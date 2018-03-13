15 постов настоящих хипстеров, в которых видна вся суть современного поколения
Если вы иногда следите за модой, порой считаете себя интеллектуалом, слегка цените юмор и пока относитесь к людям, которые еще не достигли пенсионного возраста, то вы действительно тот, кто сможет понять все эти жизненные проблемы.
AdMe.ru собрал интернет-посты современной, считающей себя интеллектуальной, молодежи. Если вам знакомы подобные проблемы, у нас для вас шокирующее (лучше присядьте!) заявление: вы хипстер.
А вы можете в таком же стиле написать свои жизненные посты?