя жена. Время наслаждаться»

«Меня всегда пугали торты с прослойками, поэтому я очень горжусь этим медовым тортом, который испекла»

«Борщ: его всегда весело готовить, но после него моя кухня выглядит как место преступления»