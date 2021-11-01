15 неписаных правил приличия, которые культурные люди и так соблюдают, а остальным не мешало бы напомнить

Есть правила поведения, закрепленные разными памятками, законами и сводами. Вроде того, что в лифте нельзя ездить при пожаре, а в метро — в грязной одежде, которая может испачкать других пассажиров. Но нигде не написано, что нельзя громко разговаривать в автобусе, ругать детей на улице или ходить по нужде в ближайшие кусты.

Мы в AdMe.ru насчитали 15 неписаных правил приличия, соблюдение которых, как нам кажется, сделает жизнь в социуме более комфортной для всех.

Не качать права на чужой территории

Рождение ребенка, без сомнения, важное событие. Однако почему-то некоторые люди забывают, что это событие их семьи, а не всего человечества. Так что все пространства не должны тут же стать адаптированными для детей. И если площадка собачья, то такой она и останется, даже если малыш захотел на ней поиграть.

Не мешать окружающим громкой музыкой или разговорами

Громко включенная музыка, как и разговоры на личные (и даже не совсем личные) темы по громкой связи, вряд ли доставит окружающим истинное удовольствие. Так что наушники, гарнитура для телефонов и адекватная громкость голоса при разговорах на улице и в общественных местах — то, что нужно всем нам.

Не осуждать, не зная причин

Раздавая людям ярлыки и обвинения, мы часто не задумываемся, кто в этот момент находится рядом. Даже если лично вам кажется, что кредит берут только последние неудачники, рядом может оказаться человек в очень непростой ситуации, в которой это единственный вариант. Ему и так непросто, а тут еще и субъективное осуждение.

Держать свой зонтик при себе

Частенько мы сталкиваемся с тем, что даже в толпе прохожих обладатель зонта-трости идет, размахивая им из стороны в сторону. Еще и несет, не опустив вниз, а перехватив посередине. Хорошо бы помнить, что такое обращение с зонтом может не только помешать, но и навредить людям вокруг.

Не давать непрошеных советов

Во-первых, просто нетактично раздавать непрошеные советы, тем более на деликатные и сугубо личные темы вроде построения отношений или рождения ребенка. Во-вторых, каждый человек сам вправе решать, как строить свою жизнь, и, если ему нужен совет, он может попросить его сам.

Не заниматься воспитанием ребенка на публике

Психологи предупреждают, что постоянное наказание ребенка в публичных местах может привести к тому, что потом ему будет неловко находиться рядом с незнакомыми людьми, он может чувствовать себя виноватым и даже униженным. Да и, давайте признаемся, нам самим не очень комфортно психологически, когда кто-то на всю улицу отчитывает ребенка.

Не занимать сразу несколько сидений в общественном транспорте, забив на других пассажиров

Манера некоторых мужчин сидеть, избыточно раздвинув ноги, будто от этого зависит их социальный статус или что-то еще, называется менспредингом. На деле же любители развалиться на несколько сидений и покомфортнее устроить собственные нижние конечности выглядят просто невоспитанными людьми.

Не срываться на сотрудниках сферы обслуживания

Работа в сфере обслуживания не делает человека эдаким козлом отпущения. Грубить официантам, кричать на операторов кол-центров и хамить продавцам-консультантам — попросту некрасиво, да и бессмысленно, если возникла проблема. Ведь любую ситуацию можно обсудить, не повышая голос и не переходя на личности.

Обращаться к человеку именно так, как он представился

Когда мы спрашиваем у человека, как к нему обращаться, он называет свое имя именно в той форме, в которой предпочитает его использовать. Но если мы упорно подбираем другие варианты, то зачем вообще было спрашивать?

Думать не только о себе, но и об окружающих

Каким бы прекрасным ни был аромат духов, он может понравиться не всем. В замкнутом пространстве обильный запах парфюма может стать проблемой даже для тех, кому аромат нравится. Это уж не говоря о том, что у кого-то может быть аллергия. А умеренность в использовании парфюма еще точно никому не навредила.

Не водить детей «пописать в кустики»

Давайте будем честными: если ребенок еще маленький, процесс похода в туалет не становится менее интимным. И мысль о том, что мужчина, справляющий нужду под деревом, — это возмутительно, а ребенок в той же ситуации — это норма, выглядит нерациональной.

Не хозяйничать в чужом телефоне

Когда кто-то демонстрирует фото на телефоне, не надо скроллить галерею во все стороны. Если человек хочет показать несколько снимков, он сам об этом скажет и предложит листать фотографии.

Не бросаться словами, которых другие не поймут

Если мы хотим, чтобы нас поняли — а цель общения ведь в этом и заключается, — нужно говорить на понятном собеседнике языке. Например, бабушка вряд ли поймет, что такое кринжовая ситуация, так почему бы не сказать просто «пугающий случай»? Кстати, если бы молодой специалист на иллюстрации выше сразу сказал, что нужно сделать случайную выборку пользователей и написать им в личные сообщения, чтобы убедиться, что все в порядке, лица у его коллег точно были бы проще.

Не занимать собой эфир без спроса

Обычный, казалось бы, вопрос о том, удобно ли прямо сейчас человеку разговаривать, часто остается за бортом. А когда не просто не спрашивают, но рассказывать начинают тут же, не делая ни секундочки паузы, чтобы вы хоть слово могли вставить, совсем неприятное комбо получается.

Уважать личные границы

Мы искренне верим, что приличные люди не обсуждают изменения во внешности или личную жизнь человека, по крайней мере при нем. Согласитесь, не очень приятно прийти в гости и вместо того, чтобы вести светскую беседу, получать «оценки» от присутствующих.