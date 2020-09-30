15+ приемов Кейт Миддлтон, которые научат нас носить одни и те же наряды так, чтобы никто не заметил
Кейт Миддлтон хоть и может менять наряды каждый день, практикует осознанный подход к вещам и часто выходит в свет в одних и тех же платьях, но дополняя их всевозможными аксессуарами. Причем при создании образов герцогиня не ограничивается дорогими брендами, и повторить самые удачные приемы можем и мы.
Мы в AdMe.ru решили, что раз принцессы не гнушаются посещать важные мероприятия в «засветившихся» нарядах, то и мы со спокойной совестью можем поступать так же. И в нашей статье можно подсмотреть несколько крутых вариантов.
16.
Клетчатое платье-пальто от Alexander McQueen одинаково хорошо смотрелось как в школе Сент-Эндрюс в Пэнгборне, Англия (2012), так и в Шотландии на официальном открытии музея V&A Dundee (2019).
15.
На праздновании бриллиантового юбилея королевы в 2012 году герцогиня была в шикарном красном платье от Alexander McQueen и в нем же посетила благотворительную организацию Anna Freud Centre (2015).
14.
На церемонии спуска на воду круизного лайнера Royal Princess в Саутгемптоне (2013) и для визита в художественную галерею в Маргейте (2015) герцогиня выбрала пальто от Hobbs.
13.
Во время визита королевской семьи в Лестер (2012) в костюме от LK Bennett и в нем же, но с другим поясом и украшениями в Лондоне (2015) на ежегодном Дне благотворительности ICAP.
12.
Герцогиня надела платье цвета слоновой кости от Roland Mouret на ужин в клубе The Thirty Club (2012) и на премьеру фильма «Мандела: Долгий путь к свободе» (2013). Дешевое колье полностью изменило образ.
11.
Ярко-голубое платье-футляр от Stella McCartney Кейт Миддлтон надевала при посещении Национальной портретной галереи в Лондоне (2012) и во время прибытия в Оборонный комплекс Фэрбэрн в Канберре (2014).
10.
В шикарном мерцающем розовом платье Jenny Packham на гала-ужине в честь 10-й годовщины ARK (2011) и на званом вечере в поддержку детского хосписа Восточной Англии Nook Appeal (2016). Посмотрите, как прическа и аксессуары полностью изменили настроение образа.
9.
В кружевном платье от Alexander McQueen на праздновании бриллиантового юбилея королевы (2012) и в нем же, но без пояса, на вечеринке в саду в Букингемском дворце (2014).
8.
Кэтрин, герцогиня Кембриджская, во время посещения Элсвик-парка, Ньюкасл, Англия (2012), надела то же пальто от неизвестного бренда, в котором была в церкви Святой Марии Магдалины на рождественской службе в 2011-м.
7.
Этот наряд от Katherine Hooker герцогиня носила в 2011-м во время процессии ордена Подвязки в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Также его можно было увидеть на конкурсе Foundation Polo Challenge в том же году, но без пиджака. И снова она появилась в этом комплекте на свадьбе Эмили Маккоркодейл и Джеймса Хатта в церкви Святого Андрея и Святой Марии в 2012 году.
6.
Платье от Roksanda Ilincic Кэтрин впервые надела во время визита в Лос-Анджелес (2011) и потом опять появилась в нем в 2012-м на приеме UK Creative Industries в Королевской академии искусств в Лондоне.
5.
Во время визита в Австралию (2014) Кейт Миддлтон появилась в платье от Hobbs с серо-белым рисунком, которое она надевала в 2012 году во время посещения Колледжа Бэкона в Лондоне.
4.
Герцогиня Кембриджская в платье-костюме от Alexander McQueen во время визита в Облачный лес в Сингапуре и в этом же наряде во время вылета из Бутана во время королевского турне по Индии (2016).
3.
В шикарном вечернем платье от Jenny Packham на ужине в честь 600-летия Сент-Эндрюса в Метрополитен-музее в Нью-Йорке (2014) и на гала-вечере портретной галереи в феврале того же года.
2.
В синем платье от Zara герцогиня Кембриджская вышла на следующий день после свадьбы (2011), и в нем же, но уже в комплекте с пиджаком, она посетила церковную службу по случаю 90-летия принца Филиппа.
1.
Мумбаи, Индия, благотворительный гала-концерт в стиле Болливуда в отеле Taj Mahal Palace (2016) и гала-ужин в честь 25-летия Place2Be в Букингемском дворце в Лондоне (2020). Насколько же поменялся образ благодаря шифоновой накидке.