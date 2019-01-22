15+ пользователей, для которых новые технологии — еще один повод пошутить

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Новые технологии развиваются настолько быстро, что мы, простые пользователи, не всегда успеваем за ними следить. В итоге попадаем в курьезные ситуации, которые невозможно было даже вообразить всего пару лет назад. Люди нападают на роботов, роботы нападают друг на друга и сбегают от людей — это не сюжет нового фантастического фильма. Теперь это наша повседневность. Впрочем, простые на первый взгляд изобретения не уступают роботам в способности создавать комичные ситуации.

Мы в AdMe.ru стали свидетелями 18 таких курьезов. Спойлер: восстание машин началось.

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А вы не боитесь восстания машин?

Фото на превью FishMarshall / imgur

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