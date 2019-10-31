15+ правил этикета, которых не существовало 5 лет назад, а сегодня их нужно знать каждому

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Сотрудники Института имени Эмили Пост, специалисты по хорошим манерам, каждые 5–7 лет редактируют знаменитый труд своей основательницы — «Энциклопедию этикета». Некоторые правила они вычеркивают как устаревшие, другие же — дописывают, а по сути — придумывают.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие новые нормы появились в последнее время, а что стало считаться неприличным, и мы провели несколько увлекательных часов, изучая данный вопрос. Некоторые правила показались нам очевидными, другие — надуманными, зато третьи помогли найти ответы на давно волнующие нас вопросы. Бонусом же мы собрали несколько совсем небольших, но важных нововведений, которые касаются обмена текстовыми сообщениями.

Можно ли в ресторане или кафе фотографировать еду?

В мире, где многие уже давно руководствуются принципом «не запостил — не поел», внести в свод правил запрет на фотографирование еды было бы равносильно самоубийству. Тем не менее считаться с окружающими все же необходимо, поэтому рекомендуется снимать, не привлекая к себе излишнего внимания, без суеты и шума, не пользуясь вспышкой. Одно блюдо — одно фото. Фотосессию еде устраивают профессионалы, и им для этого обеспечивают специальные условия.

Можно ли выкладывать в свои профили фотографии с вечеринок?

Если вечеринка частная, то решать, демонстрировать ли, как на ней веселится народ, — право хозяина. Подразумевается, что если просьбы не делать фото не было, то хозяин не против. Когда на фото попадают другие люди, не стоит отмечать их без уведомления. И конечно же, делиться компрометирующими кого-то снимками — работа папарацци, а мы приглашены как друзья.

А для селфи никаких правил случайно не придумали?

Обойти своим вниманием всеобщее увлечение селфи законодатели современного этикета, конечно же, не смогли. В первую очередь они просят отказаться от «себяшек» тогда, когда вы создаете некомфортную или, более того, небезопасную ситуацию. Если вам кажется, что уточнение о безопасности слишком очевидное, то учтите, что, к примеру, в 2015 году при съемке селфи пострадало гораздо больше людей, чем от нападения акул. Неприличным считается щелкать себя в ситуациях, когда все внимание окружающих должно быть сосредоточено на каком-то важном событии или объекте, то есть не следует делать селфи на фоне произведений искусства, в церкви, во время бракосочетаний, не говоря уж о похоронах.

Можно ли просить кого-то удалить мое фото с его страницы?

Вежливо попросить кого-то о чем-то в большинстве случаев не возбраняется, вот только не стоит думать, что нам обязаны идти навстречу. На неудачном, с нашей точки зрения, снимке хозяин странички, вполне возможно, видит что-то, что ему очень нравится, и он хочет показать это друзьям. Оставаясь вежливым, он должен по вашей просьбе снять метку, если тегнул вас, но не более того.

Вставлять в сообщение смайлики и гифки вежливо или нет?

Естественно, нам и в голову не придет сомневаться в том, что во время формального общения весь этот визуальный фейерверк неуместен. Однако в другое время иногда возникает соблазн «вместо тысячи слов» послать одну или несколько картинок. Мы можем ни в чем себе не отказывать, если ведем беседу на легкие светские темы, однако во время важных разговоров лучше показать свое серьезное отношение, избегая смайликов.

Нужно ли в соцсетях добавляться в друзья к персональному тренеру, стилисту, преподавателю моего ребенка?

Нет, если человек не ведет профессиональную страницу. Нам совершенно не нужно знать, чем увлекается и как живет специалист, если он предпочитает не афишировать эти вещи. У людей по-прежнему есть право на частную жизнь. Верно и обратное: мы не обязаны вступать в группу или добавляться в друзья, если нам это неинтересно.

Если мне дали чей-то контакт в мессенджере, нужно ли позвонить и представиться, перед тем как начать общаться?

Ни в коем случае! Вообще появление мессенджеров серьезно изменило правила телефонного этикета. Похоже, звонить скоро станет вовсе неприличным. Большинство людей младше 30–40 лет предпочитают текстовые сообщения, и это становится нормой. Почему мы выбираем текст? Он не так навязчив, как звонок, нам не нужно отвечать немедленно, уйти от неприятного разговора гораздо легче, все важное остается в памяти девайса.

