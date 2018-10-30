15 правил интернет-этикета, которые нужно запомнить раз и навсегда

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Интернет-этикет, или сетевой этикет, — понятие довольно новое, но крайне необходимое. Дело в том, что, кажется, многие люди и не подозревают: правила вежливого общения действуют не только в устном разговоре, но и в соцсетях.