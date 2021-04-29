15 правил этикета, которые помогут не сесть в лужу даже в дорогом заведении

Каждому из нас хоть раз приходилось посещать дорогие рестораны, и что-то из правил столового этикета мы точно знаем. Однако, чтобы чувствовать себя комфортно в таких заведениях и считаться поистине воспитанным человеком, этого мало.

AdMe.ru нашел небанальные правила, которые позволят ощутить себя на высшем уровнем за столом с человеком любого статуса. А вот незнание таких простых пунктов может сыграть с вами злую шутку, например, на важном обеде.

Любой салат ешьте только вилкой

Даже если лежит нож, пользоваться им не принято.

Вечером не стоит заказывать капучино, потому что это утренний напиток. Закажите лучше эспрессо или американо

Это правило пришло к нам из Италии. Считается, что кофейный напиток с молоком более калорийный и слишком тяжелый, чтобы пить его после 11 часов утра.

Крутить тарелку во время еды — одно из самых грубых нарушений этикета

Если вам неудобно есть, лучше незаметным движением развернуть саму еду на тарелке с помощью столовых приборов.

Ножом и вилкой можно есть только 3 блюда

Это мясо, крупные овощи и твердые сыры. При этом блюда из рубленого мяса — котлеты, бифштекс, фрикадельки — следует есть только вилкой.

Из-за стола можно и нужно выходить красиво

Чтобы изящно выйти из-за стола, нужно лишь слегка отодвинуть стул телом, при этом опершись запястьями на стол. А вот толкать руками стул эксперты по этикету не рекомендуют.

Блюда, которые не стоит заказывать, если не хотите оказаться в неловком положении

Салат из любой зелени: она может застрять в зубах.

Сэндвичи и бургеры: их сложно съесть аккуратно и красиво.

Блюда, которые вы раньше не пробовали, если находитесь на важном мероприятии: это не лучшее время для экспериментов.

Продукты, имеющие резкий и специфический аромат.

Суши в соевый соус правильно макать рыбой вниз

Обмакивается только рыба, так как она достаточно пресная. Рис для суши готовится уже со специальным уксусом и не требует добавок. Тем более если макать ролл в соевый соус рисом вниз, он начнет разваливаться.

Десерт макарон правильно брать руками и кусать. Столовые приборы для него не используются

Макарон — это миндальное печенье. А сладости такой категории никогда не едят с помощью ножа и вилки.

Вилкой можно только отделять мясо устрицы, но не накалывать его

Устричную вилку берем правой рукой. Используем ее, чтобы только отделить мясо от раковины. «Выпиваем» содержимое и после завершения переворачиваем раковину.

Используйте ложку для меда вместо чайной

Мини-инструкция о том, как правильно воспользоваться такой ложкой. Сначала опустите ее в мед и медленно ею повращайте. В это время мед попадает в прорези на приборе. Продолжая крутить ложку, спокойно поднесите ее к своей тарелке или чашке. Затем ее нужно оставить в неподвижном положении, чтобы мед стек на блюдо или в напиток.

Если нужно попробовать горячий напиток, лучше воспользоваться чайной ложкой

Пить сразу из чашки не стоит, потому что можно сильно обжечься, а заодно от неожиданности пролить горячий напиток на себя. Это выглядит некрасиво. К тому же испачканная одежда может изрядно испортить впечатление от похода в ресторан.

Не делайте замечания собеседнику, если он не может исправить ситуацию прямо сейчас

Вашему визави можно сказать о расстегнутой у него пуговице, испачканном лице, застрявшей петрушке в зубах, не привлекая внимание других. Также можно глазами установить контакт и еле заметным жестом показать на себе, на что ему следует обратить внимание.

А вот сообщать о стрелке на колготках или о несвежей прическе не надо: подобные недочеты лучше просто не замечать.

Не кладите много одинаковых канапе на свою тарелку

Считается дурным тоном, если на тарелке лежит 2 одинаковые закуски.

Канапе едят руками.

Блюдо берется только левой рукой.

Лучше избегать закусок, имеющих резкий и специфический аромат.

Это не полноценный прием пищи, поэтому на тарелке не должно быть более 4 канапе.

Подходите к шведскому столу правильно

Не следует идти к шведскому столу с тарелкой, из которой вы уже ели. Также эксперты по этикету не советуют вести светские беседы рядом с блюдами, для разговора лучше отойти от стола шагов на 5.

Передавать чаевые из рук в руки — дурной тон

Лучше оставить их на столе и поблагодарить официанта.