15+ подробностей из жизни амишей, которые для нас покажутся испытанием

Румспринга — период в жизни амишей, начинающийся с подросткового возраста и завершающийся принятием важного решения: остаться в общине или покинуть ее. В этот период молодой человек может вести любой образ жизни, уехать в любое место и делать все, что захочет. Об этом периоде жизни амишей в 2002 году был снят документальный фильм «Дьявольские игрища» ( Devil’s Playground ). Также на экраны вышло несколько реалити-шоу, где ребята из общин амишей оказывались в мегаполисах.

Если молодой амиш в период румспринги вел образ жизни, который не соответствует канонам амишей, это не означает, что он не сможет вернуться в общину. Если человек принял решение вернуться и крестился, а после этого ушел из общины, то остальные амиши будут его избегать. Если после периода румспринги амиш остался в мире технологий и электричества, то избегать его могут в том числе и самые близкие люди. Будут ли избегать человека родители и как долго он может определяться с выбором, вернуться ему или нет, зависит от общины.