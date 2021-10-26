15 примеров того, как костюмеры исторических фильмов знатно сели в лужу

Одно из несомненных достоинств исторических фильмов — яркие и привлекательные костюмы. Пышные платья, украшенные драгоценностями, витиеватые прически, роскошные ювелирные изделия выглядят особенно пленительно на экране. Но порой кинематографисты увлекаются и при создании нарядов допускают ошибки, очевидные и не очень.

Мы в AdMe.ru еще раз внимательно пересмотрели известные киноленты и обнаружили исторические костюмы, которые могли ненароком ввести зрителей в заблуждение.

Неожиданное пристрастие королевы Марии к пирсингу

В фильме «Две королевы», который повествует о непростых взаимоотношениях королевы Елизаветы I и Марии Стюарт, актриса Сирша Ронан щеголяет в разнообразных ювелирных украшениях. Например, в ее правом ухе 5 колечек. Хотя существует документальное подтверждение того, что в XVI веке дамы могли носить сразу несколько сережек, нигде нет упоминаний о том, что Мария Стюарт следовала этому веянию. Поэтому смотрится это слишком современно и недостоверно.

Пропавший рукав у Анны Павловны Шерер

Действие романа-эпопеи «Война и мир» разворачивается в начале XIX века. Однако платье, которое мы видим на Анне Павловне Шерер, вряд ли могло появиться раньше 50-х годов прошлого века. Отсутствующий рукав, оголенная спина — все это никак не стыкуется с модой той эпохи.

Слишком облегающее и при этом излишне скромное для того времени платье

Режиссер ленты «Великий Гэтсби» Баз Лурман несколько вольно подошел к отражению моды 20-х годов прошлого века. Платья, которые носит главная героиня Дейзи, выглядят слишком современно. Сам силуэт должен был быть более свободным, декольте — квадратным, а вырез на спине — более глубоким.

Юбка у Джейн должна быть шире

События фильма «Джейн Остин» происходят в конце XVIII века, когда мода в Англии меняется. В эти годы барышни носили приталенные платья с пышными юбками. Поэтому наряд Джейн выглядит воистину революционным. Этот фасон станет популярным только спустя 10–20 лет. Хотя юбка выглядит слишком узкой даже для 1810 года.

Платье Мэг здесь не скандальное, а старомодное

Больше всего нареканий в экранизации романа «Маленькие женщины» вызвали прически главных героинь. Слишком часто они появляются с распущенными и непокрытыми волосами. Однако некоторые наряды тоже выглядят сомнительно. Например, в книге Мэг приходит на бал в скандальном наряде — ее платье, да и поведение вызывает неодобрение окружающих. В фильме же этот туалет выглядит значительно скромнее. По сюжету вырез должен быть более глубоким, а плечи — открытыми. Поэтому эпизод теряет всякий смысл.

В XVI веке ни одна дама не вышла бы в свет с открытыми плечами

В XVI веке дамы обязательно надевали под платье сорочку, детали которой были видны. Однако в сериале «Тюдоры» этим элементом туалета все время пренебрегают. Например, Габриэль Анвар появляется на экране в ярком наряде, под которым явно нет нижнего белья. Вырез платья в те времена обычно был квадратным, а само одеяние состояло из нескольких частей. Поэтому представить себе женщину той эпохи в наряде с обнаженными плечами невозможно.

Одежду фиолетового цвета в Риме мог носить только император

События фильма «Помпеи» разворачиваются в I веке н. э. В те времена одежду фиолетового цвета мог носить только император. Любого другого человека, выбравшего такой тон, ждало жестокое наказание. Поэтому, когда сенатор Корв появляется на экране в таком наряде, начинаешь невольно переживать за его будущее. Мало того, что он сам выбрал лиловый туалет, так еще и нарядил в костюмы такого же цвета своих солдат.