И что, теперь никому не звонить?

Не будем утрировать: никакой этикет не может запретить нам болтать по телефону. Просто теперь считается вежливым перед звонком написать и спросить, удобно ли будет человеку принять наш вызов. К тому же есть пожилые люди, которым просто тяжело набирать сообщения, и им, конечно, нужно стараться именно звонить. Бывают и случаи, когда важно именно говорить. Чаще всего они касаются моментов, когда кому-то близкому нужны наши поддержка и участие или тема слишком деликатна, чтобы обсуждать ее без учета живой реакции собеседника.

Как реагировать на плохие новости, опубликованные в соцсетях?

Это кажется очевидным, но все равно люди так делают — наверное, от растерянности. О чем речь? О лайках под печальными сообщениями в соцсетях. Если вы не в состоянии просто написать кому-то слова сочувствия, лучше пройти мимо, чем поставить сердечко под новостью о чьей-то смерти.

Можно ли подсесть за столик к незнакомцу, если других свободных мест нет?

Понятно, что речь идет о так называемых ресторанах быстрого обслуживания, а не о «настоящих» кафе и ресторанах, где зачастую места надо вообще бронировать заранее. Будем честны, мы не раз попадали в ситуацию, когда стоишь ты с тяжелым подносом, голодный и усталый, а свободных мест нет. Так вот, в этих случаях не только прилично подсесть к кому-то, но и вежливо, оказавшись этим самым кем-то, дать понять, что ты не против соседства. Также мы с облегчением узнали, что на этот случай не распространяется правило, диктующее убрать смартфон подальше и отключить звук на время всей трапезы. Просматривать почту, читать и переписываться в мессенджерах — можно.

Теперь вообще нельзя пропускать вперед женщин и подавать им пальто, к примеру?

Вообще-то женщины боролись не совсем за то, чтобы самостоятельно открывать себе двери и отодвигать стулья. Мы не будем вдаваться в суть феминизма, а просто расскажем, что специалисты пришли к мнению, что в различных рабочих ситуациях невежливо каким-либо образом подчеркивать пол собеседника, ведь, к примеру, на совещании мы все профессионалы, а не мальчики и девочки. А вот в социальных ситуациях можно по-прежнему помогать, уступать, подавать, если все участники коммуникации не против.

Должны ли мы снимать наушники в кафе? В транспорте? На работе?

Нам то говорят, что наушники созданы для того, чтобы не навязывать окружающим нашу музыку, то утверждают, что носить их в людных местах невежливо. Может быть, специалисты как-нибудь определятся? Определились. Не вынимать наушники из ушей можно во всех ситуациях, когда мы не обязаны участвовать в беседе: в транспорте, в библиотеке, когда в одиночестве сидим за столиком в кафе или сосредоточены на работе. Это вежливый способ дать понять, что человека не стоит беспокоить.

Прилично ли искать в соцсетях информацию о человеке, с которым я собираюсь пойти на свидание?

Многие издания рекомендуют ради безопасности перед первым свиданием обязательно нагуглить как можно больше информации о человеке. Но здесь чрезвычайно важно вовремя остановиться, чтобы осторожность не начала попахивать сталкингом. То есть нормально посмотреть на чьи-то странички, но рыскать по друзьям в поисках «бывших» — уже нет. Впрочем, запретить нам такие поиски никто не может, но, согласно все тем же нормам этикета, показывать свою глубокую осведомленность в делах, о которых нам не рассказывали, — невежливо.

Бонус

Мы собрали несколько правил, которые не заслуживают отдельных пунктов, но показались нам резонными. Почему-то оказалось, что они все касаются текстовых сообщений: Вставлять в сообщения километровые ссылки невежливо — лучше линковать отдельные слова или фразы.

Лучше постараться написать одно большое сообщение, чем отправлять подряд десяток коротеньких.

В переписках с пожилыми людьми следует избегать модных сокращений и сленговых словечек: вовсе не нужно показывать им, насколько вы «свэг».

В большинстве мессенджеров есть функция отложенных сообщений. Хорошо бы не забыть о ней в следующий раз, когда возникнет желание отправить письмо по работе глубокой ночью.

В ситуации, когда необходимо сообщить кому-то адрес, теперь хорошим тоном считается не просто написать его, а прикрепить GPS-метку.