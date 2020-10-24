15 пар звезд, которые так похожи друг на друга, словно их разлучили в детстве

Говорят, что у каждого есть двойник, но вероятность встретить его — один шанс на миллион. Хотя кажется, что в мире звезд такие встречи происходят очень часто. Например, Кристофер Уокен и Скарлетт Йоханссон вполне могли бы оказаться отцом и дочерью, а Элайджа Вуд и Миша Бартон — братом и сестрой.