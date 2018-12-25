15 принципов жизни японцев, которые помогут обрести гармонию с собой и миром

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Японские болельщики попали в заголовки мировых газет в июле 2018 года. Они остались, чтобы прибрать на стадионе после матча чемпионата мира. Фанаты были убиты горем из-за проигрыша своей команды, однако не стали выплескивать агрессию. Вместо этого они все вместе собирали мусор. Японские болельщики делают это не в первый раз: они уже показывали миру, как важно сохранять свою территорию в чистоте. И это не единственная вещь, которую нам стоит у них перенять.

Мы в AdMe.ru изучили 15 жизненных принципов, которым следуют японцы, и узнали, как они влияют на их жизнь.

1. Следовать правилам

Японцы соблюдают порядок во всем. Никто не толкается и не натыкается друг на друга в магазинах, транспорте или других общественных местах. Даже если на вокзале сотни людей, не будет никакой толкучки. Люди просто встанут в очередь и будут ждать поезда. В Японии очень уважительно относятся к личному пространству друг друга.

2. Сохранять планету чистой

В Японии система утилизации мусора — одна из самых развитых в мире. Сначала люди сортируют мусор дома, но это не так просто, как кажется. Например, жителям города Ниихама выдают руководства по обработке мусора. В этой брошюре 42 страницы, на которых подробнейшим образом описано, как правильно сортировать те или иные отходы.

В Японии повсеместно распространена практика, когда друзья, коллеги или одноклассники вместе убирают мусор в ближайших районах.

3. Искать во всем порядок и гармонию

Японская концепция «ва» переводится как «гармония». Следовать ей — значит искать и создавать гармонию повсюду: от межличностного общения до расстановки предметов. Например, в основе искусства икебаны и традиционной японской поэзии танка и хокку лежат принципы слаженности цветочной композиции и ритма. Японцы верят, что гармоничная расстановка объектов и правильная организация пространства приносят спокойствие в разум и душу человека. На снимке: женщины в японском парламенте проверяют, насколько ровно стоят чашки.

4. Брать на себя ответственность

Японцы могут служить отличным примером ответственного отношения к работе. Чтобы повысить безопасность пассажиров и персонала, в систему японской железной дороги внедрили технику «шиса канко». Теперь все свои действия машинисты должны сопровождать жестами и голосом. Это помогает сохранять большую включенность в работу и предотвращает ошибки.

Многие привычные действия мы совершаем автоматически. Шиса канко заставляет нас делать их осознанно: для этого нужно указывать на объекты и вслух проговаривать, что вы будете с ними делать. Эту эффективную систему каждый может использовать в обычной жизни. Если вы часто сомневаетесь, выключили ли утюг, в следующий раз перед выходом из дома укажите на него и произнесите вслух: «Я выключил утюг». Это действие вы обязательно запомните, а значит, будете уверены, что выключили технику.

5. Веселиться, как будто никто не смотрит

В Японии хорошо повеселиться не менее важно, чем усердно поработать. И правда, кому может быть скучно в стране, где придумали караоке и косплей? Караоке здесь — до сих пор один из самых распространенных способов снять стресс после долгого рабочего дня. Косплей в стране не менее популярен, вне зависимости от возраста и пола. На фото: юноши, переодетые в героинь сериала «Сейлор Мун».

6. Быть вежливым

Вежливость лежит в основе всей японской культуры. Именно поэтому в стране так много способов проявить ее: от специальных манер и жестов за столом до использования определенных слов при обращении к разным категориям людей. Teinei — «вежливость» по-японски. Это понятие в стране ассоциируется с уважением. Особенно важно проявлять его к пожилым людям, учителям, начальникам, гостям или клиентам. На фото: работники магазина приветствуют первых покупателей.

7. Превращать маленькие радости в праздник

В Японии многие обыденные действия превращаются в ритуал. Хотите чашечку зеленого чая? Вам подадут его с традиционными сладостями вагаси. Они бывают разных форм и размеров, но каждое лакомство выглядит как настоящее произведение искусства.

Некоторые виды вагаси можно попробовать когда угодно, а другие, сезонные, доступны только в определенные месяцы. Основной ингредиент лакомства — сладкая паста из бобов азуки. Ее часто используют в качестве наполнителя вагаси.

