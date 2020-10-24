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15 пар звезд, которые так похожи друг на друга, словно их разлучили в детстве

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Говорят, что у каждого есть двойник, но вероятность встретить его — один шанс на миллион. Хотя кажется, что в мире звезд такие встречи происходят очень часто. Например, Кристофер Уокен и Скарлетт Йоханссон вполне могли бы оказаться отцом и дочерью, а Элайджа Вуд и Миша Бартон — братом и сестрой.

Мы в AdMe.ru поражаемся, насколько могут быть похожи известные люди, которые не приходятся друг другу родственниками, и эти 10 пар знаменитостей — тому доказательство.

Роми Шнайдер и Наталья Водянова

© AF Archive / Cinetext Bildarchiv / Mary Evans Picture Library / East News, © maximon / Mega Agency / East News

Игги Поп и Дженнифер Энистон

© AFP / EAST NEWS, © AXELLE / BAUER-GRIFFIN / Mega Agency / East News

Хелен Миррен и Александра Грант

© Dan Yuqi / Xinhua News / East News, © Invision / Invision / East News

Зоуи Дешанель и Кэтрин Зета-Джонс

© Greg Allen / Invision / AP / East News, © Darla Khazei, Pacific Coast News/ EAST NEWS

Эмма Уотсон и Кирнан Шипка

© Gael Colliguet / East News, © VALERIE MACON / AFP/ East News

Сильвестр Сталлоне и Пол Маккартни

© Mary Evans Picture Library / EAST NEWS, © ASSOCIATED PRESS / EAST NEWS

Кристофер Уокен и Скарлетт Йоханссон

© UNITED ARTISTS / EAST NEWS, © Invision / East News

Джейк Джилленхол и Джаред Лето

© Pandora Cinema / Flower Fims / Collection Christophel / East News, © FaceToFace / REPORTER / East News

Джаред Лето и Кортни Кокс

© FaceToFace / REPORTER / East News, © Gilbert Flores / Broad Image / East New

Элайджа Вуд и Миша Бартон

© Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, © Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Мелинда Кларк и Эмма Стоун

© FaceToFace / REPORTER / East News, © Invision / East News

Кристин Дэвис и Ева Грин

© Paul Marks / Broad Image / East News, © Andrews Archie / ABACA / East News

Марго Робби и Джейми Прессли

© Fred Duval / Mega Agency / East News, © Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Брэд Питт и Бенисио Дель Торо

© Hahn Lionel / ABACA / East News, © Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Вин Дизель и Дориан Грегори

© Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News, © LUIS MARTINEZ / ASSOCIATED PRESS / East News

Как вам кажется, кто еще из звезд похож друг на друга?

Фото на превью AFP / EAST NEWS, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / Mega Agency / East News
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