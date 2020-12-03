15 портретов, которые нейросеть преобразила покруче крестной феи из «Золушки»
Искусственный интеллект уже прочно вошел в нашу жизнь. И надо признать, что не только в ее техническую составляющую, но и в творческую. Например, недавно Студия Артемия Лебедева рассказала, как целый год они выдавали искусственный дизайнерский интеллект за реального удаленного сотрудника, который в итоге сделал более 20 проектов. И это не единственный пример успешной работы нейросетей.
Художник из Сан-Франциско, Натан Шипли, использует нейросети для восстановления лиц известных людей. Например, он воссоздал Мону Лизу, Фриду Кало, Рембрандта. Представил, как в жизни выглядели бы популярные мультяшные герои и даже известные личности с денежных купюр.
Мы в AdMe.ru любим все новое, поэтому с головой погрузились в работы Натана и с удовольствием их рассматривали.
1. Мона Лиза
2. Рембрандт Харменс ван Рейн
3. Фрида Кало
4. Диего Ривера, муж Фриды Кало
5. Мистер Исключительный из «Суперсемейки»
6. Эластика из «Суперсемейки»
7. Бенджамин Франклин
8. Шастик из «Суперсемейки»
9. Джордж Вашингтон
10. Рассел из «Вверх»
11. Мигель из «Тайны Коко»
12. Улисс Грант
13. Майлз Моралес, супергерой комиксов о Человеке-пауке
14. Эндрю Джексон
15. Лил Микела, виртуальная модель, придуманная в 2016 году
Какая работа художника с помощью нейросети вас впечатлила больше всего?