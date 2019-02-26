15+ преподавателей, чьи занятия никто не собирается прогуливать

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Недавно студенты Института науки и технологий в городе Чжунли (Тайвань) засняли своего лектора по инновационной экономике и интеллектуальной собственности. Я-Уэн Ченг (Jhiawen Cheng) так понравилась общественности, что ее тут же назвали самой красивой учительницей в мире и всего за сутки у девушки появилось более 50 тыс. новых подписчиков. В статье вы увидите не только Я-Уэн Ченг, но и еще 17 привлекательных преподавателей, чьи занятия точно никто не пропускает.

AdMe.ru не сомневается в профессионализме каждого учителя из подборки, но мы уверены, что все их ученики с удовольствием остались бы на второй год.

1. Лектор по инновационной экономике и интеллектуальной собственности

2. Преподаватель химии и медицинской молекулярной биологии

3. Учитель 2-го класса

4. Профессор налогового права

5. Учитель 1-го класса

6. Учитель биологии

7. Учитель 6-х и 7-х классов

8. Эксперт-криминалист, лектор

9. Учитель 5-го класса

10. Учитель английского языка

11. Учитель математики

12. Учитель начальных классов

13. Учитель начальных классов

14. Учитель математики

15. Учитель 8-го класса

16. Учитель естествознания

17. Учитель английского языка

18. Учитель английского языка

А кому бы вы отдали звание самого красивого преподавателя?

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