15+ подробностей из жизни амишей, которые для нас покажутся испытанием
Амиши — члены закрытых общин, которые в XXI веке живут без электричества и соцсетей и катаются на повозках с лошадьми, но при этом ездят в супермаркеты, участвуют в общественно-политической жизни страны и продают туры по своим общинам через интернет. Мы познакомились поближе с амишами и с тем, как уживаются традиционный жизненный уклад XIX века и современные технологии.
AdMe.ru хотел лишь заглянуть в щелку закрытой жизни амишей, а дверь их общины оказалась открытой.
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Закрытое общество амишей известно в том числе благодаря фотографиям, где люди в старомодной одежде разъезжают на конных повозках по американским дорогам среди автомобилей. Об амишах известно, что они не пользуются технологиями и современными удобствами. Что живут по строгим правилам, изолированы от остального общества, предпочитают ручной труд машинному и в их семьях в среднем по 6 детей. Амишей в мире больше 300 тыс. человек. Большинство общин располагаются на территории Канады и США. При этом правила и традиции в общинах различаются.
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В общинах амишей нет автомобилей. Но они могут быть пассажирами — к примеру, такси, автобусов, поездов или машин соседей, которые хотят их подвезти. Это не нарушает традиции и позволяет жителям закрытых общин без труда добираться до отдаленных районов. Также амиши могут нанимать сторонних людей не из общины, чтобы они перевозили членов общины или грузы. Однако амиши не пользуются самолетами, так как считают их слишком современным транспортным средством.
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У амишей под запретом велосипеды. Однако такой вид транспорта, представляющий собой нечто среднее между самокатом и велосипедом, очень популярен среди членов общин. Пожалуй, по популярности он на 2-м месте после конных повозок. Особенно часто можно увидеть молодых людей, едущих на таких скутерах в школу. Данные средства передвижения называют скутерами амишей (Amish scooter), и производит их специализированная фирма, где работают амиши и продают свою продукцию онлайн.
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Табу амишей на электричество стало одним из публичных символов их отделения от мира. Это ограничивает использование радио, телевидения и бытовых приборов. Но традиции и реалии смешались: электроэнергия запрещена, но автономные батареи разрешены.
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Также в некоторых общинах используют пневматические или гидравлические моторы для стиральных и швейных машин. А на газе работают холодильники, плиты, водонагреватели и фонари для освещения домов и тележек.
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Строгих предписаний, что должно входить в рацион амишей, нет. Поэтому они не прочь отведать, к примеру, гамбургер в Burger King. Хотя это зачастую удивляет остальных посетителей кафе, равно как и багги с лошадьми на парковках подобных заведений.
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На свадьбе амиши ставят в вазы сельдерей. Это растение является символическим для общин. При этом на свадьбах сельдерей также добавляют в блюда и украшают им дом. Растения выращивают, разумеется, сами.
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Румспринга — период в жизни амишей, начинающийся с подросткового возраста и завершающийся принятием важного решения: остаться в общине или покинуть ее. В этот период молодой человек может вести любой образ жизни, уехать в любое место и делать все, что захочет. Об этом периоде жизни амишей в 2002 году был снят документальный фильм «Дьявольские игрища» (Devil’s Playground). Также на экраны вышло несколько реалити-шоу, где ребята из общин амишей оказывались в мегаполисах.
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Если молодой амиш в период румспринги вел образ жизни, который не соответствует канонам амишей, это не означает, что он не сможет вернуться в общину. Если человек принял решение вернуться и крестился, а после этого ушел из общины, то остальные амиши будут его избегать. Если после периода румспринги амиш остался в мире технологий и электричества, то избегать его могут в том числе и самые близкие люди. Будут ли избегать человека родители и как долго он может определяться с выбором, вернуться ему или нет, зависит от общины.
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Около 90 % всех амишей после периода румспринги возвращаются в общину и присоединяются к церкви. Остальные начинают вести современный образ жизни. Например, Кейт Штольц была одной из 5 звезд реалити-шоу Breaking Amish и ушла из общины после шоу. Сегодня Кейт — модель, дизайнер и телеведущая, проживает в Нью-Йорке.
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Это Колби Расмус — игрок американской Главной лиги бейсбола. Он также оставил общину амишей и стал профессиональным спортсменом. Оставаясь в общине, амиши не могут играть в подобных лигах.
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Говоря о бейсболе, стоит отметить, что это самый популярный вид развлечений у молодых амишей. В него играют не только парни, но и девушки, при этом последние не снимают традиционных длинных юбок в пол. Также молодые амиши не прочь сыграть в волейбол и баскетбол.
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Многие члены общин амишей стареют медленнее, чем среднестатистический человек, так как они имеют генную мутацию, продлевающую их жизнь примерно на 10 лет. Об этом рассказали ученые из американского штата Иллинойс.
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Еще одно убеждение амишей заключается в том, что куклы, в которые могут играть их дети, не должны иметь черт лица. Куклы с глазами, ушами, ртом запрещены. Эта традиция связана с боязнью демонических сил, которые могут вселяться в кукол.
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Больше всего амишей живет в Пенсильвании. Сейчас в этом штате чуть более 200 крытых мостов, а в 1800-х годах их было около 1 500. Особенно ими славится округ Ланкастер, где их 29 и где организуют туры для гостей, в том числе и для поездок по мостам. Сейчас эти сооружения охраняются как исторические объекты.
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Амиши возводили именно крытые мосты, потому что около 2 веков назад здесь была относительно недорогая древесина, ее и использовали для строительства. Сами же строительные работы были затратными. Поэтому возводили крыши, которые защищали мосты от дождя и продлевали срок их службы.
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Некоторые общины сделали из своей культуры заманчивое предложение для туристов. Кто-то организовал онлайн-магазин сувениров, кто-то — прогулки на багги по местам, где живут амиши. Также можно остаться в доме у амишей, выбрав место для ночлега среди множества вариантов.
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Орднунг, свод правил для амишей, запрещает украшения и драгоценности. Поэтому амиши не носят даже обручальных колец, а девушки не пользуются косметикой.
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Девушки-амиши после замужества не стригут волосы. Они сворачивают их в пучок на затылке, на голову надевают чепец. Даже если у девушки шикарные волосы, ей никогда не сделают по этому поводу комплимент. Ведь волосы не должны быть источником гордости, и это одна из причин, почему они остаются покрытыми.
От чего из перечисленного вы бы тоже смогли отказаться?