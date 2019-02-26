15+ преподавателей, чьи занятия никто не собирается прогуливать

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Недавно студенты Института науки и технологий в городе Чжунли (Тайвань) засняли своего лектора по инновационной экономике и интеллектуальной собственности. Я-Уэн Ченг (Jhiawen Cheng) так понравилась общественности, что ее тут же назвали самой красивой учительницей в мире и всего за сутки у девушки появилось более 50 тыс. новых подписчиков. В статье вы увидите не только Я-Уэн Ченг, но и еще 17 привлекательных преподавателей, чьи занятия точно никто не пропускает.