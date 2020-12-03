15 портретов, которые нейросеть преобразила покруче крестной феи из «Золушки»

Искусственный интеллект уже прочно вошел в нашу жизнь. И надо признать, что не только в ее техническую составляющую, но и в творческую. Например, недавно Студия Артемия Лебедева рассказала, как целый год они выдавали искусственный дизайнерский интеллект за реального удаленного сотрудника, который в итоге сделал более 20 проектов. И это не единственный пример успешной работы нейросетей.

Художник из Сан-Франциско, Натан Шипли, использует нейросети для восстановления лиц известных людей. Например, он воссоздал Мону Лизу, Фриду Кало, Рембрандта. Представил, как в жизни выглядели бы популярные мультяшные герои и даже известные личности с денежных купюр.