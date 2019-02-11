15 привычек, которые действуют на окружающих как красная тряпка на быка (Часть вторая, по версии читателей AdMe.ru)
В метро они встают на ближайшую к вам ступеньку эскалатора, а потом расставляют ноги на ширину 3 сидений. На улице ведут разговоры прямо посреди дороги, а вы лезете по сугробу, чтобы их обойти. От этих вещей (и не только от них) у окружающих начинает дергаться глаз и дрожит коленка.
AdMe.ru продолжает гид по самым раздражающим привычкам, которые в этот раз подсказали нам любимые читатели. Герои этой статьи бесят абсолютно всех в радиусе доступной видимости, когда...
1. Встают на ступеньку эскалатора прямо перед вами, хотя вокруг полно места
2. Заваливаются в вагон с медведем на подтанцовке, поют и играют несмотря ни на что
3. Пишут в мамский чат 100+ сообщений за день, а вы потом не можете найти среди них реально нужные
4. Разваливаются на стуле, расставляя ноги так широко, будто хотят объять всю Вселенную
5. Звучно шмыгают, а от предложенной салфетки отказываются, потому что предпочитают подручные средства
6. Бросают мусор из окна или оставляют его в подъезде, заботливо складируя газеты и картонные коробки на пол
7. Ходят по улице, лихо забросив орущую колонку на плечо и радуя весь мир своими музыкальными предпочтениями
8. Заходят в транспорт с рюкзаком за спиной и, когда поворачиваются, ударяют им по лицу всех, кто не смог увернуться
9. Не убирают за собаками, позволяя вляпываться в результаты их жизнедеятельности случайным прохожим
На фотографии справа: «Под бумажкой собачьи какашки».
10. Чихают, кашляют и зевают, не считая нужным прикрывать рот
11. В общественном месте говорят по мобильнику громко и в подробностях
12. С наслаждением хрустят пальцами
13. Встают посреди дороги или любого другого места, так что обойти их никак нельзя
14. Позволяют детям на улице, в бассейне, на пляже и в любых других общественных местах бегать голышом
15. Сладко ковыряют в носу, а потом «незаметно» приклеивают результаты сия действа под стол
Бонус: перед приездом в город с метро некоторым персонажам настоятельно рекомендуется ознакомиться с правилами поведения в этом самом метро
Расскажите нам в комментариях, многие ли люди из этого списка вас раздражают? А чем бы вы его дополнили?
Иллюстратор Natalia Tylosova специально для AdMe.ru