На корсаже не размещали один гигантский узор

В XVI веке дамы могли украсить лиф, юбку или другую деталь туалета вышивкой. Но для этого выбирали сложный узор, а не одну гигантскую картинку. Подобное декорирование наряда стало популярным значительно позже. Поэтому платье Натали Дормер, которая играет в сериале «Тюдоры» Анну Болейн, выглядит недостоверно.

Эта вязаная кофта смотрится на экране слишком странно

Фильм «Красавица для чудовища», рассказывающий о жизни писательницы Мэри Шелли, получил и положительные, и отрицательные отзывы критиков. Возможно, причиной тому стал в том числе подбор туалетов для главной героини. Ее наряды выглядят более современной версией того, что носили в начале XIX века. Костюмеры отдавали предпочтение льну, а не хлопку и шерсти, а потому все платья кажутся мятыми и бесформенными. Этот розовый костюм, пожалуй, самый неудачный в ленте. Складки на платье, вязаная кофта — все это создает образ в стиле гранж эпохи Регентства.

В XVIII веке таких ярких красителей не существовало

В исторической ленте «Прощай, моя королева» показана жизнь при французском дворе в конце XVIII века. Дамы здесь щеголяют в разнообразных ярких нарядах. Например, Виржини Ледуайен появляется на экране в этом зеленом платье. В прошлые века, конечно, ткани окрашивали в различные тона. Но добиться такого сочного и насыщенного оттенка было практически невозможно. Обычно цвета были мягкими и чуть более приглушенными.

Ленту не крепили поверх полей шляпки

Действие фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» происходит в начале XVIII века. И головной убор Элизабет выглядит вполне достоверно. Соломенные шляпки действительно порой крепились на голове с помощью лент. Но только тесьма пришивалась к изнанке головного убора. Прижимать и сминать поля изделия никто бы не стал. Да и выглядит это не слишком-то красиво.

Кружевной чехол поверх платья был слишком отважным решением для XVII века

Создатели фильма «Любовь и дружба» ответственно подошли к подбору костюмов для картины. Большинство нарядов вполне соответствует той эпохе, а также отражает изменения, которые происходят с главной героиней. Правда, и здесь костюмеры проявили некоторую фантазию. В те времена платья не снабжали дополнительными чехлами из кружев.

Дафна забыла завить челку

Хотя сериал «Бриджертоны» не претендует на историческую достоверность, внешние образы героев в основном вполне соответствуют изображенному периоду. Вот только прически иногда вызывают нарекания. В те времена дамы действительно забирали волосы наверх и могли оставить лишь одну прядь, спускающуюся на плечо. А вот челку обязательно завивали. Поэтому Дафна с прямыми прядями, закрывающими лоб, скорее похожа на Наташу Ростову в исполнении Одри Хепберн, чем на девушку эпохи Регентства.

Доспехов для беременных никогда не существовало

Сериал «Испанская принцесса» повествует о жизни Екатерины Арагонской, которая стала первой супругой Генриха VIII. В одной из серий королева вынуждена собственноручно защищать свою новою родину и для этого облачается в доспехи. Вполне возможно, воинственные дамы действительно возглавляли военные кампании и участвовали в битвах. Но нет никаких достоверных свидетельств того, что для женщин во времена Средневековья ковали специальную броню. Нагрудник, повторяющий изгибы женского тела, мог быть просто опасным. Основная задача выпуклостей на доспехах — отведение удара меча, который должен соскользнуть по металлу. А использование такого панциря, как у Екатерины Арагонской в фильме, привело бы к печальным результатам.

В XV веке дамы не слишком-то любили шнуровку

В исторических фильмах героинь часто можно увидеть в нарядах, которые изобилуют шнуровкой. Однако в XV веке эта деталь туалета была исключительно функциональной и не носила никакой декоративной функции. Поэтому сложно представить себе женщину, которая будет тратить ежедневно массу времени на то, чтобы затянуть завязки на лифе спереди, по бокам и на рукавах. Аналогов этого яркого платья из сериала «Белая принцесса» в XV веке просто не существовало.