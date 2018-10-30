15 правил интернет-этикета, которые нужно запомнить раз и навсегда
Интернет-этикет, или сетевой этикет, — понятие довольно новое, но крайне необходимое. Дело в том, что, кажется, многие люди и не подозревают: правила вежливого общения действуют не только в устном разговоре, но и в соцсетях.
AdMe.ru решил перечислить основные правила сетевого этикета. Разумеется, они не являются жестко установленными, но именно по ним большинство выявляет виртуальных невежд.
- Если вам прислали картинку, видео или текст, который вы уже видели, может быть, даже давно и неоднократно, не стоит высокомерно заявлять, что это баян. Изобразите удивление: вам это ничего не стоит, а собеседнику приятно.
- Не устанавливайте громкие звуки на сообщения в публичных местах. На дворе уже не 2005-й, когда это означало, что вы важная персона.
- Перед тем как перепостить материал о маленьком британском котенке, которого отдадут бесплатно новым хозяевам или усыпят, потратьте минуту на то, чтобы проверить эту информацию. В 90% случаев она будет устаревшей либо изначально фейковой.
- Звонить по скайпу или фейстайму можно, лишь предварительно об этом предупредив. Мало ли чем мог заниматься ваш потенциальный собеседник, когда вы неожиданно решили вызвать его на видеообщение.
- На сообщения, требующие обратной связи, желательно ответить в течение суток. Больший срок уже будет считаться грубостью.
- Сообщения с заменой букв на похожие $имволы, написанные na translite, НА CAPS LOCK иЛи ВоТ ТаК, лучше также оставить в 2005-м.
- Если вы стали участником неожиданно возникшего бурного обсуждения, забыли о первоначальной теме, случайно перешли на личности и никак не можете остановиться, знайте: вы стали участником флейма (от англ. flame — «пламя»). Обычно флеймы возникают спонтанно, развиваются очень быстро и заканчиваются ничем: все участники остаются при своем мнении, разве что порождают небольшие сомнения по поводу своей адекватности у простых наблюдателей баталии.
Самое разумное решение для человека, волею судьбы втянутого в такую перепалку, — это один раз максимально конструктивно выразить свою позицию и больше в дискуссию не вступать.
- У всех в мессенджерах есть чаты, которые посвящены определенной теме. Например, рабочий чат, чат жителей подъезда, обсуждение по выбору подарка другу и так далее. С подобными обсуждениями бок о бок идет такая проблема, как оффтоп (от англ. off topic — «вне темы»). Оффтопить — значит присылать сообщения в некий тематический чат с совершенно отвлеченными вещами. Учитывая, сколько подобных диалогов в мессенджерах каждого современного человека, это дико раздражает и уже официально запрещено в некоторых группах.
- Очень важное правило общения в соцсетях с друзьями и знакомыми: увидел пост — поддержи или пройди мимо. Ведь человек выкладывает мысли и фотографии ради удовольствия и общения, а не ради критики и негатива.
- То же касается и публичных личностей или изданий. Если вам кто-то или что-то не нравится или разонравилось, просто отпишитесь и перестаньте это читать. Сообщать автору о том, что вы больше в нем не заинтересованы или какой он неинтересный, глупо. Автор не ставил задачи понравиться именно вам. Наверное, у него есть свой план на собственные публикации.
Вообще негативные комментарии — это интересный момент. Многие обитатели форумов и соцсетей теряют свой человеческий облик не только в телесном, но и в нравственном плане: не задумываясь хамят, оскорбляют и изображают из себя профессионалов высшего толка что в критике инди-кинематографа, что в термодинамических процессах многоступенчатого компрессора. К сожалению, происходит это оттого, что для большинства из них интернет — это единственное место, где они могут хоть каким-либо образом высказаться.
- Не выкладывайте слишком много сведений о себе. Во-первых, это выглядит навязчиво, во-вторых, всегда помните, что Facebook и так уже многое о вас знает.
- Не стоит публиковать на стене призывы к свержению существующего строя.
- Также не публикуйте ничего на чужой стене. Даже открытки на день рождения. На все есть личные сообщения. Все же сегодня стена воспринимается как своеобразное виртуальное лицо человека, постороннему не стоит формировать его контент.
- И последнее: если вы столкнулись с некоей проблемой в общении в киберпространстве, просто подумайте, как бы вы поступили в реальной жизни. Правила одни и те же: вы быстро найдете решение.
Что бы вы еще включили в этот перечень? Давайте дополним список.