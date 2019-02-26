15+ преподавателей, чьи занятия никто не собирается прогуливать
Недавно студенты Института науки и технологий в городе Чжунли (Тайвань) засняли своего лектора по инновационной экономике и интеллектуальной собственности. Я-Уэн Ченг (Jhiawen Cheng) так понравилась общественности, что ее тут же назвали самой красивой учительницей в мире и всего за сутки у девушки появилось более 50 тыс. новых подписчиков. В статье вы увидите не только Я-Уэн Ченг, но и еще 17 привлекательных преподавателей, чьи занятия точно никто не пропускает.
AdMe.ru не сомневается в профессионализме каждого учителя из подборки, но мы уверены, что все их ученики с удовольствием остались бы на второй год.
1. Лектор по инновационной экономике и интеллектуальной собственности
2. Преподаватель химии и медицинской молекулярной биологии
3. Учитель 2-го класса
4. Профессор налогового права
5. Учитель 1-го класса
6. Учитель биологии
7. Учитель 6-х и 7-х классов
8. Эксперт-криминалист, лектор
9. Учитель 5-го класса
10. Учитель английского языка
11. Учитель математики
12. Учитель начальных классов
13. Учитель начальных классов
14. Учитель математики
15. Учитель 8-го класса
16. Учитель естествознания
17. Учитель английского языка
18. Учитель английского языка
А кому бы вы отдали звание самого красивого преподавателя?
Фото на превью Professor Sandro Pinho / instagram, Diego Jácome / instagram