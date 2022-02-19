15+ поразительных фактов о жизни во дворцах и замках, которые киношники не спешат переносить на экран

Просматривая фильмы и сериалы, мы наслаждаемся изображениями дворцов: там есть и шикарные залы, и секретные проходы, и потайные комнаты, и горячие камины. Но на самом деле жизнь во дворцах и замках вовсе не была такой романтичной, как мы привыкли думать.

AdMe.ru решил разобраться, насколько правдивы факты, в которые многие из нас верили. А в бонусе расскажем, какие еще неверные представления о тех временах сложились у нас благодаря кинематографу.

В первую очередь необходимо разделить такие понятия, как «замок» и «дворец». Разница между ними заключается вовсе не в наличии башенок. Замки , кроме всего прочего, возводились для защиты, что подразумевает наличие толстых стен, тяжелых ворот, башен для наблюдения, оборонительных рвов. Дворцы же представляют собой сооружение для мирной жизни. В них есть помещения для балов, обеденные и тронные залы, роскошно украшенные комнаты.

, кроме всего прочего, возводились для защиты, что подразумевает наличие толстых стен, тяжелых ворот, башен для наблюдения, оборонительных рвов. же представляют собой сооружение для мирной жизни. В них есть помещения для балов, обеденные и тронные залы, роскошно украшенные комнаты. Поэтому представить, что замок может быть уютным, сложно. Замки являлись огромными, холодными строениями, где постоянно гуляли сквозняки, а еще все время было темно. Свет поступал из маленьких окон, зачастую вовсе без стекол: в те времена их могли позволить себе не все.

Обогревались дворцы и замки каминами. Чтобы сохранить тепло, стены драпировали тканями и завешивали гобеленами. А чтобы защитить спящих от сквозняков, над кроватями устанавливались балдахины .

. На гобеленах изначально изображались исторические и религиозные сюжеты. Одно из преимуществ таких украшений для стен заключалось в том, что их было легко транспортировать. При желании такой ковер можно было перевесить в другую комнату. Хозяева замков и дворцов частенько брали их в путешествия.

Жизнь во дворце или замке протекала очень суетливо. Замки не были постоянным местом жительства знати. Богачи могли себе позволить менять дом и переезжать со всеми слугами и посудой. Причем в путешествие отправлялись не только члены семьи. Количество переезжающих варьировалось от 30 до 150 человек. Разумеется, хозяева должны были взять с собой не только детей, но и конюхов, нянек, прочую прислугу.

Поскольку вся работа по дому выполнялась вручную , в замках и дворцах проживало большое количество слуг, особенно если хозяин находился дома. Графиня Джоан де Валенс, например, содержала в своем небольшом замке Гудрич около 100 слуг.

, в замках и дворцах проживало большое количество слуг, особенно если хозяин находился дома. Графиня Джоан де Валенс, например, содержала в своем небольшом замке Гудрич около 100 слуг. Кроме высокопоставленных особ и прислуги в замках жило множество других людей. Частенько во дворцах был свой священник.

Из-за такого количества голодных ртов поварам приходилось тяжело работать. В том же замке Гудрич повар графини кормил 200 человек 2 раза в день. Причем меню включало сложные блюда, которые сейчас мы практически не едим. На кухне готовили лебедей, павлинов, жаворонков и цапель.

Король Генрих VIII вел борьбу с грязью и зловонием. Ему даже пришлось издать указ, запрещающий поварам работать обнаженными или в грязной одежде, а также спать на полу у очага.

Этот правитель считается одним из самых чистоплотных. Несмотря на это, когда он со свитой выезжал в другую резиденцию, начиналась «большая зачистка»: замок проветривали, отходы, скопившиеся в резервуарах, вычерпывали.

замок проветривали, отходы, скопившиеся в резервуарах, вычерпывали. Чтобы слуги не мочились в саду, король Генрих VIII нарисовал на «проблемных» местах красные крестики . Но вместо того, чтобы пользоваться туалетом, слуги начали, наоборот, ходить «по делам» в места, отмеченные королем.

. Но вместо того, чтобы пользоваться туалетом, слуги начали, наоборот, ходить «по делам» в места, отмеченные королем. В целом грязь была присуща не только английским дворам. Когда будущая Екатерина Великая прибыла в Россию, она была потрясена тем, что обнаружила: «Нередко можно увидеть, как из огромного двора, полного грязи и нечистот, выезжает дама в шикарной одежде и куче драгоценностей. Ее великолепную карету тянут 6 старых кобыл, а лакеи плохо причесаны».

В замках и дворцах водились крысы. Например, Букингемский дворец пытались от них избавить еще со времен правления королевы Виктории. Тогда даже существовала специальная профессия — крысолов. В борьбе с вредителями использовались ловушки, яды, а также кошки. Конечно, крысоловы не применяли для ловли грызунов дудочки — это еще один распространенный миф.

Запах во дворцах стоял так себе. Множество нестираных вещей хранилось в комнатах, да и сами обитатели жилищ водные процедуры не жаловали. Частенько жители дворцов не утруждали себя поиском ночных горшков, а испражнялись там, где стояли. Даже в Лувре экскременты были повсюду: на парадных лестницах и за дверями.

Если жители замка все-таки решались справить нужду, не загрязняя помещение, они либо делали это в ночные горшки, которые затем выносили слуги, либо пользовались «гардеробом» — небольшой комнатой, которая располагалась с внешней стороны замка. Также в ходу был переносной туалет — стул с отверстием посередине.

Несомненно, дворцы имели тайные ходы и комнаты. Они нужны были, если, к примеру, требовалось срочно сбежать.

Вопреки расхожему мнению, не все дворцы и замки имели собственные подземелья — это, скорее, было исключением из правил. Темницы располагались в башнях, а не под землей.

В версальских спальнях стояли очень короткие кровати, словно для детей. На самом деле в замке не жили коротышки. Просто в те времена люди спали преимущественно полусидя. Как правило, они опирались на спинку кровати или подушки. Есть мнение, что такой способ выбирали для того, чтобы было легче дышать, а также для того, чтобы улучшить процесс пищеварения.

Бонус: еще один любопытный факт о жизни во дворце

В Средние века к кошкам относились с большим предубеждением: у людей они ассоциировались с ведьмами и еретиками. Ученые пришли к выводу, что причиной такой неприязни стал независимый характер кошек. Средневековые люди считали, что животные созданы для того, чтобы служить человеку. А кошку, даже домашнюю, нельзя дрессировать, как собаку. Но не все так печально: некоторые все-таки кошек не боялись. В качестве домашних питомцев их держали, к примеру, монахини.