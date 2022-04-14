15 примеров хамства, которое так прочно вошло в нашу жизнь, что мы и внимание обращать перестали

Ежедневно мы сталкиваемся с грубиянами: в общественном транспорте, в кафе, на улице и на работе. Порой мы сами не замечаем, что начинаем воспринимать хамство как должное и даже перестаем на него реагировать.

Мы в AdMe.ru проанализировали, в каких ситуациях люди чаще всего натыкаются на хамство, неуважение или пренебрежение, даже если им самим кажется, что это нормально.

Конечно, у врачей тяжелая работа, но ведь важно всегда оставаться людьми и не обвинять пациентов в собственных недочетах

Поиск сдачи не проблема покупателя, но некоторые продавцы почему-то думают иначе и даже грубят

Очереди на почте выматывают и работников, и посетителей, но ведь каждый должен делать свою работу

Не все работодатели готовы идти навстречу своим сотрудникам. Некоторые еще и отчитывают людей, которые просто хотят получить то, на что имеют право

Обиднее всего слышать грубые слова от близких. При этом часто супруги даже не замечают собственного хамства и оскорблений в сторону любимого человека

Забирать с собой недоеденные блюда — нормально. Но некоторые официанты позволяют себе отпускать язвительные комментарии или демонстрировать презрение

Озвучивать комментарии о фигуре другого человека просто неприлично. Особенно когда речь идет о консультанте, который вообще-то должен быть учтив с покупателем

Иногда родственники ведут себя так, словно они хозяева в вашем доме, и даже не понимают, что поступают отвратительно

Свекрови часто не упускают случая научить невесток уму-разуму. Но давать советы, о которых не просили, еще и менторским тоном, не очень-то вежливо

О хамстве бабушек в общественном транспорте уже ходят легенды. Даже если в маршрутке полно свободных мест, им принципиально нужно кого-то согнать

Родители должны поддерживать детей, а не усугублять их комплексы. Увы, некоторые люди даже не замечают, что хамят собственному ребенку

Порой заказчики думают, что если они платят, то могут обращаться с подрядчиками как им вздумается. Но правила приличия никто не отменял

Таксисты часто отменяют поездки в неудобные им районы, и пассажирам приходится долго ждать. Почему человек не может получить услугу, которая ему нужна?

Лезть в чужую личную жизнь, еще и отпуская при этом гадкие комментарии, — ненормально. Увы, многие коллеги так не считают

Обсуждать предпочтения клиента, особенно высмеивать их — неприлично. У каждого свои вкусы, а желание клиента — закон

А с каким вопиющим хамством сталкивались вы? Умеете поставить на место наглеца?