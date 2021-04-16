15+ предметов и явлений, которые большинство называют «эта штука», а вы теперь не будете

Богатый словарный запас — отличительный признак культурного и грамотного человека. По мнению ученых, словарный запас человека делится на активный и пассивный, то есть некоторыми словами мы пользуемся постоянно, а некоторые бывают полезны довольно редко. Например, у каждого из нас есть глабелла и колумелла, но мы об этом не знаем.

Мы в AdMe.ru проштудировали множество источников и выписали слова, которые не только пополнят ваш словарный запас, но и помогут блеснуть эрудицией в нужный момент. А в конце вас ждет бонус в виде истории о том, зачем в жизни нам могут пригодиться всякие мудреные словечки.

1. Палец Мортона

У большинства людей пальцы ног расположены по убывающей относительно большого пальца. Однако вы наверняка встречали такую особенность строения стопы, когда второй палец длиннее первого. Оказывается, у этого явления есть специальное название — «палец Мортона», поскольку первым его описал хирург-ортопед Дадли Джо Мортон.

2. Мушки летающие

Вам знакомо такое ощущение, когда перед глазами как будто плывут разные предметы, напоминающие палочки или точки? Причем при движении глазом они как бы убегают от вашего взгляда. Это явление называется «мушки летающие» (лат. muscae volitantes), и оно бывает вызвано помутнением волокон стекловидного тела. Это совершенно нормальная вещь, и таких мушек периодически могут видеть все здоровые люди.

3. Варибаси

С распространением японской кухни в нашу жизнь вошел такой предмет, как палочки для еды. Однако мало кто знает, что те палочки, которые нам подают в кафе и ресторанах, можно назвать одним словом — варибаси. Так в японском языке обозначают одноразовые палочки, изготовленные из дерева или пластика.

4. Мурмурация

Каждый из нас наверняка видел такое распространенное природное явление, как мурмурация. Этим словом называется скоординированный полет огромных стай птиц, как правило, ворон, галок и скворцов, которые образуют различные динамические фигуры. Исследования показали, что мурмурация помогает птицам защищаться от хищников. Кстати, подобное поведение характерно также для рыб.

5. Парюра

Под этим изысканным словом скрывается не что иное, как комплект ювелирных украшений, выполненных в едином стиле: из одинакового материала и с аналогичными драгоценными камнями. Бывают малые и большие парюры. Малые состоят из 2–3 предметов, большие могут включать до 15, но в современном мире такие комплекты, конечно, не особо актуальны.

6. Плюмаж

Еще один термин, относящийся к миру моды. Плюмаж (фр. plumage — «оперение») — это украшение из птичьих перьев, как правило, на шляпе или просто на голове. Обычно плюмаж имеет форму веера.

7. Вибриссы

Обычно мы называем вибриссы усами, но это неверно. Это особые чувствительные жесткие волосы, которые нужны многим млекопитающим для осязания. Можно сказать, что вибриссы являются специализированными органами чувств, поскольку нервные импульсы от вибрисс поступают прямо в мозг. Как правило, они расположены у животных на голове — около глаз, носа или рта. Но иногда вибриссы встречаются и на лапах, например у некоторых сумчатых.

8. Натиформа

Вам когда-нибудь встречались в природе деревья, горы или скалы, которые своим внешним видом напоминали женские формы? Это и есть натиформа.

9. Глабелла

Это слово хорошо знакомо визажистам и косметологам, ведь оно обозначает участок лица между надбровными дугами над переносицей. Произошло от латинского слова glabellus — «безволосый, гладкий».

10. Колумелла

Колумелла, или колонна носа, — это пространство между ноздрями. Именно от нее зависит внешний вид носа, его симметричность и контуры ноздрей. Поэтому часто при пластических операциях на носу исправляют именно колумеллу. Также она выполняет важную анатомическую функцию и поддерживает кончик носа в приподнятом состоянии для свободного попадания воздуха.

11. Кенотаф

Кенотаф, или ценотаф, — это памятник, считающийся надгробием, однако под ним не покоятся останки. То есть это символическое надгробие, которое служит для увековечивания памяти. Классический пример кенотафа — вечный огонь.

12. Жирандоль

У этого слова несколько значений. Так, жирандолью называется фигурный подсвечник для нескольких свечей, а также фонтан, бьющий несколькими струями.

13. Кракелюр

Этим французским словом обозначается трещина в слое краски или лака. Например, такие трещины можно увидеть на картинах или каких-либо предметах старины. Иногда в современном декоративно-прикладном искусстве применяется техника намеренного состаривания вещи.

14. Тренчик

Нет, это не маленький тренч, а небольшая деталь ремня, которая должна фиксировать его свободный край, но которая постоянно то слетает, то теряется.

15. Амперсанд

Наверное, каждый из нас встречал этот символ, заменяющий союз «и», но не все знают, что он называется именно так.

16. Вувузела

Возможно, вы видели, как футбольные фанаты дуют в особую длинную дудочку в знак поддержки своей команды. Только это не дудочка, а вувузела (от зулусского vuvuzela — «делать шум»).

17. Престидижитация

Этим мудреным словом называются обычные цирковые фокусы, как правило, с небольшими предметами, где основной упор делается на ловкость рук.

18. Пантограф

Ни один трамвай не обойдется без пантографа — специального токоприемника с подъемным механизмом, который обеспечивает надежное соединение вагона с контактным проводом. Свое название пантограф получил в честь похожего по форме устройства для копирования чертежей.

Бонус: история о том, зачем вообще нам могут пригодиться все эти умные слова

Однажды мы сидели в большой компании. Одна из девушек вдруг громко спрашивает: «А вы знаете, как у дельфина называется вот этот его клюв?» Люди собрались довольно образованные, но тут все молчат. Пауза. Недоумение. Кто-то говорит: «Да просто нос дельфина, как еще-то?» Внезапно я произношу в тишине: «Рострум». Все смотрят на меня изумленно: «Ого!» Та самая девушка чуть ли не бросается целовать. Это был триумф, внезапный и грандиозный. Тогда я и понял, на кой черт надо знать эти бессмысленные слова. Ради таких моментов. Хотя бы раз в жизни. © Алексей Беляков / Facebook