8. Посвящать хотя бы минуту в день навыкам, которые хочется улучшить

Согласно японскому принципу «кайдзен», даже самую сложную задачу можно выполнить, если разделить ее на маленькие шаги. В реальной жизни это означает, что если вы будете уделять навыкам, которые хотите освоить, хотя бы минимум времени, то в итоге добьетесь успеха. Если вы хотите выучить какой-то язык, занимайтесь им минуту, но каждый день. А иногда больше, если получится. Спустя время вы увидите, что уровень владения стал значительно выше. Секрет этого принципа кроется в систематичности: одна минута ежедневных занятий в итоге оказывается продуктивнее, чем несколько часов практики раз в неделю.

9. Использовать по максимуму то, что уже есть

Япония может научить весь мир, как извлекать максимальную пользу из самых маленьких вещей. Особенно когда речь идет об эффективном использовании ограниченного пространства. В городе нет земли, чтобы построить новые дома? Нет проблем! В Японии возводят небольшие домики прямо между существующими зданиями. Несмотря на скромный размер, в них есть все для комфортной жизни.

10. Находить красоту повсюду

Японская философия «ваби-саби» призывает находить красоту во всем, даже в несовершенных вещах. Яркий пример ее воплощения — искусство кинцуги. Это необычный ремонт разбитой керамики. Лак для склейки отколовшихся деталей смешивают с золотым, серебряным или платиновым порошком: так его делают заметным. Это искусство говорит нам, что поврежденная вещь может быть не менее красивой, чем целая. И это отличный урок для современного мира, где мало кто заботится о старых вещах, просто заменяя их на новые.

11. Заботиться о тех, кто в этом нуждается

Япония — первая страна, где кошачьи кафе, неко-кафе, стали очень популярными. Маленькие квартиры, жесткие правила аренды и напряженный рабочий график не дают многим японцам завести собственных животных. Неко-кафе для них — это отличный способ получить приятные эмоции от общения с животными и позаботиться о бездомных кошках.

Правила содержания кошек в таких кафе — все еще спорный вопрос. Но практика, которая позволяет спасти жизнь животным, безусловно несет больше плюсов, чем минусов. Сейчас кошачьих кафе становится все больше, они появляются в разных городах мира. Во многих гости могут не только пообщаться, но и забрать котенка домой. На фото: неко-кафе в городе Курашики, Окаяма.

12. Использовать технику, чтобы сделать жизнь более простой и удобной

Япония — родина робототехники. Многочисленные гаджеты делают жизнь более простой, приятной и комфортной. Например, в Японии есть специальные конусообразные очки для нанесения глазных капель, маска для нанесения помады, зонт для тела и органайзер, встроенный в галстук. На снимке — робот Пеппер. Такие машины помогают покупателям во многих японских магазинах.

13. Есть здоровую еду

Япония занимает лидирующее место в мире по продолжительности жизни. Секрет этого кроется в здоровом образе жизни и сбалансированном питании. Основные ингредиенты японской кухни — свежая рыба и морепродукты, овощи, морские водоросли и рис.

14. Уважать старших

Каждый сентябрь в Японии отмечают День почитания пожилых людей. Но на самом деле здесь забота о стариках — не праздник, а привычная часть повседневной жизни. Дети в семье обязательно заботятся о своих родителях. Если они не справляются, то могут обратиться за помощью в специальные центры. На снимке: работник вокзала провожает пожилую женщину.

15. Расслабляться до того, как накопится стресс

Японское слово «ханами» буквально переводится как «смотреть на цветы». Для японцев оно означает традицию любоваться цветением сакуры. Сегодня Ханами — это яркий фестиваль, куда съезжаются гости не только из Японии, но и из множества других стран. Люди путешествуют из города в город, чтобы посмотреть на цветение сакуры. Ханами помогает расслабиться и получить приятные эмоции, но для японцев за этим событием кроется целая философия. Период цветения сакуры очень короткий. Это напоминает о жизни и смерти, необходимости ценить настоящий момент.

А вы бы хотели следовать этим принципам японской культуры? Какой из них тронул вас больше всего? Поделитесь своими мыслями в комментариях!