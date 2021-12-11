15 пар звезд, которые выбрали одинаковые наряды, и теперь мы спорим, кому идет больше

Если взглянуть на звезд в одинаковых нарядах, то сразу становится понятно: более очевидную иллюстрацию пословицы «Не платье красит человека, а человек — платье» трудно представить. Каждый из героев нашей статьи четко следует собственному стилю, будь то классический или экстравагантный, и выбирает одежду так, чтобы подчеркнуть его.

Мы в AdMe.ru увлеченно наблюдаем за тем, как наши любимые звезды меняют образы, и хотим показать вам случаи, когда даже в одинаковых нарядах знаменитости выглядят совершенно по-разному.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл и Кейт Миддлтон надевали одинаковые кружевные платья от Дианы фон Фюрстенберг. Герцогиня Кембриджская выбрала макси-версию наряда для появления на гала-ужине Центра Анны Фрейд, который занимается психологической помощью детям и подросткам. Меган Маркл появилась в мини-варианте этого же платья 5 годами ранее на мероприятии в поддержку терпимости и принятия в Центре дизайна Pacific.

Софи Волкерс и Блейк Лайвли

Модный блогер Софи Волкерс и актриса Блейк Лайвли — поклонницы Dior и выбрали одну и ту же юбку: Софи для появления на Неделе моды в Париже в 2019 году, Блейк — для посещения французского офиса Dior в 2018-м.

Тимоти Шаламе и Зендея

Недавние партнеры по картине «Дюна» Зендея и Тимоти Шаламе выбрали похожие костюмы цвета фуксии: актриса посетила гала-вечер американского Общества защиты животных в ансамбле от Кристиана Сириано в 2016-м, а актер появился в наряде от Стеллы Маккартни на премьере фильма «Маленькие женщины» 3 годами позже.

Аннабелль Уоллис и Кэти Перри

Звезда «Тюдоров» и «Острых козырьков» Аннабелль Уоллис появилась в платье от Stella McCartney на Лондонской неделе моды в 2017 году, а в 2018-м на презентации осенней коллекции от Стеллы Кэти Перри надела такое же, но предпочла вариант без пояса.

Кейт Миддлтон и Дженнифер Моррисон

Нежное белое платье от бренда Self-Portrait не осталось незамеченным знаменитостями: в 2016 году его надевали и Кейт Миддлтон (на премьеру фильма «Кот по имени Боб»), и звезда сериала «Доктор Хаус» Дженнифес Моррисон — на вечеринку в честь Гильдии киноактеров.

Тина Кунаки и Леони Ханне

Осенью 2021 года актриса Тина Кунаки и модный блогер Леони Ханне опубликовали фото в одинаковых белых свитерах с перьями от Valentino. Обе выбрали к нему мини-юбки черного цвета, но Тина предпочла дополнить образ сапогами на платформе, а Леони — туфлями на шпильке.

Майли Сайрус и Хайди Клум

Певица Майли Сайрус и модель Хайди Клум известны своим ярким стилем, поэтому обе обратили внимание на мини-платье из перьев от Jenny Packham из осенней коллекции 2021 года. Майли надела его на собственный концерт, а Хайди появилась в точно таком же наряде на красной дорожке шоу America’s Got Talent.

Виктория Бекхэм и Меган Маркл

Меган Маркл надевала наряд от Виктории Бекхэм во время беременности для посещения торжественной службы в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества в 2019-м. Сама Виктория появилась в точно таком же платье на свадьбе футболиста Серхио Рамоса в этом же году.



Леди Гага и Гарри Стайлз

Леди Гага снялась для обложки Elle в ярко-желтом костюме от Marc Jacobs в 2019 году. В нем же на вечеринке по случаю вручения премии Brit Awards в 2020-м был замечен певец Гарри Стайлз.

Гвен Стефани и Пэрис Хилтон

Ярко-розовый наряд Christian Cowan со шлейфом пришелся по душе и Гвен Стефани, выбравшей его для своего выступления в прошлом году, и Пэрис Хилтон, которая прогуливалась в нем по супермаркету на съемках своего нового шоу для Netflix.

Кристен Стюарт и Лили-Роуз Депп

Костюм от Chanel, в котором появилась Кристен Стюарт на премьере фильма «Спенсер» в Венеции, не обсудил только ленивый: пижамный стиль и кружевная отделка многим показались неуместными на красной дорожке. Но это не отпугнуло актрису Лили-Роуз Депп, которая выбрала этот же наряд (но с более короткими кружевными панталонами) для премьеры фильма «Волк» на кинофестивале в Торонто.

Шэрон Стоун и Китти Спенсер

В этом году племянница принцессы Дианы британская модель Китти Спенсер выбрала для шоу Dolce & Gabbana платье этого бренда с леопардовым принтом — точно такое же, как было у Шэрон Стоун на премьере фильма «Глаза Тэмми Фэй».

Анна Делло Руссо и Сьюки Уотерхаус

На недавнюю премьеру фильма «Дом Gucci» консультант японского Vogue и светская львица Анна Делло Руссо выбрала наряд одноименного бренда. В этом году для благотворительного гала-вечера в музее искусств Лос-Анджелеса LACMA английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус также надела платье от Gucci, как и большинство гостей, ведь вечер проходил при поддержке этого бренда.

Кайя Гербер и Рианна

На показе бренда Off-White в 2017 году дочь супермодели Синди Кроуфорд — юная модель Кайя Гербер — продемонстрировала на подиуме образ, который чуть позже показала в инстаграме певица Рианна.

Lil Nas X, Коди Смит-Макфи и Джаред Лето

На этом же вечере в костюмах от Gucci с перьями на рукавах появились сразу трое мужчин: актеры Джаред Лето и Коди Смит-Макфи, известный ролями в фильмах «Паранорман» и «Планета обезьян: Революция», и рэпер Lil Nas X.

Бонус: сразу 4 знаменитоcти — Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Рената Литвинова и Ким Кардашьян — выбрали для выхода в свет наряд Balenciaga со шлейфом