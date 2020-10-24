15 пар звезд, которые так похожи друг на друга, словно их разлучили в детстве
Говорят, что у каждого есть двойник, но вероятность встретить его — один шанс на миллион. Хотя кажется, что в мире звезд такие встречи происходят очень часто. Например, Кристофер Уокен и Скарлетт Йоханссон вполне могли бы оказаться отцом и дочерью, а Элайджа Вуд и Миша Бартон — братом и сестрой.
Мы в AdMe.ru поражаемся, насколько могут быть похожи известные люди, которые не приходятся друг другу родственниками, и эти 10 пар знаменитостей — тому доказательство.
Роми Шнайдер и Наталья Водянова
Игги Поп и Дженнифер Энистон
Хелен Миррен и Александра Грант
Зоуи Дешанель и Кэтрин Зета-Джонс
Эмма Уотсон и Кирнан Шипка
Сильвестр Сталлоне и Пол Маккартни
Кристофер Уокен и Скарлетт Йоханссон
Джейк Джилленхол и Джаред Лето
Джаред Лето и Кортни Кокс
Элайджа Вуд и Миша Бартон
Мелинда Кларк и Эмма Стоун
Кристин Дэвис и Ева Грин
Марго Робби и Джейми Прессли
Брэд Питт и Бенисио Дель Торо
Вин Дизель и Дориан Грегори
Как вам кажется, кто еще из звезд похож друг на друга?
Фото на превью AFP / EAST NEWS, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / Mega Agency / East News