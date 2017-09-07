15 доказательств, что в стюардессы берут только избранных

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Чтобы стать стюардессой, одного желания недостаточно. Эти милые девушки, которые помогают нам чувствовать себя комфортно во время полета, проходят суровые экзамены на соответствие многим критериям. AdMe.ru собрал самые необычные требования, которые авиакомпании предъявляют к своим бортпроводницам.

15. Умение плавать

Бортпроводники различных компаний должны быть в состоянии проплыть не менее 20 метров (как, например, у Ryanair). Стюардессы British Airways должны проплывать минимум 50 метров без помощи. Это необходимые навыки в случае совершения самолетом вынужденной посадки на воду.

14. Короткие волосы

Авиакомпании хотят видеть своих стюардесс с аккуратно уложенными волосами, которые не закрывают лицо и не мешают бортпроводнице выполнять свои обязанности. А вот British Airways желает видеть на своих бортах сотрудниц с волосами не ниже плеч.

13. Отсутствие татуировок и пирсинга

Большинство авиакомпаний требует, чтобы у бортпроводников не было видимых тату, которые невозможно прикрыть, и пирсинга.

12. Навыки выживания в джунглях

На случай, если самолет экстренно сядет в условиях дикой природы, бразильская авиакомпания TAM Airlines проводит для своих бортпроводников отработку навыков, которые помогут сориентироваться и выжить в условиях джунглей.

11. Сила

Зачастую стюардессам приходится помогать пассажирам уложить ручную кладь в специальные отсеки под потолком. Поэтому они должны быть достаточно сильными, ведь багаж может весить несколько килограммов. Авиакомпания Air New Zealand требует, чтобы их бортпроводники могли поднять 10 кг на высоту 170 см, стоя обеими ногами на полу и не приподнимаясь.

10. Отсутствие родимых пятен на лице

Это также необходимое условие для получения должности бортпроводника во многих авиакомпаниях.

9. Короткие ногти

Для стюардесс многих авиалиний неприемлемо иметь длинные ногти. Компания Hawaiian Airlines, например, установила длину ногтя от кончика пальцев всего в 3 мм и короче.

8. Запрет на замужество

Jet Airways набирают только незамужних стюардесс. Впрочем, касается это правило только «неопытных» сотрудниц, работникам с опытом разрешается вступать в браки.

7. Определенный рост

У каждой авиакомпании свое требование, но в среднем, чтобы стать стюардессой, рост девушки должен варьироваться от 158 до 188 см. Немаловажно еще, до какой высоты сможет дотянуться стюардесса. Так, авиакомпания Emirates желает, чтобы их стюардессы могли дотягиваться до 212 см в высоту.

6. Определенный вес

Как правило, авиакомпании не требуют, чтобы их стюардессы обладали модельными фигурами, достаточно, чтобы вес был пропорционален росту исходя из индекса массы тела. Этого вполне достаточно, чтобы вписаться в требования Czech Airlines.

5. «Правильный» объем бедер

Французская компания Aigle Azur пошла еще дальше — она определила «идеальный» объем бедер для своих бортпроводниц: не более 100 см.

4. Молодость

Большинство авиакомпаний не придерживаются строгих возрастных рамок при приеме на работу стюардесс. А вот американские авиалинии Delta Air Lines категоричны в этом вопросе: они нанимают лишь тех, кому не исполнилось 25 лет.

3. Без волос в носу и под мышками

American Airlines требуют, чтобы их бортпроводники являлись на работу, только удалив видимые волосы из ноздрей, ушей и подмышек.

2. Знание кунг-фу

Иногда на борт самолетов попадают дебоширы, которых не так-то просто успокоить. Кроме того, всегда существует опасность проникновения в самолет злоумышленника. Поэтому Hong Kong Airlines считают полезным проводить для своих стюардесс занятия по кунг-фу.

1. Красивые ноги

В Китае бешеная конкуренция в профессии бортпроводников. Поэтому и требования постоянно становятся жестче. Тренировки стюардесс больше напоминают военную муштру: девушек учат боевым искусствам и умению терпеливо стоять с бутылкой на голове для хорошей осанки и зажатым листком бумаги между коленей для правильного положения ног. А вот одно из самых странных требований к стюардессам в China Southern Airlines: ее ноги должны быть стройными — никаких X- или O-образных ног!